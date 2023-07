tz Welt

Die „Titan“ ist auf dem Weg zur Titanic, als sie implodiert. Bei dem Unfall sterben fünf Menschen. Eine Expertin skizziert ihre letzten Sekunden.

Madrid – Ihr Tod hätte kurz und schmerzlos sein sollen. Als ihr Transportmittel, das Forschungs-U-Boot „Titan“, beim Tauchgang zum Wrack der Titanic implodierte, hatten die fünf Insassen keine Überlebenschance. Aber sie sahen ihr Ende kommen. Davon ist zumindest Jose Luis Martin überzeugt.

„Titan“ vor der Implosion im „Freien Fall“: „Muss wie in einem Horrorfilm gewesen sein“

Das sagte der spanische Ingenieur und U-Boot-Experte dem spanischen Nachrichtenportal nius48 bis 71 Sekunden lang habe sich die „Titan“ vor der Implosion im „freien Fall“ befunden, „als wäre sie ein Stein und außer Kontrolle“. Das Fahrzeug hätte in diesem Zeitraum etwa 900 Meter in die Höhe zurückgelegt.

Martin geht davon aus, dass die Passagiere aufeinander gefallen sind: „Es muss wie aus einem Horrorfilm gewesen sein.“ Seine Schätzungen des Zeitrahmens und der Fallstrecke basieren auf seinen eigenen Berechnungen des Gewichts des U-Boots, des Schubs, der Masse, der Beschleunigung, der Fallgeschwindigkeit eines freien Körpers und des Reibungskoeffizienten, auf den Wasser ausübt ein fallender Körper.

Nach dem Unglück weltberühmt: Das Forschungs-U-Boot implodierte beim Sturzflug zum Wrack der Titanic. © IMAGO / ZUMA Wire



„Titan“ implodiert auf dem Weg zur Titanic: Stromausfall in 1700 Metern Tiefe führt zur Katastrophe

Zuvor hatte der Experte bereits berechnet, dass die „Titan“ „aufgrund eines Stromausfalls“ in einer Tiefe von 1700 Metern an Stabilität verloren habe. Die Implosion fand demnach 2500 bis 2700 m unter der Wasseroberfläche statt. Zunächst verlief das U-Boot „ohne Zwischenfälle“, doch dann fielen Motor und Antrieb aus.

„Die ‚Titan‘ veränderte ihre Position und stürzte wie ein Pfeil in die Senkrechte, weil die 400 Kilo Passagiere, die sich im Bullauge befanden, das U-Boot aus dem Gleichgewicht brachten“, skizziert Martin den Weg in seinen Untergang: „Sie stießen alle aufeinander und fielen aufeinander. Stellen Sie sich vor.“ das Grauen, die Angst und die Qual.“

In diesem Moment wussten die Männer in der „Titan“, was los war. „Und das in völliger Dunkelheit“, betont Martin: „Es ist schwierig, sich ein Bild davon zu machen, was sie in diesem Moment erlebt haben.“ Innerhalb von 48 bis 71 Sekunden kam es zur Implosion des U-Bootes und damit zum plötzlichen Tod aller Passagiere.

„Titan“ vor der Implosion: Passagiere sollen Musik gehört und das leuchtende Wesen bewundert haben

Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich der tödliche Stromausfall am 18. Juni um 9:45 Uhr, 105 Minuten nach Beginn der Mission. Bis dahin, erklärt Martin, wären die Passagiere von ihrer Lieblingsmusik abgelenkt gewesen. Außerdem hätten sie am Bullauge gestanden, um trotz der Dunkelheit ein leuchtendes Wesen zu bestaunen.

Im Moment des Stromausfalls war es dem Piloten nicht mehr möglich, die „Titan“ abzufangen und wieder auf Kurs zu bringen. „Er konnte den Nothebel nicht betätigen“, ist sich Martin sicher. Nach Durchsicht des Protokolls kam der Sachverständige zu dem Schluss, dass der Mechanismus für eine solche Notfallsituation nicht geeignet sei.

„Beim Absturz in die Meerestiefe war der widerstandsfähige Rumpf einem plötzlichen Druckanstieg ausgesetzt“, erklärt der Ingenieur: „Und dann kam es zu einer starken Kompression des Schiffes mit den Touristen und dem Lotsen.“

„Titan“-Implosion kostet fünf Menschenleben: Experten zufolge wussten sie, „dass das Ende nahe war“

Im Inneren kam es zu einer „augenblicklichen Kontraktion der widerstandsfähigen Hülle“, Martin schätzt den Volumenverlust auf „70 bis 80 Prozent“. Das Ergebnis: „Unter diesen Bedingungen und in diesen Tiefen bedeutete die plötzliche Kontraktion des Rumpfes erneut eine Verringerung des ‚Schubs‘, so dass die ‚Titan‘ mit zunehmendem Fall zunehmend schwerer wurde.“

Martin geht davon aus, dass die Männer an Bord „wussten, dass ihr Ende nahe war“. Und das kam schnell: „Es war eine augenblickliche Kontraktion.“ Der Titan zog sich also schnell zusammen. Er stellt sich die Implosion vor, „als ob ein Luftballon durchstochen würde“. Denn auch der Experte geht davon aus: „Der Tod ist sofort eingetreten.“

Geborgen: Das Wrack der „Titan“ ist Gegenstand von Untersuchungen. © IMAGO / ZUMA Press



An Bord waren der Gründer der Firma OceanGate, der die „Titan“ gehörte, ein französischer Tiefseeforscher, ein britischer Luftfahrtunternehmer, ein pakistanisch-britischer Geschäftsmann und sein 19-jähriger Sohn. Unterdessen schreiten die Ermittlungen der US-Küstenwache und des Transportation Safety Board of Canada voran. Auch die verschlüsselten Nachrichten zwischen der Titan und ihrem Mutterschiff, der „Polar Prince“, werden untersucht.

„Titan“ implodiert – fünf Menschen sterben: Wrack und menschliche Überreste gefunden

Mittlerweile wurde das Wrack der „Titan“ geborgen, auch menschliche Überreste wurden gefunden. Mittlerweile hat OceanGate die Konsequenzen aus dem Unfall gezogen. Zuvor hatte offenbar der verstorbene Häuptling selbst Zweifel am Erfolg der Mission gehabt. Auch bei einem früheren Tauchgang hatte es Probleme gegeben. (mg)