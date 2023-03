tz Welt

Das Wetter bleibt in den nächsten Tagen ziemlich wechselhaft. Von Schnee im Norden bis Dauerregen im Süden ist alles mit dabei. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage.

München/Wiesbaden – Das Wetter könnte in Deutschland kaum unterschiedlicher sein. Während im Norden Sturmtief “Björn” für starke Böen cares, zegt sich im Süden örtlich die Sonne. Der DWD waarschuwde op Dienstag (7. März) voor schweren Sturmböen zzwischen 60 en 100 km/h. Een der Ostsee gaat voor één Orkanböen met een snelheid van 110 km/u. In de nächsten Tagen zijn er nass en sturmisch weitergehen. De temperaturen legen eine Achterbahnfahrt hin.

Wetter-Aussichten: Schnee, Sturm und Regen in Deutschland – Hochwasser möglich

Die Luftmassengrenze ligt in heel Duitsland en is een van de vele landen die dicht bij Norden verschoben zijn. Schnee kan voor allem in Rheinland-Pfalz, in NRW, in Nordhessen, Niedersachsen bis nach Brandenburg gevallen. Südlich davon ist es milder, dennoch kan hier auch regnen, wie Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net duidelijk. Zum Wochenende stijgen dann die Temperaturen im Süden deutlich an, Stelweise sind 15 Grad möglich. Doch der Regen houdt zich bezig met im Westen en im Süden an.

Bis in die nächste Woche in sinds 50 tot 150 Liter Rain per Quadratmeter im Süden en Westen möglich. Er zijn ook niet weinig mensen die Waldbrandgefahr in diesen Teilen Deutschland Stufe drei von fünf. Die Gefahr zinkt, maar tijdens de vallen regen die Pegel von kleinen Flüssen en Bächen kan ansteigen. Die natuurlijke braucht den Regen, desich Experten jetzt schon um einen viel zu trockenen Sommer sorgen. Butstellenweise is auch Hochwasser möglich, wie der Wetter-Experte erklärte.

Wind en regen: Die Wetteraussichten für die nächsten Tage

Dienstdag, 07. März 2 tot 9 Grad. Viele Clouds, teilweise Schnee of Rain. Mittwoch, 8 maart 0 tot 13 Graad. Schneeschauer im Norden en in der Nördlichen Mitte. Ik ben Sueden Regen. Donnerstag, 9. Maart 3 tot 15 Grad. Schneeschauer im Norden sowie in der Nördlichen Mitte. Im Sueden Dauerregen. Freitag, 10 maart 4 tot 14 Grad. Insgesamtviele Niederschläge. Im Norden verbreitet Schnee, nach Süden wieder Dauerregen en sehr windig bis sturmisch. Samstag, 11 maart 4 tot 12 Grad. Viel Wind, verspreid een enkele Sturmboen. Im Westen en Südwesten starker Regen und Hochwassergefahr. Zondag, 12. Maart 4 tot 14 Grad. Im Norden Schneeregen of Schneeschauer. Im Sueden Dauerregen.

In der neuen Woche beruhigt sich die Wetterlage dann etwas. Onder Montag en Dienstag stijgen de temperaturen tot 18 Graden, het kan snel. Am Mittwoch wird es wieder kühler, die Höchstwerte liegen zwischen sechs en 11 Grad. In höheren Lagen ist Schneeregen of Schnee möglich.

„Insgesamt ist bis zum 22. März keine dauerhafte and stabile Erwärmung in Sicht“, aldus Jung. De temperaturen legen eine Achterbahnfahrt hin. Der Wintereinbruch im Marz, wie er van manchen Experts prognostiziert wurde, bleibt damit wohl eerst mal aus. Der März lijkt ganz gewöhnlich zu zijn. “Zeitweise Schneeschauer im März ist non wirklich nichts Ungewöhnliches”, zei Jung. We vinden ons in een van de hoogste fases, denn im Norden herrschen noch Kalte Luftmassen. Dem gegenüber stehen sehr milde Luftmassen in Südeuropa. (vk)