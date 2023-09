Berichten zufolge ereignete sich die Explosion unweit eines Militärhauptquartiers in Rostow am Don

In der südrussischen Stadt Rostow am Don kam es zu einer großen Explosion, wie mehrere Telegram-Kanäle in den frühen Morgenstunden des Donnerstags berichteten.

Berichten zufolge ereignete sich die Explosion in der Puschkinskaja-Straße in der Nähe einer militärischen Kommandozentrale.

Der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, schrieb auf Telegram, dass die Luftverteidigung gegen 3 Uhr Ortszeit aktiviert wurde, und „Eine Drohne wurde abgeschossen.“ Er fügte hinzu, dass die Beamten daran arbeiteten, festzustellen, ob es Opfer oder Schäden gegeben habe.

Berichten zufolge zeigen im Internet veröffentlichte Videos den Moment der Explosion.

Laut Telegram-Kanal Don Mash ist ein geparktes Fahrzeug explodiert.

Feuerwehrleute sind vor Ort im Einsatz, wobei mindestens ein Auto zerstört und ein weiteres beschädigt wurde. Auch die Fassade eines Gebäudes wurde beschädigt.

DETAILS FOLGEN