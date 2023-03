Het duurt even voor Extrapolaties aan de slag gaan. Het Apple TV Plus-drama heeft een intrigerend uitgangspunt en onderzoekt de toekomst van klimaatverandering vanuit verschillende perspectieven, waarbij elke aflevering een paar jaar vooruit springt om te zien hoe dingen in de loop van de tijd veranderen. Het is evenzeer een prestigedrama als een gedachte-experiment. Maar die twee kanten gelen nooit helemaal. De wetenschap zorgt voor tal van fascinerende situaties, maar staat het vertellen van een gericht verhaal ook in de weg. Erger nog, de show neemt zichzelf zo serieus dat het vaak afdaalt tot regelrechte gek. Dit is een plausibele visie op onze duistere toekomst die ook pratende walvissen heeft.

Let op: deze recensie is gebaseerd op de eerste drie afleveringen van Extrapolaties. Het bevat zeer lichte spoilers voor die afleveringen.

Deze spanning tussen wetenschap en verhaal komt het duidelijkst naar voren in de eerste aflevering, die zich afspeelt in 2037. Het is bedoeld om de weg vrij te maken voor de gebeurtenissen die volgen, maar uiteindelijk wordt het overweldigend en bombardeert het je met feiten, plotthreads en personages om de erop wijzen dat niemand opvalt. Er zijn bosbranden die zich over de hele wereld verspreiden, een gespannen klimaattop waar landen vechten om hulpbronnen, een rijke vastgoedontwikkelaar die een casino wil bouwen in het noordpoolgebied en een voormalige rechtenstudent die studeert om rabbijn te worden om de vele getroffen zielen te helpen door de temperatuurstijging. Centraal staat een tech-miljardair die vasthoudt aan een patent voor waterontzilting dat veel van de wereldproblemen zou kunnen verlichten. (De miljardair, gespeeld door Kit Harington, is op onverklaarbare wijze vernoemd naar een beroemde real-world techjournalist.)

Worldbuilding ten koste van karakterontwikkeling

Het is worldbuilding ten koste van karakterontwikkeling. De show springt zo vaak rond dat je nooit echt genoeg tijd hebt om in een van de verhalen te graven – althans in eerste instantie. Volgende afleveringen wijken hier enigszins van af. Hoewel elk in wezen een op zichzelf staand verhaal is, zijn er threads die ze met elkaar verbinden. Je zult personages, technologie en – natuurlijk – de omgeving in de loop van de tijd zien veranderen. In 2037 is er bijvoorbeeld een advertentie voor een genoomtechnologiebedrijf dat dieren wil redden van uitsterven; vervolgens volgt het verhaal in 2046 een onderzoeker (Sienna Miller) die voor dat bedrijf werkt om te leren wat de laatste bultrugwalvis zou kunnen zijn.

Sienna Miller in Extrapolaties. Afbeelding: Appel

Het speelt zich uiteindelijk een beetje af als een onderling verbonden bloemlezing, en daarom variëren de verhalen nogal in kwaliteit. Aflevering 2 – die zich afspeelt in 2046 – is een serieuze kijk op het uitsterven van dieren en de gezondheidsproblemen op de lange termijn die het gevolg zijn van stijgende temperaturen en schijnbaar eindeloze bosbranden. Maar het is soms ook onbedoeld gek. De onderzoeker gebruikt een soort universele vertaler om real-time gesprekken te voeren met een walvis, die spreekt met de gekloonde stem van haar overleden moeder (gespeeld door Meryl Streep). Het is tragisch bedoeld, maar komt meestal dom over. Er zijn een aantal van dit soort momenten tijdens de show; Ik zal niets verklappen, maar hou de walrus in de gaten.

De show wordt rechtgezet in de derde aflevering, die zich afspeelt in 2047, waarin rabbijn Marshall Zucker (Daveed Diggs) wordt gevolgd terwijl hij worstelt om zijn synagoge draaiende te houden terwijl Miami te maken heeft met stijgende zeespiegels en frequente tropische stormen. Het werkt omdat de persoonlijke belangen duidelijk zijn. De opkomst neemt af en de problemen nemen toe; de constante overstroming betekent dat mensen rubberen laarzen moeten dragen naar de synagoge, en Marshall moet een dure Roomba-achtige robot gebruiken om het overtollige water op te zuigen. Naarmate de problemen toenemen en de kosten stijgen, wordt Marshall gedwongen een aantal dubieuze keuzes te maken over hoe hij het hoofd boven water kan houden (financieel en letterlijk). In tegenstelling tot de vorige afleveringen, is de verwoesting van het milieu in 2047 een achtergrond die vroeger een goed verhaal vertelde. Het is niet het verhaal zelf.

Heather Graham modelleert de VR-headset van de toekomst. Afbeelding: Appel

Even ongelijk als de openingsafleveringen van Extrapolatie zijn, er zijn een paar dingen die het samenbinden. Om te beginnen is dit – net als een aantal andere Apple-series – een duur uitziende show. De cast is behoorlijk wild: naast Harington, Streep, Miller en Diggs zijn er ook personages gespeeld door onder andere Heather Graham, Edward Norton, Indira Varma, Marion Cotillard, Forest Whitaker en Tobey Maguire. Elke aflevering heeft op zijn minst een paar gezichten die je zult herkennen. De show steekt ook zijn (vermoedelijk) grote budget in de richting van een aantal overtuigende technologie voor de nabije toekomst, zoals smartphones die eruitzien als stukjes glas, gestroomlijnde (en oogverblindende) VR-headsets en een schattige metaverse waar kinderen daadwerkelijk sneeuw kunnen ervaren. Het voelt allemaal zowel futuristisch als plausibel aan.

Geweldige visuele effecten en een geweldige cast kunnen geen show dragen. Extrapolaties heeft veel interessante ideeën, en soms resulteren ze in een interessant verhaal. Maar de openingsafleveringen zijn te verspreid om op dat potentieel voort te bouwen. Natuurlijk is er nog genoeg tijd om het tegen het einde bij elkaar te krijgen – maar nogmaals, er was genoeg tijd voor ons om de klimaatverandering onder controle te krijgen.