Expertenvorschlag: Gaskommission empfiehlt Sondervergütung und Preisdeckelung

Der Staat will Verbraucher und Wirtschaft von den Gasrechnungen entlasten. Wie das gelingen könnte, soll eine Expertenkommission erarbeiten. Nach intensiven Beratungen schlägt der Ausschuss eine Lösung in zwei Stufen vor.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hat sich laut Insidern am Vormittag auf Vorschläge zur Eindämmung des Gaspreisanstiegs geeinigt. Nach einer Nachtsitzung habe die Kommission einen Zwischenbericht beschlossen, sagten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Laut einem Insider beschreibt der Bericht den ersten Teil einer zweistufigen Lösung, um den Anstieg der Gaspreise für Verbraucher und Unternehmen abzufedern. Ein zweiter Teil folgt später wie geplant.

Laut einem Eckpunktepapier der Experten sollen Haushalte und Unternehmen in diesem Jahr eine Sonderzahlung in Höhe einer Monatsrechnung erhalten. Etwa im Dezember soll der Staat die jeweiligen Gasvorauszahlungen einmalig übernehmen, heißt es.

In einer zweiten Phase soll ab März oder April eine Gaspreisbremse greifen, bei der jeder Kunde eine staatlich geförderte Quote von 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs erhält. Die restlichen 20 Prozent müssten nach Marktpreis bezahlt werden. Die Quote könnte auf rund 14 Cent pro Kilowattstunde heruntergefördert werden.

Die Expertenkommission mit über 20 Mitgliedern und Beratern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaften und Industrie hat am Vormittag zu einer Pressekonferenz geladen. Dort wird ein Zwischenbericht vorgelegt. Die Regierung selbst ist in der Kommission nicht vertreten. Es gilt jedoch als sicher, dass sie die wesentlichen Empfehlungen annehmen wird.

Dem Papier zufolge sollen die Versorger aller Kunden mit sogenanntem Standardlastprofil – also praktisch alle Haushalts- und Textilkunden – die monatliche Rechnung bei einer staatlichen Stelle einreichen. Neben Gasrechnungen sollten auch Fernwärmerechnungen nachträglich beglichen werden. Eine exakte Abrechnung nach Verbrauch soll es laut Vorschlag nicht geben. Die Kosten werden dort nicht berechnet. Bei den aktuellen Gaspreisen dürfte eine Monatsrechnung für Dezember wohl einen zweistelligen Milliardenbetrag ausmachen.