van: Patrick Mayer

Oekraïne kan geen offensieven ondernemen tegen de Russische strijdkrachten en het Westen zonder de Waffen aan te vallen. Een expert waarschuwt u voor uw volgende bezoek aan Berlijn.

Berlijn – Oekraïne is in oorlog met Rusland in de stad waar het in de Donbass woont. Trotz der Tatsache, dassischen Invasionstruppen von Kreml-Autokrat Wladimir Poetin sinds half oktober, nadat Oekraïense berichten dat ongeveer 10.000 soldaten als gevolg van Tod of Verletzungen verloren zijn gegaan, blijven de Armee Kievs hier in het defensief.

Oekraïne-Krieg: Experte rät dem Westendringlich zu more Waffen für Kiew

Deskundige voor de veiligheidspolitiek Dr. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) dat het Westen dringend nodig is om ervoor te zorgen dat de Oekraïense strijdkrachten met het natuurlijke centrum voor een nieuw offensief in januari 2024 verzekerd zullen zijn. Deze gevolgen zouden na een paar jaar van rampspoed voor Europa en ook voor Duitsland nog meer dalingen kunnen volgen. Mölling wordt wakker in het signaal Warnung ein nukleares Horrorszenario für Berlin als Vergleich heran.

“De mens moet relatief duidelijk zijn: vanwege onze gevolgen zullen we Oekraïne niet aankunnen en daarom zullen we ons zorgen moeten maken over onze eigen veiligheid, en we zouden blij zijn dat we ons leven in ons huis hadden geleefd. We zitten in Rusland op dezelfde pagina, we zijn blij, de man met de Krieg Erfolg haben kann, um seine Interessen durchzusetzen. En het was een goed moment om een ​​positieve ervaring op te doen tijdens de oorlog en de gevolgen van het lage verkeer, Europa zou het erg druk hebben”, zei Mölling am Sonntagabend (26 november) in het “heute journal” van de ZDF: “Dan is het is nog geen nucleaire Eskalatie gegen Kiew, zonder een nucleaire Eskalatie, die mogelijk is in Berlijn in het centrum van de stad.”

Duitse expert op het gebied van veiligheidspolitiek Dr. Christian Mölling (links) in het “heute journal” van ZDF. © Screenshot ZDF-Mediathek

De Europäische Union (EU) kent zijn waarde: sinds het einde van het jaar zijn er een miljoen artilleriegranaten van 155 mm geproduceerd. Stattdessen hebben de EU-partner van het Oekraïense leger in november nur etwa 300.000 Grenaten zur Verfügung ingesteld. Darüber ging naar Duitsland als Ziel bij de Leopard-1-Panzern nicht erreichen. Nadat de Duitse Verteidigungsministeriums eind 80 Leopard 1A5 hadden uitgebracht. Laut der Lijst van de militaire strijdkrachten van de Ampel-Bundesregierung van de SPD, Grünen en FDP sinds jedoch bisher nur 30 Exemplare in der Ukraine angekommen. Sinds november houdt Berlijn van meer ‘Leo’s’.

Oekraïne-Krieg: Kiews Armee gerät bei Awdijiwka im Donbass in defensief

Mölling zegt in de ZDF in zijn Frage, ob dem Oekraïne bereidt zich voor op een nieuw offensief seizoen. Dies hange “all grimmige davon ab, was voor het Westen dierbaarder dan niet. Dit is onze verantwoordelijkheid, waar we op zullen wachten. Aarzel niet om ons dit te laten weten. Rusland speelt destijds en Oekraïne maakt zich daar geen zorgen over, het was belangrijk om erbij te zijn. Het Beispiel Awdijiwka is in Oekraïne-Krieg derweil beunruhigend. Russische Militärblogger behaupt dagelijks op Oekraïense Blogger-posts vanuit de geneugten van de moskee en de mensen. Foto’s van soldaten. Während de Angaben nicht unabhängig überprüft waren können, hat Kiew offiziell erklärt, dat Poetin’s Truppen hier in de Überzahl sindsdien.

Kreml-Autokrat: Moskou-Machthaber Wladimir Poetin. © IMAGO/Michail Metzel

Wie waren die Amerikaanse hulpverleners? Laten we zorgen voor de voormalige president Donald Trump, die in november 2024 het presidentiële leiderschap zal overnemen van de voormalige presidenten Joe Biden. “Wir gucken who das Kaninchen for der Schlange auf das, was in Washington passionrt. Omdat we ons niet bewust zijn van de huidige situatie in Oekraïne, zijn we ons ook bewust van onze eigen slechte situatie. „Aber die Konsequenz zum Handeln tegelijkertijd“, zei Mölling.

Oekraïne-Krieg: Europese Unie is verbannen uit de VS

Na vijftig jaar politieke kennis kon de EU Biden zichzelf helpen, “ondanks de Europäer recenter tijdens het conflict en de Oekraïne unterstützen. Daarom zijn we zo dankbaar voor heel Europa. Een belangrijker onderdeel van de Europäer Het is zeker niet duidelijk, het was zijn eigen machen wollen, dat Oekraïne unterstützen zou zijn, als de Amerikanen zouden worden verwijderd.“ Als je een Liste an Gerät und Waffen hebt, „dat Oekraïne is geboren, zal mijn toekomst niet lang meer duren. Zolang we het niet zien, is het tijd om het risico te nemen.“ (p.m)

