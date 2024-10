Startpagina Panorama

van: Bjarne Komnick

Waarschuwing voor de Hurrikan Kirk, die over de Atlantische Ozean richting Europa beweegt. Dem Festland droogt ernstige Auswirkungen.

Frankfurt – Het hoogtepunt van de Hurrikan Kirk is de Atlantic Ozean. Het geeft ook niet aan dat er weinig bewoonde gebieden zijn. Maar Laut Meteoroloog Dominik Jung von wetter.net würde ich die Wettermasse mee met de richting van Noord-Amerika en meebewegen met een koerswijziging naar Europa. Het Festland zou de komende dagen kunnen plaatsvinden.

Hurrikan Kirk op de weg nach Europa – Windspitzen tot 270 kilometer per stunde

Laut dem Portal weer.com is de Hurrikan met de Stufe 4 van de sogenante Saffir-Simpson-Skala-klasificatie. Er waren enkele gematigde winden op hoogten van 230 kilometer boven de berg en windschermen tot 270 kilometer boven de bergketen – en verguld als een grote orkaan. In de VS zal de orkaan „Helene“ voor nieuwe ontwikkelingen zorgen.

Orkaan Kirk reist over de Atlantische Oceaan naar Europa. ©IMAGO/NOAA

Het was voor Kirk moeilijk om toegang te krijgen tot de centra voor hoger onderwijs in 5 gebieden, maar ze konden nog steeds toegang hebben tot de Zugbahn graviende Folgen für Europe. Ik kijk naar de orkaan en verwacht geen voorspellingen in de tweede helft van de Azoren. Eén label is dat de jetstream zal worden gebruikt door de jetstream en dat zal in Europa niet anders zijn. Auch der Hurrikan „Isaac“ beschleunigt de richting van Europa.

Hurrikan Kirk viert ’s nachts het Festland van Europa tijdens de Donnerstag

Ben zij twee die de kust van Europa zien als „außertropischer Sturm“ erreichen und in der Nacht zu Donnerstag mutmaßlich das Land. We zijn er nog steeds gepassioneerd over, maar het is niet duidelijk. Als u daar woont, kunt u zo langskomen in het Franse Loire-Mündung.

De Auswirkungen würden demnach bis in Deutschland spürbar sein. Zwarte mensen in de Bondsrepubliek Duitsland zijn niet „maar Hurrikan“ meer welkom, maar die rest Davon. Na het Hurrikan Land-vasten zouden we lagere kosten hebben met maximaal 300 liter per kwadratmeter, orkanen en tornado’s.

Fachleute erwarten een der “sterke Stürme der jongste Vergangenheit”

Zelfs als het mogelijk is, zal het landinwaarts nog meer regenen. Deutschland heeft de Hurrikans onder de Sturm gebracht. Die Experts en Experts weten wat er toe doet in Nordfrankreich, Benelux, Norddeutschland en Denemarken. Wij willen u graag laten weten dat wij er naar uitkijken u weer te zien.

In Duitsland zouden we dit kunnen doen weer.com voor alles tussen Mittwoch en Donnerstag in Form von Sturm- und Orkanböen zeigen. Zelfs als het land er nog is, kun je nog steeds genieten van de natuurlijke omgeving en het tijdstip van de dag. Meteorologen en meteorologen profiteren van de “sterkste activiteit van de jongste studenten”.

Hurrikan Kirk auf dem Weg nach Europa: “Ik ben West sinds meer dan 50 liter regen mogelijk”

Meteoroloog Dominik Jung legt in de recente regenvideo van Samstag (5 oktober) uit dat, aangezien het weer beter zal zijn, we kunnen zien dat het Caltfront van het weer bedekt is: “Voor alle dingen in het Westen is er meer dan 50 liter regen gevallen is mogelijk”. Het is echter belangrijk op te merken dat de experts zich hiervan ook bewust zijn, en de Kirk Deutschland is zich ook bewust van het volgende: “De weersomstandigheden zijn constant en ze kunnen efficiënt reageren op de temperatuur, wind en luchtdruk.” (bk)