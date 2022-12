Expertin im Fall Eva Kaili: „Sie dachte, sie wäre nicht in Gefahr“

„Sie dachte, sie wäre in Sicherheit“

EU-Vizepräsident Kaili sitzt wegen Korruptionsverdachts in Untersuchungshaft. Die Bestechungsgelder der Katarer bewahrte sie offenbar zu Hause auf, wo die Ermittler 600.000 Euro in bar fanden. Es klingt, als hätte sie nichts zu befürchten. Ist Korruption auf EU-Ebene eine Kleinigkeit? Die Gesetze seien gut, sagt Korruptionsexpertin Anna-Maija Mertens von der NGO Transparency International. Was fehlt, ist Kontrolle.

ntv.de: Eva Kaili soll sich in ein Gremium geschummelt haben, um für Katar zu stimmen. Funktioniert Korruption wirklich so flach?

Anna-Maija Mertens: Das Verhalten von Eva Kaili zeigt, wie bereit sie war, für den Staat zu handeln, der sie bezahlt hat. Als wäre sie selbst Lobbyistin. Lobbying ist per se eine gute Sache, und wir von Transparency International sind auch Lobbyisten im Sinne politischer Transparenz. Aber sobald es intransparent wird, wird es schwierig. Problematisch wird es, wenn es eine direkte Gegenleistung gibt – diese erfolgt meist auf dem falschen Weg. Denn für Korruption braucht man immer zwei Seiten, das Geben und das Nehmen.

War Eva Kaili besonders dumm mit dem Bargeld zu Hause? Oder ist zu befürchten, dass Korruption im EU-Apparat so weit verbreitet ist, dass kaum Anstrengungen unternommen werden, um sie gut zu verbergen?

Eine Erkenntnis aus diesem Fall ist, dass die altmodische Form der Korruption mit Koffern voller Geld, also analog, nach wie vor interessant ist. Wir müssen sie auf unserem Radar behalten. Ein weiteres Fazit, das wir ziehen müssen: Die Beteiligten fühlten sich offensichtlich sehr sicher. Sie dachten, sie seien in Sicherheit. Was machen wir als Verfechter der Demokratie falsch, dass wir überhaupt keine Bedrohung darstellen?

Was denkst du?

Dieser Bestechungsfall zeigt, dass es nicht ausreicht, gute Antikorruptionsvorschriften zu haben. Die EU hat eigentlich gute Gesetze zur Korruptionsbekämpfung. Auch in Deutschland haben sie bei der Einführung des Lobbyregisters auf Bundesebene immer wieder als Referenz und Orientierung gedient. Die EU führt ein solches Register seit Jahren, allerdings nur für Unternehmen. Staaten wie Katar müssen nicht in das Register eingetragen werden. Zudem schafft die EU einen sogenannten „gesetzgeberischen Fußabdruck“ und veröffentlicht Lobbytreffen, wovon wir in Deutschland noch weit entfernt sind.

Wie funktioniert dieses Impressum?

Das Lobbyregister zeigt, welche Interessengruppen aktiv sind, dh welche Interessen dem Gesetzgeber „angeboten“ werden. Der gesetzliche Fußabdruck hebt die Nachfrageseite hervor. Welche Politiker haben wen um Rat gefragt? Welche Treffen gab es, zum Beispiel im Rahmen eines Prozesses, der zu einem Gesetz geführt hat? Dank des Footprints ist es in Europa üblich, dass Abgeordnete ihre Treffen mit Lobbyisten veröffentlichen. Wer hat sich beteiligt, wer wurde gehört, wer wurde nicht gehört?

Klingt gut, aber reicht es am Ende nicht?

Das Problem dabei ist, dass, wie wir heute wissen, nur etwa die Hälfte solcher Treffen tatsächlich öffentlich gemacht wird. Aus einem ganz einfachen Grund: weil niemand die Einhaltung dieser Regel kontrolliert. Niemand prüft, ob Abgeordnete ein Lobbyisten-Interview korrekt melden oder nicht. Aber es reicht nicht aus, gute Regeln zu haben. Auch im Fußball muss der Schiedsrichter mitlaufen, um zu kontrollieren, ob die Regeln auf dem Spielfeld eingehalten werden.

Wer könnte das kontrollieren?

Wir fordern eine unabhängige Kontrollinstanz für Brüssel, übrigens auch für Deutschland, die einfach nochmal prüft: Werden alle Sitzungen aufgezeichnet? Sind die Daten vollständig?

Eine Agentur, die versucht, Meetings auszugraben, die unter dem Radar hätten verschwinden sollen, braucht weitreichende Befugnisse, nicht wahr?

Zunächst einmal wäre es ein großer Schritt nach vorne, überhaupt eine solche Instanz zu haben. Denn manche Dinge lassen sich leicht feststellen, indem man einfach fragt, ob es jemanden gibt, der sich die Daten ansieht. Aber eigentlich sollte es kein zahnloser Tiger sein. Abgeordnete müssten zur Auskunft verpflichtet werden, die Behörde müsste ein Ermittlungs- und Sanktionsrecht haben. Wenn der Abgeordnete die angeforderten Informationen also nicht innerhalb von zwei Wochen bereitstellt, müssten Sanktionen verhängt werden.

Bei 705 Abgeordneten klingt das nach viel Arbeit.

Solche Verdachtsfälle zu entdecken ist oft gar nicht so schwer, wir schauen einfach zu wenig hin. Was wir als Transparenz-NGO bemerken: wenn sich die politische Meinung plötzlich ändert. Lange hieß es, wir müssten die Menschenrechtslage in Katar kritisch kommentieren, und plötzlich heißt es: Dieses Katar-Bashing muss endlich aufhören. Ein solcher Sinneswandel muss Sie aufhorchen lassen.

Frau Kaili ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments, aber eine von 14. Die Vorstellung, dass Korruption auch durch aufgeblasene Apparate begünstigt wird, liegt also auf der Hand. Sind 14 Vize-Chefs nicht 12 zu viel?

Das würde ich pauschal nicht sagen. Diese 14 Vices repräsentieren auch die Vielfalt der 27 Mitgliedsländer. Der Apparat sieht sehr groß aus und kann sicherlich optimiert werden. In diesem Fall hat die Zahl der Vizepräsidenten jedoch nichts mit dem eigentlichen Korruptionsskandal zu tun.

Frauke Niemeyer sprach mit Anna-Maija Mertens