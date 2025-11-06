Stand: 6. November 2025 02:32 Uhr

Seit mehr als einem Jahr versucht die russische Armee, die logistisch wichtige Stadt Pokrowsk in der Ostukraine einzunehmen. Viele Beobachter befürchten nun, dass die ukrainischen Soldaten umzingelt werden.

„Die russischen Truppen sind praktisch in der gesamten Stadt.“ Am späten Abend meldete sich der ukrainische Soldat mit dem Spitznamen Hus per WhatsApp; eine Sprachnachricht von vorne.

Er kämpft mit seiner Drohneneinheit in der fast umzingelten Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine. „Das sind kleine Gruppen“, sagt der Soldat. „Sie bewegen sich von Deckung zu Deckung und geraten gelegentlich in Feuergefechte mit uns.“

Warten auf Verstärkung

Die Lage in Pokrowsk sei sehr schwierig, berichtet Hus. „Vielleicht wurde der Moment verpasst, uns Verstärkung zu schicken.“ Es sei jetzt auf dem Weg, aber ein Großteil der Stellungen und Soldaten könnten abgeschnitten werden, befürchtet er. „Das Wichtigste ist, dass die Verstärkung nicht zu spät kommt.“

Karte der Ukraine und Russlands, hell schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Doch das könnte nun der Fall sein, sagen Beobachter. Die russischen Streitkräfte versuchen seit mehr als einem Jahr, das taktisch wichtige Pokrowsk einzunehmen. Nun droht den ukrainischen Soldaten eine Einkesselung.

„Die Ukraine hat eine Personalproblem“

Der Verlust der Stadt sei nur eine Frage der Zeit, sagt der amerikanische Militäranalytiker Rob Lee, der gerade aus der Region zurückgekehrt ist. „Die Ukraine hat ein Personalproblem. Das Wichtigste in diesem Kampf ist, wie er endet.“

Wenn sich die Ukraine geordnet zurückziehe und keine zu großen Verluste erleide, wäre die Gesamtniederlage nicht allzu bedeutsam, sagte Lee. „Aber wenn es Russland gelingt, eine beträchtliche Zahl ukrainischer Truppen einzukesseln, könnte das zu Moral- und anderen Problemen führen.“

Der Umsatz ist für Russland von strategischer Bedeutung

Nach der Einnahme von Pokrowsk könnte Russland die Gelegenheit nutzen und weiter vorrücken. Die Region westlich der Stadt ist von Feldern geprägt und nur dünn besiedelt. Relativ große Geländegewinne wären möglich, befürchten Beobachter.

Doch die Besetzung des gesamten Donbass hat für Russlands Machthaber Putin oberste Priorität. Auch hier würde die Einnahme von Pokrowsk den russischen Truppen einen großen Vorteil verschaffen, sagt Experte Rob Lee.

„Dort ist es einfacher, Infanterie zu konzentrieren. Soldaten finden dort in den Kellern Unterschlupf und sind viel besser versteckt. Darüber hinaus erlauben hohe Gebäude den Einsatz von Antennen, was die Reichweite der Drohnen deutlich erhöht. Dadurch können sie in größeren Tiefen operieren.“

Eine medizinische Versorgung ist kaum möglich

Die Logistik der ukrainischen Armee bei der Verteidigung des Donbass könnte erheblich unter Druck geraten. Offiziell betont die Ukraine, dass sie Pokrowsk weiterhin verteidigen werde. Doch die Situation für Soldat Hus und seine Kameraden vor Ort ist schwierig.

Es gebe kaum noch medizinische Versorgung für die Verwundeten, berichtet Hus. Er und seine Kameraden halten weiterhin durch. Wer, wenn nicht wir, sagt der Soldat. Für die Truppen in der gesamten Ostukraine ist es wichtig, die Stadt zu halten.