An der für Russland strategisch wichtigen Straßen- und Eisenbahnbrücke zwischen der Halbinsel Krim und dem russischen Festland kam es offenbar erneut zu einer Explosion. Der Verkehr wurde gestört. Die Regierung in Moskau wirft der Ukraine vor, die Brücke teilweise zerstört zu haben – wie bereits im Oktober 2022. Doch die Ursache ist noch unklar, auch die Frage, welche Folgen der Vorfall haben wird, ist offen. Ein Überblick über den aktuellen Wissensstand:

Was ist passiert?

Die Nachrichtenagentur RBK-Ukrayina berichtete, dass in der Nacht Explosionen zu hören seien. Nach Angaben des russischen Gouverneurs Sergej Aksjonow kam es am 145. Pfeiler der Brücke zu einem Zwischenfall. Der russische Telegram-Sender „Gray Zone“, der mit der Söldnergruppe Wagner in Verbindung steht, meldete zwei Angriffe auf die Krimbrücke – um 3:04 Uhr und 3:20 Uhr. Die auf dem Kanal veröffentlichten Aufnahmen zeigen mindestens einen eingestürzten Brückenabschnitt und ein beschädigtes Fahrzeug. Das russische Verkehrsministerium teilte jedoch mit, dass die Brückenkonstruktion noch intakt sei. Offiziell sprachen russische Behörden zunächst von einem „Notstand“.

Gab es Tote?

Ein Mann und eine Frau sollen in ihrem Auto gestorben sein, sagte der Gouverneur der russischen Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow. Die 14-jährige Tochter des Paares wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht, die Opfer stammten aus der Region Belgorod.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte: Mainka/ Mapcreator.io/HIER)

Was sind die Konsequenzen?

Die Krimbrücke befördert Autos, Busse und Züge auf zwei weitgehend parallelen Strecken. Der Verkehr kam offenbar völlig zum Erliegen. Moskaus Gouverneur Aksjonow rief Telegram dazu auf, nicht über die Krimbrücke zu fahren. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass wurde der Zugverkehr am Morgen wieder aufgenommen. Ein Zug verließ den Bahnhof Kertsch und überquerte die Brücke nach Moskau, sagte Tass. Auch der Busverkehr sei wieder aufgenommen worden, allerdings müsse der Transfer als Teil der Reise per Zug erfolgen, zitierte die Agentur einen Berater von Aksjonow. In naher Zukunft könnten Personenkraftwagen die Krim per Fähre und LKW verlassen, schrieb Tass unter Berufung auf regionale Behörden.

Detailansicht öffnen Nach den Explosionen stauen sich am frühen Morgen wieder Autos an der Brücke. (Foto: IMAGO/Stringer/IMAGO/ITAR-TASS)

Was ist über die Hintergründe bekannt?

Russland bezeichnet den Vorfall als „Terrorakt“ und macht dafür die ukrainischen Geheimdienste verantwortlich. Die Brücke sei am frühen Montagmorgen von Bodendrohnen angegriffen worden, behauptete das russische Anti-Terror-Komitee. Das ukrainische Militär wiederum sagte, der Vorfall könne eine Provokation Russlands sein. Das Vorgehen und die darauffolgende lautstarke Durchsage seien typisch, sagte die Sprecherin des Südkommandos, Natalija Humenjuk, am Bahnhof Rada. Auch der ukrainische Geheimdienst SBU äußert sich, wenn auch zweideutig: „Die Brücke ist wieder ‚schlafen‘. Und eins … zwei!“

Was ist die Krimbrücke?

Genau genommen besteht sie aus zwei Brücken: eine für die Eisenbahn, eine für Autos. Beide führen knapp 20 Kilometer über die Straße von Kertsch, die Verbindung vom Schwarzen Meer zum Asowschen Meer. Die Brücken verbinden das russische Festland, die Region Krasnodar, mit der von Russland besetzten Krim.

Diese Brückenverbindung wurde vor gut fünf Jahren vom russischen Machthaber Wladimir Putin eröffnet. Auch für ihn war der Bau ein Prestigeprojekt – und von großer Symbolkraft angesichts des russischen Anspruchs auf die Halbinsel Krim, auch wenn dieser völkerrechtlich unbegründet ist.

Warum ist die Krimbrücke so wichtig – auch militärisch?

Bevor Russland im Frühjahr 2022 weite Teile der Südukraine besetzte, war die Brücke die einzige Straßen- und Schienenverbindung vom russischen Festland zur Krim. Sie war und ist zentral für den Personen- und Güterverkehr, für die Versorgung der Halbinsel. Als sie nach dem Anschlag im Oktober 2022 geschlossen wurde und es nur noch eine Fährverbindung über die Meerenge von Kertsch gab, staute sich auf beiden Seiten Lastwagen, die teils tagelang auf eine Überfahrt warten mussten.

Diese Bedeutung gilt natürlich auch für das Militär: Die Versorgung der russischen Armee in den besetzten Gebieten läuft zu einem großen Teil über diese Brücke – und diese Versorgung ist teuer. Dabei geht es um Truppentransporte, Waffen und Munition, Ersatzteile, Treibstoff, Lebensmittel und medizinisches Material und vieles mehr. Die Armee kann dies nun auch über den Landweg in der Südukraine tun, alle dortigen Depots und Stützpunkte können jedoch von ukrainischen Langstreckenraketen wie der genutzt werden Himars-Mehrfaches Raketenwerfer-Artilleriesystem, angegriffen werden.

Was ist im Oktober 2022 passiert?

Am 8. Oktober 2022 kam es auf der Autobahnbrücke zu mindestens einer heftigen Explosion. Mehrere Menschen kamen ums Leben, ein Teil der Straße stürzte ins Meer und auf der Eisenbahnbrücke nebenan fing ein Diesel-Güterzug Feuer. Der Verkehr auf beiden Brücken wurde zunächst gesperrt und dann über Monate hinweg drastisch eingeschränkt. Erst im Februar 2023 konnten beide Bahngleise wieder uneingeschränkt genutzt werden, im Frühjahr folgte die vollständige Öffnung für den Autoverkehr.

Die Regierung in Moskau beschuldigte schon früh einen ukrainischen Geheimdienst, einen Lastwagen in die Luft gesprengt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen wurden auch mehrere Verdächtige festgenommen. Die Ukraine bestritt zunächst jede Beteiligung, gab sie aber im Mai faktisch zu.