Experte zu „Reichsbürger“: „Das sind Menschen, die sich in einen Albtraum hineingestellt haben“

Tobias Ginsburg verbrachte mehrere Monate unter „Reichsbürgern“. „Wenn man ernsthafte Beziehungen zu diesen Menschen aufbaut, ihnen ernsthaft zuhört, dann dominiert Mitgefühl“, sagt er im Gespräch mit ntv.de. „Das ändert nichts daran, dass einige von ihnen extrem gefährlich sind.“

ntv.de: Sie haben acht Monate in der „Reichsbürger“-Szene verbracht. Wie muss man sich diese Bewegung vorstellen?

Tobias Ginsburg: Es waren mehr als acht Monate. Einerseits, weil es anstrengend ist, sich von einer so langen und intensiven Recherche zu verabschieden, Menschen zurückzulassen und dann wirklich keine Veranstaltungen mehr zu besuchen. Zum anderen, weil ich 2020 zurückgegangen bin, als die Corona-Demonstrationen begannen. Plötzlich waren alle meine alten Bekannten auf der Straße, bauten ihre Fangemeinde auf und agieren nun als „Querdenker“. Ich denke, das sagt etwas über die Szene aus.

Tobias Ginsburg ist Autor und Regisseur. 2021 erschien sein Buch „Die Reise ins Reich“. (Foto: Jean-Marc Turmes)

Was für Leute sind beteiligt?

Es ist extrem heterogen. Es gibt Anhänger esoterischer Gruppierungen und Sekten, seltsame pro-russische Gruppierungen, klassische Neonazis, vor allem aber tief im Bürgertum verwurzelte Verschwörungsideologen.

Ihre erste Antwort klang nur ein bisschen so, als hätten Sie Probleme, sich von der Szene zu lösen.

Ja, extrem. Ich komme aus der Literatur. ich bin schriftstellerin Die einzige Waffe, die ich gegen all diesen Hass, gegen all diesen vermeintlichen Wahnsinn habe, ist Empathie. Ich versuche, Menschen und ihre Schicksale zu verstehen. Ich versuche zu verstehen, was diese menschenverachtenden Ideologien für sie so attraktiv macht, was sie in den rechten Sumpf zieht. Wenn Sie das eine Zeit lang tun, wenn Sie ernsthafte Beziehungen zu diesen Menschen aufbauen, wenn Sie ihnen ernsthaft zuhören, dann ist das vorherrschende Gefühl Mitgefühl. Das sind Leute, die in einen Albtraum geraten sind. Das ändert nichts an der Tatsache, dass einige von ihnen extrem gefährlich sind.

Wenn sie nicht mit schwarz-weiß-roten Fahnen den Reichstag stürmen wollen, wirken „Reichsbürger“ als harmlose Spinner.

Diese Vorstellung ist ebenso falsch wie gefährlich. Vielleicht sollten wir zuerst darüber sprechen, was „Reichsbürger“ eigentlich sind. Der Begriff wurde in den 1980er Jahren vom Neonazi Horst Mahler geprägt. „Reichsbürger“ sind Verschwörungsgläubige, die an die gute alte Weltverschwörung glauben. Es ist immer dasselbe: Die Weltverschwörung will uns Menschen unterwerfen, das deutsche Volk vernichten, vielleicht sogar die gesamte weiße Rasse vernichten. Das Besondere an der Reichsideologie ist, dass sie die Bundesrepublik zu einem ihrer Hauptfeinde erklärt – man glaubt, dass die BRD Teil dieser bösen, riesigen Verschwörung ist und dass sie selbst kein wirklicher, souveräner Staat ist.

Woher kommt diese Vorstellung?

Diese Idee stammt von alten Nazis, die nach 1945 sagten: Egal, was hier jetzt gebaut wird, das Deutsche Reich ist nicht zu ersetzen, der Nachfolgestaat ist nur ein böses Lügengebilde der Alliierten. Dieser Verschwörungsmythos beschränkte sich zunächst auf die Szene der Alt-Nazis und später der Neonazis. Doch in den 1990er und auch über das Internet in den 2000er Jahren konnte dieser Mythos auch in bürgerliche Milieus und die Esoterikszene eindringen, darunter die Milieus der rechten Reaktionäre, Kryptolinken und Ökohippies. Diese rechtsextreme Verschwörungstheorie hat wirklich Karriere gemacht.

Können Sie erklären, was passieren muss, damit jemand solchen Unsinn glaubt?

Wenig. Wir Medienschaffenden, aber das gilt auch für Politik und Gesellschaft insgesamt, wir tun immer so, als ginge es in dieser Szene um dumme Kerle mit blöden Hüten, die sagen: Hallo, ich bin der Kaiser von Deutschland. Sie können darüber lachen und so tun, als wären sie verwirrte Leute, die nichts mit uns zu tun haben. Tatsächlich aber ist dieser Glaube immens weit verbreitet: „Wir werden von denen da oben belogen.“ – „Ist die BRD nicht eigentlich abhängig von den USA, regiert von der NATO?“ – „Gehören die Medien nicht eigentlich den Juden?“ Die kürzeste Verschwörungstheorie, die wir Deutschen haben, ist „Lügenpresse“. Da frisst man sich relativ schnell hinein und verliert sich in dieser Welt.

Wie gefährlich sind diese „Reichsbürger“?

Sehr gefährlich. Wenn Sie glauben, dass die Politiker, die Staatssicherheit, die Polizisten und alle Behörden Teil einer großen Verschwörung sind, entweder als willige Helfer oder als „schlafende Schafe“, dann stehen Sie einem überwältigenden Feind gegenüber. Wenn Sie wirklich glauben, dass die Menschen durch „den großen Austausch“, durch Migration, durch Impfung, durch alles vernichtet werden sollten – dann ist die letzte Konsequenz Notwehr. Tatsächlich ist es genau das: eine Ideologie der Selbstverteidigung. Eine Ideologie, die jedes Mittel, jede Gewalt legitimiert und Menschenleben kostet.

Wenn solche Menschen radikalisiert oder verzweifelt genug sind, sind sie für ihre Umgebung sehr gefährlich. Wir sollten jedoch nicht übersehen, dass die ersten Opfer dieser Radikalisierung die Radikalisierten selbst sind. Teil des Problems ist, dass so ein Öko-Kaiser oder ein dämlicher Prinz Heinrich XIII. nicht gefährlich erscheinen. Aber Nazis und Rechtsextreme sind nicht mehr klar erkennbar, sie haben uns schon lange keinen Gefallen mehr getan. Und auch wenn viele nur skurril oder harmlos wirken – sie sind es nicht.

Kannten Sie einen der Charaktere, die jetzt festgenommen wurden?

Nicht von den bisher bekannten Namen. Die Szene ist aber auch erstaunlich groß und über die Pandemie immens gewachsen.

Der Verfassungsschutz spricht von 21.000 „Reichsbürgern“ und „Selbstverwaltern“.

Das ist eine äußerst konservative Schätzung, nur die Spitze des Eisbergs. Angenommen, Sie werden morgen „Reichsbürger“ und glauben, dass der Staat Teil einer jüdischen Verschwörung ist, die uns platt machen will. Dann gehen Sie nicht damit an die Öffentlichkeit: Wenn Sie etwas zu verlieren haben, wenn Sie einen Job, eine Familie oder nur ein bisschen Verstand haben, wollen Sie keinen Ärger mit der Staatssicherheit bekommen und es für sich behalten. Die Zahl 21.000 beschreibt nur die Personen, die sich auch öffentlich zu erkennen geben.

Welche Rolle spielt die AfD dabei?

Es gibt personelle und inhaltliche Überschneidungen, was nur konsequent ist, weil die AfD eine rechtsextreme Partei ist. Auch dort herrscht die Überzeugung vor, dass Deutschland kein souveräner Staat ist, der von Marionetten fremder Mächte regiert wird. Tatsächlich sind dies reichsideologische Gesprächsthemen. Da ist diese schnell vergessene E-Mail von Alice Weidel, in der sie, wenn die E-Mail von ihr käme, mit Blick auf die Bundesregierung von „Marionetten der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs“ sprach und sich damit tatsächlich offenbarte als rechtsextremer Verschwörungstheoretiker.

Auch die Festgenommenen haben laut Staatsanwaltschaft Elemente des QAnon-Kultes in ihre Ideologie aufgenommen. Welche Verbindung besteht?

Hier die gute Nachricht: Wir haben kein Problem mit QAnon und wir haben auch kein Problem mit „Reichsbürger“. Die schlechte Nachricht: Es ist viel schlimmer. Wir haben ein Problem mit rechtsextremen Verschwörungsideologien. Der Inhalt von QAnon sind die Klassiker rechter Verschwörungsmythen: von den Zionisten, die alles beherrschen, über Medizin, die uns vergiften soll, bis hin zu der Idee, dass alles Progressive, Inklusive oder Linke der Plan einer pädophil-satanischen Elite ist. Das einzig wirklich Neue an QAnon waren die Plattformen, über die diese Ideen verbreitet wurden, auf Imageboards und Internetforen. Die Medien taten so, als wäre der QAnon-Kult etwas ganz Neues, etwas Fremdes, Exotisches, frisch aus den USA importiertes. Das stimmt aber nicht. Im Grunde sind es die gleichen rechten Verschwörungsmythen, die sich weiter verbreiten.

