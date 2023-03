Mit großer Freude entdecken Naturschützer in West-Afrika drei Löwenjunge. Die Tiere hoorde dat een van de extremen van Art en de wereld van een Muttertier werd geboren, toen Florence werd geboren. Die Löwin maakt zich zorgen over jedem Wurf Artenschutz.

Drei Löwenjunge in West-Afrika Geben Artenschützern Hoffnung für das Überleben einer vom Aussterben bedrohten regionalen Unterart des Königs der Tiere. Die drie maanden tot vier jaar geleden in het Niokolo-Koba-Nationalpark in Senegal hoorden dat vier verschillende bevolkingsgroepen van West-afrikaanse Löwen, die näher mit den Löwen in Azië als jenen in Zuid-Afrika verwandt sind. Selbst optimistische Schätzungen zufolge live nur noch weniger als 400 Löwen in West-Afrika – en verschwinden snel überall weiter.

Nur der File im Senegal verdoppelte sich binnen één Jahrzehnts van 10 tot 15 Tieren auf mehr als 30. Entscheidd dafür oorlogsovertreder Löwin Florence, die laut Forschern wohl schon nieuwe Junge zur Welt bracht hoed. “Es is de einzige bevolking in West-Afrika, dat is wachsen”, zegt Philipp Henschel, regionaal directeur voor West- en Centraal-Afrika van de organisatie Panthera. Die weltweit actieve Wildkatzenschützer mit Sitz in den VS is geopend sinds 2016 offiziell mit Senegals Nationalparkverwaltung zusterammen en veröffentchten kürzlich im februari entstandene Bilder from Florence and ihrem jüngsten Wurf.

Glorieus resultaat

Die Weltnaturschutzunion führt die westafrikanischen Löwen seit 2015 auf der Roten Liste as vom Aussterben bedroht – Henschel war daran beteiligt. Eine Fachkonferenz habe den Ausschlag gegeben, alle vermuteten Verbreitungsgebiete vom Atlantik bis zum Fluss Niger abzureisen. “De resultaten waren absoluut fantastisch”, zei Henschel. “Von den 21 Gebieten haben wir Löwen nur noch in four gefunden, in all others war der Löwe schon verschwunden.” Wilder en de Bevölkerungswachstum auf dem Land wurden den Tieren zum Verhängnis.

Neben kleine populaties im Senegal en zwei reservaten in Nigeria wies einzig das W-Arly-Pendjari-Schutzgebiet im Grenzgebiet zwischen Burkina Faso, dem Niger en Benin noch Löwen auf. Dort lebten 90 Prozent der rund 400 Tiere, die Henschel en seine Teams 2012 zählten. Aktuelle Gesamtzahlen fehlen. In Benin kwamen Experts met slechts 180 tiere, maar in Burkina Faso en Niger waren de machten van de Verenigde Staten door Milizen mittlerweile unmöglich, Wildhüter einzusetzen in ieder geval. Für Henschel verheißt das nichts Gutes: “Gewöhnlich ist esleider so, dass Löwen in diesen Gebieten direkt verschwinden, weil man alles von ihnen zu Geld machen kann. In West-Afrika derzeit ein toter Löwe ist leader immer noch mehr wert als ein lebender.”

Grotendeels sinds de Hoffnungen, die over Florence en de Artgenossen in het Zuiden van de bislang in de Senegalese politiek gestabiliseerd zijn. Florence, die twee jaar geleden alt soll, kon noch een of twee Würfe haben. Er zijn verschillende manieren waarop een Koalitie wordt gebildet – een groep mannen die onder de indruk zijn van Panthera, die de Zahlen hebben opgericht, en die de Konkurrenz hebben bereikt. “Het is de moeite waard om te weten welke bevolkingsgroepen, ook als ze extreem klein zijn, wieder zum Wachsen zu bringen”, zei Henschel. “Das kann und muss Hoffnung machen fürother Schutzgebiete.”