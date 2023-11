Experten warnen, dass Israels Bombardierung des Gazastreifens ein wirksames Rekrutierungsinstrument für die Hamas sein könnte

In Israel sagt Tania Hary, die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Gisha, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Bewegungsfreiheit der Palästinenser zu schützen, dass Gaza insofern wie „jeder Ort auf der Welt“ sei, „wenn man eine solche Situation der Ungerechtigkeit, Armut usw. hat.“ Trauma, es ist ein Rezept für Instabilität.“

Die Bombardierung und die humanitäre Krise in Gaza seien so schrecklich, dass „es kein Posttrauma mehr gibt“, sagte Hary. „Es ist einfach ein andauerndes Trauma, unter dem die Menschen leben.“

Zusätzlich zu den Gewaltausbrüchen hat auch das Fehlen einer politischen Lösung für die Wünsche der Palästinenser – von der Gründung eines unabhängigen Staates bis zur Errichtung einer Hauptstadt in Ostjerusalem – die Machtbasis der Hamas gestärkt, warnen Experten.

„Sie haben es hier mit einer Bevölkerung zu tun, die sehr, sehr wenige Optionen hat“, sagte Raffaello Pantucci, Senior Fellow am International Centre for Political Violence and Terrorism Research an der S. Rajaratnam School of International Studies, einer Denkfabrik in Singapur .

Er gehört zu denen, die glauben, dass jede Lösung des Kreislaufs der Gewalt eine „enorme Erneuerung der Führung auf beiden Seiten“ und die Wahl „einer Gruppe von Menschen erfordern würde, die entscheiden, dass ein ewiger Kreislauf der Gewalt eigentlich nicht der richtige Weg ist.“ nach vorne.“

„Zu sehen, wie deine Familie ausgerottet wird“

Es ist eine in Radikalisierungsstudien gut etablierte Idee: Ein Staat versucht, eine militante Gruppe auszulöschen, nur um den daraus resultierenden zivilen Kollateralschaden zum besten Rekrutierungsinstrument für diese Organisation oder dieses Ideal zu machen.

Ein aktuelles Beispiel ist die von den USA angeführte Invasion im Irak im Jahr 2003, die Experten zufolge letztendlich den Islamischen Staat (ISIS) hervorgebracht hat.

ISIS war eine andere Gruppe als die Hamas, obwohl Israel versucht hat, sie gleichzusetzen. ISIS lehnte Politik und Nationalstaatlichkeit zugunsten eines globalen, apokalyptischen Krieges gegen „Abtrünnige“ ab. Hamas ist eine Terrorgruppe und ruft zur Zerstörung des Staates Israel auf, hat aber auch Wurzeln im internationalen politischen Islam und hat an Wahlen teilgenommen.

Die brutalen Terroranschläge der Hamas im letzten Monat, eine noch barbarischere Abkehr von ihrer früheren Taktik der antisemitischen Gewalt und Rhetorik, überraschten selbst diejenigen, die die Gruppe gut kennen. Und diese Aktionen „werden als Inspiration dienen, wie wir sie nicht mehr gesehen haben, seit ISIS vor Jahren sein sogenanntes Kalifat ins Leben gerufen hat“, warnte FBI-Direktor Christopher Wray letzte Woche bei einer Anhörung im Senat.

Ein Mann trägt ein verwundetes Mädchen, das nach israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen am Mittwoch unter Bauschutt gerettet wurde. Abed Khaled / AP

Die Angst vor dem, was als nächstes kommen könnte, sei auch der Grund, warum die USA so besorgt über Israels offensichtliches Fehlen eines Post-Hamas-Plans seien, sagte Peter Neumann, Professor für Terrorismus und Radikalisierung am King’s College London.

„Aus eigener Erfahrung wissen die Amerikaner in Ländern wie Afghanistan, im Irak und sogar in Libyen, dass immer dann, wenn man eine Machtquelle entfernt und ein Vakuum hinterlässt, oft schlechte Dinge aus diesem Vakuum entstehen“, sagte Neumann.

Diese Bedrohung stellt Israel vor ein Dilemma. Die meisten Menschen hier, darunter auch viele Linke, fordern, dass die Hamas ausgerottet oder zumindest soweit entschärft wird, dass sie nie wieder eine Gräueltat wie die vom 7. Oktober begehen kann.

„Ich sehe, was in Gaza passiert, und es reißt mir das Herz. „Es ist, als würde man in die Tore der Hölle schauen“, sagte Naama Bar-Or, 37, eine Museumsmitarbeiterin aus Tel Aviv, die einen Waffenstillstand wünscht, aber nur, um die Freilassung der Geiseln sicherzustellen. Danach weiß sie nicht, „ob es einen anderen Weg gibt“, die Hamas zu besiegen, abgesehen von der Art der jetzt stattfindenden Militäroperation.

„Ich bin absolut nicht mit der Tötung von Zivilisten einverstanden“, sagte sie. Aber „das sind meine Leute, und meine Leute liegen mir am Herzen.“ Wenn mich jemand töten will, töte ich ihn lieber zuerst.“

Es ist schwierig, hier einen jüdischen Israeli zu finden, der die Bombardierung von Gaza entschieden ablehnt. Und selbst Befürworter einer solchen Position geben zu, dass ihre Sache eine Randsache ist.

Eine Umfrage der Zeitung Maariv ergab letzte Woche, dass 49 % der Israelis es befürworteten, mit einer umfassenden Bodeninvasion zu warten, was die Zeitung auf die wachsende Unterstützung für die Freilassung der etwa 240 von der Hamas festgehaltenen Geiseln zurückführte. Aber die Unterstützung für die Militärkampagne selbst scheint so allgegenwärtig zu sein, dass in solchen Meinungsumfragen selten, wenn überhaupt, eine Frage dazu gestellt wird.

Das Problem mit den aktuellen Bomben- und Bodenangriffen in Gaza, so argumentieren die Radikalisierungsexperten, bestehe darin, dass sie auf lange Sicht tatsächlich das Risiko für Israel und andere Länder erhöhen könnten.

„Es ist eine schreckliche, schreckliche Zwickmühle, und ehrlich gesagt weiß ich einfach nicht, wie der Ausweg aussieht“, sagte Pantucci von der Denkfabrik Singapur.

Einige US-Gesetzgeber und ehemalige Militäroffiziere, die die Fehltritte der USA im Irak und in Afghanistan miterlebt haben, sind der Meinung, dass Israel seine massiven Bombenangriffe auf Gaza zurückfahren und statt einer massiven Bodeninvasion eine gezieltere, chirurgischere Kampagne durchführen sollte, um zivile Opfer zu begrenzen und das Risiko zu senken Der Konflikt wird sich ausweiten.

Ein palästinensischer Retter findet eine Person, die nach dem israelischen Bombardement in Khan Younis unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes gefangen ist. Mahmud Hams / AFP über Getty Images

Die Idee, die Hamas zu besiegen, könnte „emotional befriedigend“ sein, sagte Oberstleutnant Frederic Wehrey, Senior Fellow beim Carnegie Endowment for International Peace. „Wir müssen uns an den aktuellen Tenor erinnern. Es besteht der Wunsch nach Rache.“

Aber Wehrey, der vor seiner Tätigkeit als Analyst zwei Jahrzehnte als Offizier der US-Luftwaffe diente, glaubt nicht, dass dies realistischerweise erreichbar ist. „Sie sprechen von der Ausrottung einer tief verwurzelten Bewegung“, sagte er, „einer sozialen Einheit, einer Einheit, die Gaza im Griff hat.“ Darüber hinaus konnten militante Gruppen wie die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad die regelmäßigen Bombardierungen und die 16-jährige Blockade ihrer Enklave als wirkungsvolle Rekrutierungsmethoden nutzen.

Pantucci sagte: „Zu sehen, wie die eigene Familie ausgerottet wird, oder zu sehen, wie enge Freunde plötzlich durch die Hand eines Feindes sterben, all das kann Menschen mobilisieren und zur Gewalt motivieren.“

Die friedlichen Möglichkeiten der Palästinenser werden durch die brutale, repressive Herrschaft der Hamas in Gaza – wo die letzten Wahlen vor 18 Jahren stattfanden, bevor die Hälfte der Bevölkerung noch am Leben war – in Verbindung mit der Schwächung der Palästinensischen Autonomiebehörde, die lose Kontrolle über Teile des Gazastreifens hat, weiter eingeschränkt Westjordanland.

Bis es zu einer deutlichen Änderung des politischen Willens auf beiden Seiten kommt, haben die Menschen in Gaza „sehr, sehr wenige Optionen“, sagte Pantucci. Wenn also eine Terroristengruppe sagt: „Sie wollen sich rächen? Hier kann ich Ihnen die Antwort geben: „Das Risiko, das sie eingehen, steigt.“