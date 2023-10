Eine Explosion am Dienstag auf dem Gelände des Al-Ahli Arab Hospital in Gaza löste in der gesamten Region Nachwirkungen aus, nur wenige Stunden bevor Präsident Biden zu einem Besuch in Israel landete, der als Zeichen der Unterstützung gedacht war. Die Explosion löste auf beiden Seiten der Kämpfe konkurrierende Versionen der Ereignisse aus, die dazu geführt hatten. Hier ist ein Blick auf das, was passiert ist.

Was ist genau passiert?

Die militante Gruppe Hamas machte sofort israelische Luftangriffe für die Explosion im Al-Ahli-Araber-Krankenhaus verantwortlich und sagte, 500 Menschen seien getötet worden. Israel, die USA und unabhängige Sicherheitsexperten äußerten am Mittwoch Zweifel an den Behauptungen der Hamas und sagten, die vorläufigen Beweise deuten auf eine palästinensische militante Gruppe hin. Die Höhe des Schadens scheine auch im Widerspruch zu der Behauptung des von der Hamas kontrollierten Gaza-Gesundheitsministeriums vom Mittwoch zu stehen, dass 471 Menschen getötet worden seien, sagten Experten. US-Beamte sagten, dass die Zahl der Todesopfer bisher wahrscheinlich zwischen 100 und 300 liegt.