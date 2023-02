Experten warnen – „Könnte verheerende Auswirkungen haben“

tz Welt

Das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet richtete große Schäden an. Experten warnen: Auch in Istanbul ist ein solches Erdbeben „überfällig“.

München/Istanbul – Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat schreckliche Bilder der Zerstörung hervorgerufen. Zehntausende Menschen kamen bei der Naturkatastrophe ums Leben – Tendenz steigend. Die Retter vor Ort sind rund um die Uhr im Einsatz und versuchen weiterhin, Überlebende unter den Trümmern der eingestürzten Häuser zu retten. Trotz eisiger Temperaturen melden sie immer wieder Erfolge.

Experten warnen für Istanbul: „Ein Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 7,4 ist überfällig“

Das schwere Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet könnte nach Ansicht zahlreicher Forscher eine schreckliche Warnung gewesen sein. Denn Experten sind sich schon lange sicher: Auch in Istanbul steht ein heftiges Erdbeben bevor. „Ein Erdbeben dort mit einer Stärke von bis zu 7,4 ist überfällig“, sagte Marco Bohnhoff vom Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ) Potsdam der Deutschen Presse-Agentur.

Die Türkei liegt in einer der seismisch aktivsten Regionen der Welt. Auch in der Region Istanbul – dem am dichtesten besiedelten Gebiet des Landes – würde ein Beben nicht überraschen. Obwohl sich die Situation in Istanbul durch die Beben im Südosten nicht geändert habe, sei das Risiko für die Metropole insgesamt ähnlich hoch wie in der aktuell betroffenen Region, erklärte GFZ-Experte Bohnhoff. Die mittlere Wiederkehrperiode für ein schweres Erdbeben in Istanbul beträgt 250 Jahre. Das letzte große Erdbeben in der Stadt am Bosporus ereignete sich 1766 – das nächste ist also überfällig.

Erdbeben in Istanbul „hätte verheerende Auswirkungen“

Die Region ist laut GFZ Teil des Nordanatolischen Verwerfungssystems, einer großen tektonischen Plattengrenze, die für zerstörerische Erdbeben mit vielen Opfern bekannt ist. Der Hauptast der Verwerfung laufe knapp 20 Kilometer südlich von Istanbul unter dem Marmarameer, sagt Bohnhoff. „Ein großes Erdbeben hätte also verheerende Auswirkungen.“

In den vergangenen Jahrzehnten verlagerten sich die Beben entlang der Plattengrenze immer mehr in Richtung Istanbul. Am stärksten betroffen war bisher das Erdbeben nahe der 80 Kilometer entfernten Stadt Izmit im Jahr 1999, bei dem mehr als 17.000 Menschen ums Leben kamen. „Das Gebiet unterhalb des Marmarameeres ist das einzige Gebiet der gesamten nordanatolischen Plattengrenze, das seit mehr als 250 Jahren nicht mehr aktiviert wurde“, sagt Bohnhoff. Vieles deutet darauf hin, dass dieser Bereich seit langem festgefahren ist und sich große Spannungen aufgebaut haben.

Anzeichen von Erdbeben in Istanbul: Stress in der nordanatolischen Verwerfungszone

Ähnlich sieht das Heidrun Kopp vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Seit dem letzten großen Erdbeben in Istanbul im Jahr 1766 haben sich Spannungen aufgebaut. In der nordanatolischen Störungszone besteht nun an dieser Stelle ein Bewegungsdefizit von bis zu vier Metern. „Das ist vergleichsweise viel“, sagte Kopp der dpa. Auch die Metropole liegt fast direkt an der Verwerfung. Seit 1939 nähern sich die Erdbeben entlang der Störungszone Istanbul von Osten nach Westen immer mehr.

Zudem liege die Stadt auf ungünstigem Untergrund: Leider liege der südwestliche Teil nicht auf festem Untergrund wie Granit, sondern auf einer ausgetrockneten Lagune, erklärte Bohnhoff. „Auf weichem Untergrund kann es zu einer starken Verstärkung der Bodenbewegungen kommen, teilweise verbunden mit Verflüssigungseffekten.“ Beides sorgt für schlimmeren Schaden. Der internationale Flughafen befindet sich in dieser Gegend, daher könnte es für Rettungskräfte schwierig sein, nach einem Erdbeben einzufliegen.

Experten sind sich sicher: Ein schweres Erdbeben in Istanbul ist „überfällig“. (Ikonenbild) © Sedat Suna/dpa

Erdbeben in Istanbul hätte verheerende Folgen: mehr als 16 Millionen Einwohner

In Istanbul leben nach offiziellen Angaben 16 Millionen Menschen, nach inoffiziellen Schätzungen sogar 20 Millionen. Es gebe etwa 1,6 Millionen alte, erdbebensichere Gebäude, sagte Nusret Suna von der Kammer der Bauingenieure in Istanbul. „Das ist eine unglaublich hohe Zahl.“ Ein schweres Erdbeben in der Metropole könnte verheerende Folgen mit Zehntausenden Toten haben.

All diese Risiken und Auswirkungen sind auch in der Türkei bekannt – allerdings wurde laut Suna bisher erschreckend wenig in Sachen Vorsorge getan. „Die Theorie wurde nicht in die Praxis umgesetzt.“ Die Behörden hätten es versäumt, alte Häuser erdbebensicher zu sanieren, kritisierte Suna. Auch Gebäude, die nach 1999 gebaut wurden, sind oft nicht sicher, trotz entsprechender später eingeführter Vorschriften.

Mögliches Erdbeben in Istanbul: „Vorwarnzeit beträgt bestenfalls wenige Sekunden“

Auf Frühwarnsysteme kann sich Istanbul im Ernstfall nicht verlassen. „Eine Erdbebenfrühwarnung für Istanbul ist aufgrund der geringen Distanz zur Plattengrenze extrem schwierig“, erklärt Bohnhoff. „Im besten Fall beträgt die Vorwarnzeit nur wenige Sekunden.“

Der einzig mögliche Schutz sei, die Gebäude der Metropole so schnell wie möglich erdbebensicher zu machen, sagte Suna. „Wenn wir morgen anfangen, können wir immer noch Leben retten.“ Ein schweres Erdbeben in Istanbul scheint laut Experten nur eine Frage der Zeit zu sein. (ph/dpa)