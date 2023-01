Explosion in Peschawar, Pakistan: Zahl der Todesopfer bei mutmaßlichem Selbstmordattentat auf Moschee steigt auf 88

Islamabad, Pakistan

Die Zahl der Todesopfer durch einen mutmaßlichen Selbstmordattentäter, der am Montag eine Moschee auf einem Polizeigelände im Nordwesten Pakistans zerstörte, ist auf mindestens 88 gestiegen, da die pakistanischen Taliban widersprüchliche Ansprüche auf die Verantwortung für einen der tödlichsten Angriffe im Land seit Jahren geltend machten.

Mohammad Asim Khan, Sprecher des Lady Reading Hospital in der Stadt Peshawar, bestätigte am Dienstag die Todesfälle und sagte, dass etwa 50 weitere Opfer der Explosion wegen Verletzungen behandelt würden.

Unterdessen schwand die Hoffnung bei der Suche nach Überlebenden, als Rettungskräfte die Trümmer und Trümmer der Moschee durchsuchten, die am Montag so gut wie zerstört wurde, während sich Gläubige, hauptsächlich Strafverfolgungsbeamte, zum Abendgebet versammelten.

„Wir erwarten nicht, dass jemand Lebendes gefunden wird. Die meisten Leichen werden geborgen“, sagte Bilal Faizi, ein Rettungssprecher.

Nasarullah Khan, ein Polizeibeamter, der die Explosion überlebte, sagte, er erinnere sich, „einen riesigen Flammenstoß“ gesehen zu haben, bevor er von einer schwarzen Staubwolke umgeben war.

Khan sagte, sein Fuß sei bei der Explosion gebrochen und er sei drei Stunden lang in den Trümmern steckengeblieben.

„Die Decke ist eingestürzt … in dem Raum zwischen Decke und Wand habe ich es geschafft zu überleben“, sagte er.

Der Explosionsmontag ist das jüngste Anzeichen für die sich verschlechternde Sicherheitslage in Peshawar, der Hauptstadt der unruhigen Provinz Khyber-Pakhtunkhwa, die an Afghanistan grenzt, und Schauplatz häufiger Angriffe der pakistanischen Taliban, bekannt als Tehreek-e-Taliban (TTP).

Die TTP ist eine von den USA benannte ausländische Terrororganisation, die sowohl in Afghanistan als auch in Pakistan operiert.

Letztes Jahr drohte der Zusammenbruch eines bereits wackligen, jahrelangen Waffenstillstands zwischen der TTP und der pakistanischen Regierung nicht nur mit einer Eskalation der Gewalt in diesem Land, sondern möglicherweise auch mit einer Zunahme der grenzüberschreitenden Spannungen zwischen der afghanischen und der pakistanischen Regierung.

Ursprünglich hatten die TTP-Funktionäre Sarbakaf Mohmand und Omar Mukaram Khurasani am Montag behauptet, die Explosion sei eine „Rache“ für den Tod des TTP-Kämpfers Khalid Khorasani im vergangenen Jahr gewesen.

Aber der Hauptsprecher der TTP bestritt später, dass die Gruppe an dem Angriff beteiligt war.

„In Bezug auf den Vorfall in Peshawar halten wir es für notwendig klarzustellen, dass Tehreek-e-Taliban Pakistan nichts mit diesem Vorfall zu tun hat“, sagte TTP-Sprecher Muhammad Khorasani in einer Erklärung am späten Montag. „Nach unseren Gesetzen und unserer allgemeinen Verfassung ist jede Handlung in Moscheen, Medressen, Begräbnisstätten und anderen heiligen Orten eine Straftat.“

Die pakistanischen Behörden sagen, dass eine Untersuchung im Gange ist, und haben keine der beiden Behauptungen bestätigt.

Am Montag sagte der Polizeichef von Peshawar, Mohammad Aijaz Khan, die Explosion in der Police Lines Moschee sei „wahrscheinlich ein Selbstmordanschlag“, was eine Aussage des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif wiederholte.

„Das brutale Töten von Muslimen, die sich vor Allah niederwerfen, verstößt gegen die Lehren des Korans“, sagte Sharif und fügte hinzu, dass „das Zielen auf das Haus Allahs ein Beweis dafür ist, dass die Angreifer nichts mit dem Islam zu tun haben.“

Auch die Menschenrechtskommission Pakistans verurteilte den Angriff am Montag in einer Erklärung.

„Schlecht ausgerüstetes Strafverfolgungspersonal wird weiterhin Zielscheibe von Vorfällen, die Zivilisten und Polizeileben kosten. Wir fordern den Staat auf, jetzt zu handeln“, hieß es.