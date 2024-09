Berlijn. Viele Autobahnbrücken in Duitsland sinds een Datenauswertung von Bauexperten in eenem kostenlosen Zustand. 43 Autobahnbrücken met een lengte van meer dan 50 meter hebben de status van „nieuwbouw“, zo blijkt uit een eerdere analyse van de bouwwerkzaamheden van de federale overheid door een Duits persbureau. Dit betekent dat veiligheid, beveiliging en verkeersveiligheid ook in beide gevallen van belang zijn.

Die Politik und die Autobahngesellschaft des Bundes moeten in actie komen, aldus Marco Götze, Vorsitzender der Bundesgütegemeinschaft. „Gerade bei Autobahnbrücken dürfen hoeven we niet bang te zijn dat we verdwalen, dit is de laatste keer dat we kunnen genieten van het uitzicht op de Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden.“

Liep een die Brücken-Sanierung – statt een nieuwe Autobahnen Deutsche Ermüdungserscheinungen zijn nicht nur die Brücken und Straßen in Deutschland. Das Gleiche verguld voor het debat. Meer Tempo-muss hier, zegt Andrea Barthélémy met een blik op de prachtige infrastructuur.

De Bundesgütegemeinschaft heeft eigenen Angaben van 3.786 Autobahnbrücken met minder dan 50 meter lengte die jenigen identificeert, deutschlandweit die schlechstenen Zustandsnoten haben. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de regelmaat van de Bundesanstalt für Straßenwesen veröffentlichte Brückenstatistik.

Ze liggen op ongeveer 100 meter afstand van bruggen met een lengte van 50 meter die te vinden zijn in Noordrijn-Westfalen, Hessen, Beieren en Baden-Württemberg. Deze landen zijn met de meeste snelwegbruggen verbonden met Nedersaksen en de Bundesländern.

De Bewertung basiert op Zustandsnoten, de leuke Schäden en Abnutzungserscheinungen zijn begonnen. Dit is de basis van de zogenaamde Traglastindex, die de kwaliteit van de brug tussen materialen en materialen beschrijft.

Jede zehnte Brücke “nicht ausreichend”

Van de 3.786 snelwegbruggen met een minimale lengte van 50 meter zijn er 1.382 waarvoor geen bouwhulp nodig is, maar 378 van de bouwvoorschriften worden als „niet toegankelijk“ beschouwd. Je hebt plezier met de Duitse 100 am stärksten angeschlagenen Autobahnbrücken stehe in NRW.

Federaal Transportminister Volker Wissing (FDP) zal in maart 2022 een nieuw pakket voor snelle modernisering voorbereiden. Beiden vielen bruggen met de intensieve training in de afgelopen jaren van onderzoek achter de schermen, voor altijd tijdens het huidige verkeer. De komende jaren zullen gedurende het jaar 400 bruggen worden verbeterd. Überregionale wereld gaat over de Autobahnbrücke Rahmede an der Sauerlandlinie (A45). Ze konden schade voorkomen en konden ze niet inspecteren. Geplant is in Neubau.

RND/dpa