Athen. Gerade steht ein leerer Reisebus am Straßenrand geparkt, plötzlich kippt das große Fahrzeug einfach zur Seite und versinkt im Schlamm, weil der Regen die Straße weggespült hat: Die Wassermassen, über die sich Sturm „Daniel“ ergoss Zentralgriechenland seit Montagabend übertreffen alle Prognosen. Autos werden von den Überschwemmungen einfach mitgerissen, wie zahlreiche Videos von Bürgern in sozialen Netzwerken und griechischen Medien zeigen. Mit Schlauchbooten werden Menschen aus ihren Häusern gerettet, etwa in der Hafenstadt Volos, wo das Wasser am Dienstag hüfthoch floss. Und es dürfte weiterhin stark regnen, zumindest bis Donnerstag.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Ein Mann kam ums Leben, als das Wasser eine Mauer zum Einsturz brachte, eine Person wird nach Angaben der Feuerwehr noch vermisst. Der Schaden ist schon jetzt enorm, ebenso die Wassermenge – und es regnet weiter.

Sturmtief noch schlimmer als die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021

Der Deutsche Wetterdienst verglich den Sturm „Daniel“ mit der Flutkatastrophe im Ahrtal, doch es kam noch schlimmer: Bis Donnerstag könnten in Mittelgriechenland lokal 500 bis 1500 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. „Das entspricht in etwa der jährlichen Niederschlagsmenge in Deutschland“, teilte der DWD mit. Die prognostizierte Dauer ähnelt der Situation beim Tief „Bernd“, das im Juli 2021 zum Ahrtal-Hochwasser führte – allerdings könnte die Niederschlagsmenge in Griechenland die des Ahrtals bis um das Sechsfache übertreffen. Die zu erwartenden Regenfälle sind so stark, dass die Wettervorhersagemodelle Probleme mit der Vorhersage hätten. Zumal der Regen von heftigen Gewittern begleitet wurde, die ohnehin schwieriger vorherzusagen sind.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Und in der Nacht zum Dienstag gab es jede Menge Gewitter: Nach Angaben der Feuerwehr wurden allein in den Städten Larisa und Volos innerhalb von zwei Stunden 12.000 Blitze gezählt. Auf der Insel Korfu fiel der Strom aus und es kam zu Problemen mit dem Betrieb des dortigen Flughafens. Auf den Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonissos brachen im Sekundentakt Blitze und Donner aus und verursachten Erdrutsche. In der Region Elis im Westen der Halbinsel Peloponnes zerstörte Hagel Teile der bevorstehenden Olivenernte.

Medien sprechen von „biblischen Katastrophen“

Vielerorts fiel der Strom aus, im Laufe des Dienstags waren in den betroffenen Regionen die Mobilfunknetze und das Internet teilweise beeinträchtigt oder funktionierten überhaupt nicht. Wegen der anhaltenden Regenfälle und Überschwemmungen ordnete der Zivilschutz örtliche Fahrverbote an, auch für Bewohner der Hafenstadt Volos und der Sporadeninsel Skiathos.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis rief die Bürger am Dienstag vor Journalisten dazu auf, den Anweisungen des Zivilschutzes Folge zu leisten. Es ist äußerst schwierig, solche extremen Phänomene ohne menschliche Mitwirkung zu bewältigen. „Wenn der Katastrophenschutz die Bürger auffordert, zu Hause zu bleiben, dann sollten sie das auch tun“, sagte Mitsotakis.

Griechische Medien sprachen von „biblischen Katastrophen“ angesichts der Stürme, die das Land nur kurz nach den schweren Waldbränden im Sommer heimsuchten.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

RND/dpa