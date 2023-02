Aankomende opvouwbare klaptelefoons van Samsung en Motorola zouden veel grotere covers kunnen hebben dan de huidige generatie, als we een reeks lekken over de onaangekondigde toestellen mogen geloven.

Allereerst is er de Galaxy Z Flip 5, die Samsung naar verwachting deze zomer zal aankondigen. Leaker Ice Universe, die in het verleden een betrouwbare bron van informatie was over onaangekondigde Samsung-apparaten, heeft onlangs getweet om “met zekerheid te zeggen” dat de volgende klaptelefoon van Samsung een groter extern scherm zal hebben dan de Oppo Find N2 Flip. Ter referentie: de klaptelefoon van Oppo heeft een 3,26-inch omslagscherm, dat al aanzienlijk groter is dan het 1,9-inch scherm van de Z Flip 4.

Dat komt overeen met een voorspelling van toon supply chain-analist Ross Youngdie vorig jaar voorspelde dat we een omslagscherm van meer dan 3 inch zouden zien op de Z Flip 5. Young verwacht ook dat Samsung een nieuw scharnierontwerp zal gebruiken voor de aanstaande opvouwbare kaart die de zichtbaarheid van de schermvouw zou moeten verminderen.

Ondertussen kan Motorola Ook de omvang van het omslagdisplay vergroten voor de volgende generatie Razr. Leaker Evan Blass deelde renders van een naamloos apparaat waarbij bijna het gehele achterpaneel van de telefoon wordt bedekt door een secundair beeldscherm. Hoewel de tweet van Blass het apparaat niet direct een naam geeft, komen de afbeeldingen overeen met een recent rapport over de Motorola Razr uit 2023, gepubliceerd door De technische vooruitzichten. Een exacte maat voor dit omslagdisplay werd niet vermeld, maar het ziet er veel groter uit dan het 2,7-inch omslagdisplay van het 2022-model, dat in China werd uitgebracht en op andere markten werd geselecteerd, maar nooit de VS bereikte.

Zoals we zagen bij de Oppo Find N2 Flip, evenals bij grotere opvouwbare apparaten zoals de Z Fold-handsets van Samsung, opent een groter scherm op de hoes de deur zodat de telefoon meer kan doen zonder hem uit te vouwen, of dat nu is om het weer te bekijken, stel een timer in of activeer een snelle reactie op een binnenkomend bericht (zolang de software van de telefoon dit ondersteunt). Maar het is ook gek om te onthouden dat het oorspronkelijke scherm van de iPhone 3,5 inch groot was, wat betekent dat opvouwbare apparaten binnenkort secundaire schermen kunnen hebben die wedijveren met de grootte van de primaire schermen op vroege smartphones – zij het in een andere beeldverhouding.