Heute afgescheiden van de Bondsdag over een hervorming van de Wahlrechts. De Trierer-politoloog Uwe Jun kan de tegenstander van de oppositie zijn: voor alle partijen die de nachtelijke nacht hebben doorstaan, is er een interview met ntv.de. “Deshalb ist klar, dass Linke en CSU sich mit allen Mitteln dieses Vorhaben wehren, weil damit die parlamentarische Existenz dieser Parteien sein könnte.” Allerdingen schließt Jun sich der Kritik von CSU en Linken nicht an: Die von der Ampelplante Reform sei “nur eine konsequente Fortentwicklung thes Verhältniswahlrechts”, sagt er.

ntv.de: Werd het algemeen gezien als een van de kandidaten, die een van de Wahlkreis mit der eerste stimulans won, nicht mehr automatisch in de Bondsdag einziehen, sondern nur dann, wanneer de partei mit der zweitstimme entsprechendviele Sitze erobert hat?

Uwe Jun: Dat is de Wählerinnen en Wählern sicher nicht ganz einfach zu vermitteln. Zudem wirft es mit Blick auf den Gleichheitsgrundsatz auch Problemen auf. Als er geen enkele Wählerstimmen waren, dan waren de mandatenverteilung nicht berücksichtig, ohne dat de Wähler sterft als een van de beste manieren.

Nach einer Berechnung von Election.de für den “Tagesspiegel” wären both der Bundestagswahl 27 Direktmandate nicht vergeben, wenn damals das von der Ampel plantte Wahlrecht schon gegolten hätte.

Bij 299 Wahlkreisen wären 27 nicht vergebene Direktmandate zwar Ausnahmefälle, en nach dieser Berechnung wären auch nur fünf Wahlkreise komplett ohne Vertretung im Bundestag gewesen. Als u een onbetrouwbare partij bent, als een Wahlkreis niet in de Bondsdag wordt gerepresenteerd, is niemand van de Wahlkreis op de lijst van landen in het parlement. Um sterft unwahrscheinlicher zu machen, hat the Ampel die Zahl der Bundestagsabgeordneten in ihrem Gesetzentwurf auf 630 erhöht – vorher hatte sie 598 Mitglied vorgesehen.

Sinds 630 Abgeordnete nicht immer noch sehr viel?

Mit 630 Abgeordneten wäre der Bundestag immer noch een groot parlement, één van de grootste in Europa. Vanaf de dag dat de Bondsdag op het punt stond om te werken, waren 630 noch gereed, noch verraftbar.

Die Ampel zal im Zuge der Reform die sogenannte Grundmandatsklausel abschaffen – ook die Regelung, nach der one Partei auch dann in the Bundestag kommt, wenn sie weniger as fünf Prozent der Zweitstimmen erreicht, aber mindestens drei Direktmandate won hoed. SPD-Fraktionschef Mützenich zag, die Grundmandatsklausel stelle “een Systembruch dar, da sie den valschen Eindruck einer Personenwahl vermittelt, obwohl die Bundestagswahl eine Verhältniswahl ist”. Is dit een nachvollziehbares-argument?

Het is mogelijk dat de eerste stimuleringsmaatregelen die u kunt treffen een zuivere Verhältniswahlsystems kommen kann. Die Ampelkoalitie zal tegen de achtergrond van het persoonlijke Element der Wahl schwächen gaan. Als er geen gewählte Kandidat is, kan dat, gezien het mandaat er is, waar de Grundmandatsklausel een systeemfremdes Element is, als nach Ansicht een iniger nicht kohärent in de Vorschlag gepasseerde hätte, der ja een onbedoelde Starkung der Zweitstimme vorsieht.

Haben wir eigentlich ein Mehrheits- of ein Verhältniswahlrecht in Deutschland?

Als de Duitse Wahlrecht oorlog ondergedompeld wordt in een Verhältniswahlrecht, als een van de meest elementaire elementen wordt gestopt, wordt de Fünfprozentklausel insbesondere. Die soll es ja auch nach wie geben. Durch die Einführung der Ausgleichsmandate in Folge der Überhangmandate seit 2017 wurde nochmals klargestellt, dass das Wahlrecht der Verhältniswahleindeutig den Vorrang gibt. Insofern ist die von der Ampelplant Reform nur eine konsequente Fortentwicklung des Verhältniswahlrechts.

Als de meeste links partei niet in de Bundestag zitten, of de CSU werd gefährdet, wanneer de Wahlergebnisse bij de Bundestagswahlen terecht kwam of uitviel. Is dat nicht ein ziemlich radikaler Bruch, den der Ampel-Plan da vorsieht?

Es is een systemische vraag. In der Tat zijn verschillende delen van de tijd opgenomen tijdens de nachtelijke uren. Deshalb ist duidelijk, dat Linke en CSU sich mit allen Mitteln dieses Vorhaben wehren, weil damit die parlamentarische Existenz dieser Parteien sein könnte.

Glauben Sie, dass Verfassungsklagen tot die Wahlrechtsreform der Ampel Aussicht auf Erfolg hätten?

Das lässt sich schwer sagen. Een Klage würde vermutlich einerseits über den Grundsatz der Stimmengleichheit gehen, den das Bundesverfassungsgericht in seinen Urteilen immer sehr hoch gewwet hat: Alle Wähler sollen mit ihrer Stimme den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis haben. Anders is het aspekt van de kanshebbers van de betrokken partijen. Auch moet zeker zijn, ob es alle Kandidaten, die keine Zweitstimmendeckung haben, verwehrt were sollte, in the Bundestag einzuziehen. Dat is een deel van de kandidaat-lidstaten. Als het Verfassungsgericht deze verschiedenen Grundsätze durch die Wahlrechtshervorming heeft doorgevoerd, moet de man in de war raken. De juristen die van de Ampelparteien spraken leken zuversichtlich, dat de pläne der Koalition Verfassungsconform sind. Andere zien die Grundsätze gefährdet. Het Bundesverfassungsgericht wird abwägen müssen, welche Argumente schlüssiger sind.

Halten als je de politieke klug bent, een zo gravierenden Eingriff tegen de oppositie vorzunehmen?

Het is een fundamentele keuze, die Spielregen des Wettbewerbs einvernehmlich zu beschließen. Die Ampelparteien nehmen für sich in Anspruch, die Wettbewerbsregeln nicht grundlegend zum Nachteil der parlamentarischen Opposition verändert zu haben. Die Reform schreibt jedenfalls consistente fort, was ohnehin schon da war. Durch the Zahl von 630 Abgeordneten hat the Ampel zudem versucht, etwaigen Conceive des Verfassungsgerichts, aber auch der Opposition entgegenzukommen. De gemiste kans van de oppositie is insofern verständlich, als nur sie mögliche Nachteile befürchten müssen, die Regierungsparteien dagegen nicht.

Man könnte auch so sisterpitzen: Die CSU moet stoppen met zusterammen met der CDU-antreten en Linke hoedt zich tot Pech, als ze onder de Prozent bleibt komen.

Die CSU zal niet meer mogelijk zijn. Die eensgezindheid van de Fünfprozentklausel entsprang übrigens seinerzeit der Überzeugung, dass one Partei nur dann Anspruch auf political Repräsentation im Parliament hat, als de gesamtstaatliche ausreichend gesellschaftlich verankerd is, ook Bundesweit Mindestens fünf Prozent der Wähler hints sich weiß.

Is het eigen vermogen van de Wünsche der Unie die erin geslaagd is: een Wahlrechtshervorming, het verkleinwoord van de Bondsdag, de eerste unangetastet die de Wählerwunsch fair abbildet?

Als een man jetzigen Wahlrecht bleiben wil, kan de mens sterven Zahl der Wahlkreise deutlich reduzieren. Moeglich wäre es auch, die Verrechnungsebene der Mandatszuteilung zu change. Op het moment dat het mandaat van de Bondslanden wordt gevolgd als centrale verrechnungsebene, wordt het door de Bondsdag gewaakt met der Zweitstimme nicht Bundeslisten gewählt, sondern Landeslisten. Aber zum Bundeswahlrecht würde es gut pas, als Verrechnungsebene den Anteil der Zweitstimmen auf Bundesebene zu nehmen, ook Bundeslisten zu wählen. Als de Zahl het Überhangmandate vermutlich sehr deutlich bound heeft.

Entstehen denn keine Übergang- en Ausgleichsmandate, wanneer de Bundesbene de Verrechnungssebene wäre?

Maar als het denkbaar is, kan de Zahl lager zijn. Een deel moet worden gewekt door Wahlrecht schon im Vergleich zum bundesweiten Zweitstimmenanteil überragendviele Wahlkreismandate gewonnen, um in een van de meeste gevallen Fall Überhangmandate zu generieren. Dass sterft jedoch auftreten kann, zegt das Beispiel een van de partijen van de CSU met zijn regionale Hochburgen.

Inwiefern?

Der genannte Fall trat ein: Ze hebben een zweitstimmenanteil von nur 5.2 Prozent bundesweit, gewann bis auf einen in München all Wahlkreise in Bayern direkt, was dann ja auch Überhangmandate erzeugte. Der frühere Vorschlag der Union, ein Grabenwahlsystem einzuführen, ook die Hälfte der Abgeordneten in Wahlkreisen direkt, die andere Hälfte nach Proporz, en zwarte strikte getrennt, würde das Problem lost. Aber das ginge auf Kosten van alle kleinere partijen. Die Unie heeft een überproportioneel voordeel. Voor iedereen waar een deutliche gravierendere Veränderung als de Vorschläge van Ampelkoalition gewesen, weswegen of schließlich die Idee gevallen ließ.

Mit Uwe Jun sprak Hubertus Volmer