Berlin. Die nächste Impfrunde kann beginnen: Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird ab diesem Montag ein an die aktuelle Variante angepasster Corona-Impfstoff in Arztpraxen erhältlich sein. Obwohl die Pandemie vorbei sei, sollten vor allem ältere Menschen und Risikogruppen von der neuen Impfung Gebrauch machen, rät Lauterbach – und will am Montag persönlich mit gutem Beispiel vorangehen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Tatsächlich deuten die aktuellen Daten darauf hin, dass sich Corona in der kalten Jahreszeit wieder weiter ausbreiten wird. Der Epidemiologe und Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, Hajo Zeeb, warnte daher vor einem Anstieg der Fallzahlen von Corona-Patienten und einer nachlassenden Immunität. „Eine Impfung mit einem an aktuelle Varianten angepassten Impfstoff, idealerweise zusammen mit der diesjährigen Grippeimpfung, ist sinnvoll“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Insbesondere sollten diejenigen Gruppen geimpft werden, für die die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Impfung mit dem neuen Auffrischungsimpfstoff von Biontech empfiehlt – dazu zählen Menschen ab 60 Jahren. Laut Stiko sollten sich auch Personen impfen lassen, die zu einer Risikogruppe gehören, weil bei ihnen aufgrund einer Grunderkrankung ein besonderes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 besteht. Hinzu kommen Bewohner von Pflegeheimen sowie Beschäftigte in Pflegeheimen und im Gesundheitswesen. „Im Laufe des Winters wird sich zeigen, ob auch andere Gruppen geimpft werden sollten“, so Zeeb weiter.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Neue Corona-Variante erstmals in Deutschland entdeckt In Deutschland wurde erstmals die relativ stark mutierte Corona-Variante BA.2.86 nachgewiesen. © Quelle: dpa

„Anhaltend niedrige Krankenhausbelegungsraten zu erwarten“

Mit den während der Pandemie praktizierten AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – müssen wir künftig stärker auf Masken in Innenräumen achten, sagte Zeeb dem RND: „Ich gehe davon aus, dass in Krankenhäusern und Pflegeheimen in vielen Fällen wieder eine Maskenpflicht gilt.“ „Wenn die Fallzahlen weiter steigen und auch die Fehlzeiten zunehmen“, sagte der Epidemiologe. Allerdings geht Zeeb angesichts der aktuellen Virusvarianten, die allesamt Omicron-Verwandte sind, nicht davon aus, dass es viele Corona-Patienten geben wird wird einen schweren Verlauf haben: „Eine geringe Krankenhausauslastung ist zu erwarten und das sollte auch weiterhin so bleiben – mit Vorsicht und Impfungen.“

Gesundheitspolitiker im Bundestag beurteilen die Lage derzeit ähnlich. „Im Moment besteht keine generelle Maskenpflicht mehr“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, dem RND. „Aber angesichts der Zunahme von Atemwegserkrankungen im Herbst und Winter kann es durchaus ratsam sein, in Risikobereichen wie dem Gesundheitswesen wieder Masken zu tragen.“

Neuer angepasster Corona-Impfstoff: Was Sie über die Impfungen wissen müssen Ab Montag steht in den Arztpraxen ein neuer, an aktuelle Virusvarianten angepasster Corona-Impfstoff zur Verfügung. Es richtet sich in erster Linie an gefährdete Personen, die sich damit im Herbst und Winter vor schweren Erkrankungen schützen wollen. Wir erklären, um was für einen Impfstoff es sich handelt und wie wirksam er ist.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Seit einigen Wochen steigen die Infektionszahlen wieder an

Seit rund sechs Wochen steigen die Corona-Infektionszahlen wieder an: „Vor der Herbst-Winter-Saison mit den üblichen Atemwegserkrankungen ist es sinnvoll, die eigene Corona- und Grippeimpfung entsprechend den ärztlichen Empfehlungen rechtzeitig aufzufrischen“, sagt Dahmen . „Aber auch Menschen, deren letzte Impfung lange zurückliegt oder deren Impfschutz unvollständig ist, sollten sich an ihren Arzt wenden und mit ihm Auffrischungsimpfungen besprechen.“

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

Für die Impfsaison 2023/2024 stehen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 14 Millionen Dosen des angepassten Biontech-Präparats zur Verfügung. Sie werden daher bis November geliefert. Für Menschen ab zwölf Jahren werden 13,6 Millionen Dosen erwartet, für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren 300.000 Dosen und für Kleinkinder 200.000 Dosen.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt Auffrischungsimpfungen insbesondere für Menschen über 60, Patienten mit bestimmten Vorerkrankungen ab einem Alter von sechs Monaten sowie für Pflege- und Gesundheitspersonal und Angehörige von Risikopatienten. Wenn Sie sich kürzlich infiziert haben, bedeutet dies normalerweise, dass Ihre Immunität gestärkt wurde. eine zusätzliche Impfung ist dann nicht notwendig. Laut Stiko sollten seit der letzten Impfung oder Infektion in der Regel mindestens zwölf Monate vergangen sein.