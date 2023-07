Washington. Nachdem der inzwischen abgesetzte russische General Iwan Popow die Kriegsführung in der Ukraine kritisiert hatte, sehen westliche Experten gravierende Probleme in den Kommandostrukturen Moskaus. Popovs Entlassung im Zuge seiner Kritik an Missbräuchen und den hohen Verlusten russischer Soldaten bestätige, dass Moskaus Verteidigungsanlagen in der Ukraine „wahrscheinlich fragil“ seien, heißt es in einer Analyse des US-amerikanischen Institute for War Studies (ISW) vom Donnerstag (Ortszeit). Die Experten verwiesen auf ihre früheren Einschätzungen, dass die russischen Streitkräfte beispielsweise über keine Reserven für Rotationen verfügten.

Laut US-Präsident Biden hat Putin den Krieg bereits verloren US-Präsident Joe Biden hält Kremlchef Wladimir Putin bereits für den Verlierer im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. © Quelle: dpa

Im Falle eines Durchbruchs der ukrainischen Streitkräfte während ihrer Gegenoffensive würden die russischen Stellungen weiterhin nicht unterstützt, sagten ISW-Experten. Sie gehen davon aus, dass Popows Abgang allenfalls „marginale“ Auswirkungen haben wird. Sie betonen jedoch: „Die immer fragilere russische Befehlskette könnte in Zukunft zu einer kritischen Kommando- und Kontrollkrise führen, in der die Unterstützung der Feldkommandanten für die russische Militärführung immer schwächer werden könnte.“

ISW: Russische Armee in der Defensive

Popov, der die 58. Armee in der besetzten Region Saporischschja in der Ukraine befehligte, sagte, seine Kritik sei mit anderen vergleichbar. So warf etwa der Chef der russischen Privatarmee Jewgeni Prigoschin Wagner Inkompetenz vor, ebenso wie Generalstabschef Waleri Gerasismow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Es könnte auch Popows Ziel gewesen sein, Gerassimow als Oberbefehlshaber für den Krieg gegen die Ukraine abzusetzen. Der Stabschef versucht jedoch, Kritik zu verhindern und sie nicht bis zu Kremlchef Wladimir Putin durchdringen zu lassen.

Den ISW-Experten zufolge befinden sich die russischen Streitkräfte in der Defensive und tun alles, um ihre Stellungen zu halten. Unterdessen setzt die ukrainische Armee ihre Gegenoffensive auf mindestens drei Frontabschnitten fort und gewinnt in einigen Regionen Gebiete hinzu.

Ziel der Kiewer Offensive ist die Befreiung aller Gebiete von der russischen Besatzung – darunter auch die 2014 annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim. Am 24. Februar 2022 begann Russland seinen Krieg gegen die Ukraine.

