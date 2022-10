Expansion von Bitcoin Casinos – Auswirkungen auf die Wirtschaft

Quelle: unsplash.com

In den letzten Jahren hat die Zahl der Bitcoin-Casinos auf dem virtuellen Glücksspielmarkt erheblich zugenommen. Das liegt zum einen an der zunehmenden Relevanz der Kryptowährung, die mittlerweile in vielen Bereichen als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Andererseits wartet der Bitcoin auf Basis der Blockchain-Technologie mit attraktiven Eigenschaften auf. Der Ausbau der Bitcoin-Casinos macht sich mittlerweile wirtschaftlich bemerkbar.

Online-Glücksspiel triumphiert – Beste Bitcoin-Online-Casinos 2022!

Sowohl der Bitcoin- als auch der virtuelle Glücksspielmarkt sind auf dem Vormarsch. Eine Interaktion erscheint nur logisch. Die sogenannten Bitcoin-Casinos kombinieren die Vorteile der Kryptowährung mit der Möglichkeit, online in die Welt des Glücksspiels einzutauchen.

Im Laufe der Jahre sind immer mehr Glücksspielanbieter auf den fahrenden Zug aufgesprungen und haben Plattformen ins Leben gerufen, die ganz oder teilweise auf Transaktionen über Bitcoin und Co. basieren. Die besten Bitcoin Online Casinos findet man auf Vergleichsseiten im Internet.

Die folgende Liste gibt einen ersten Vorgeschmack:

Wolkebet

Willkommensbonus von 100 Prozent (bis zu fünf Bitcoin)

wöchentliche Cashbacks und Einzahlungsboni

mehr als 900 Spiele

200 Freispiele für Neukunden

Punt-Casino

Neukundenbonus: 150 Prozent bis zu 1.500 Euro + 500 Freispiele

mehr als 200 Casinospiele

viele Kryptos werden akzeptiert (zB Bitcoin, Litecoin & Ethereum)

Mindesteinzahlung von neun Euro

Raketen spielen

Willkommensbonus: 300 Prozent & 100 Freispiele (+ ein Bitcoin)

Auszahlung ohne Verifizierung für Krypto-Benutzer (bis zu 5.000 $)

kompetenter Kundensupport (Live-Chat 24/7)

gigantische Spielauswahl mit mehr als 3.000 Spielen

Das Marktvolumen des globalen Glücksspielmarktes bewegte sich in den letzten zehn Jahren auf einem relativ konstanten Niveau. Einzige Ausreißer sind 2020 und 2021, die aufgrund der Corona-Pandemie relativ schwache Verkaufszahlen generierten. In diesem Jahr scheint die Branche das Virus jedoch endgültig hinter sich zu lassen. Es wird ein Umsatz von 265,25 Milliarden Euro prognostiziert.

Obwohl Deutschland im Vergleich zu Nordamerika und Asien als kleiner Glücksspielmarkt gilt, ist die zunehmende Bedeutung des Online-Segments auch in der Bundesrepublik zu spüren. 2020 wurden Bruttospielerträge von rund 11,7 Milliarden Euro erzielt. Auch wenn der Großteil auf terrestrische Spielautomaten und die Lotterie- und Toto-Sperre entfiel, konnten allein Online-Casinos 477 Millionen Euro erwirtschaften – trotz intransparenter Gesetzgebung.

Die Rolle von Bitcoin-Casinos

Während der Siegeszug des virtuellen Glücksspielmarktes beeindruckend sein mag, befindet sich Bitcoin angesichts seines Umfangs und seiner wirtschaftlichen Auswirkungen auf einer ganz anderen Ebene. Dennoch spielt die Kryptowährung mittlerweile eine wichtige Rolle beim Online-Glücksspiel. Bitcoin Casinos sind mittlerweile salonfähig und aus dem Markt nicht mehr wegzudenken. Sie verkörpern einzigartige Eigenschaften und bieten Vorteile, die in traditionellen Online-Casinos nicht zu finden sind.

Die wichtigsten Informationen und Vorteile zu Bitcoin Casinos:

Verfügbarkeit: Bitcoin ist in den meisten Online-Casinos zu einer weltweit akzeptierten Zahlungsform geworden. Die großen Anbieter haben eine eigene Bitcoin-Zahlungsschnittstelle.

Bitcoin ist in den meisten Online-Casinos zu einer weltweit akzeptierten Zahlungsform geworden. Die großen Anbieter haben eine eigene Bitcoin-Zahlungsschnittstelle. Sicherheit & Anonymität: Zahlungen per Bitcoin in Online-Casinos sorgen für Sicherheit und Anonymität, da sie dezentral funktionieren. Die Blockchain-Technologie stellt sicher, dass Transaktionen nur zwischen zwei Parteien stattfinden, sodass Dritte die Übertragung nicht entschlüsseln können. Daher ist die Geschwindigkeit der Transaktionen und die damit verbundene Privatsphäre ein großer zusätzlicher Reiz von Kryptozahlungen.

Zahlungen per Bitcoin in Online-Casinos sorgen für Sicherheit und Anonymität, da sie dezentral funktionieren. Die Blockchain-Technologie stellt sicher, dass Transaktionen nur zwischen zwei Parteien stattfinden, sodass Dritte die Übertragung nicht entschlüsseln können. Daher ist die Geschwindigkeit der Transaktionen und die damit verbundene Privatsphäre ein großer zusätzlicher Reiz von Kryptozahlungen. Barrierefreiheit: Einige Staaten haben sehr strenge Glücksspielgesetze erlassen, die ihre Einwohner daran hindern, sich an Online-Wetten oder -Glücksspielen zu beteiligen. Bitcoin-Casinos arbeiten meist völlig anonym, da es keine Indikatoren oder Spuren der getätigten Transaktionen gibt. Dementsprechend kann der Bitcoin verwendet werden, um alle von der Regierung oder Behörden festgelegten Beschränkungen zu umgehen.

Bitcoin – die Kryptowährung heute!

Obwohl das starke Marktvolumen des Glücksspielmarktes zur Weltwirtschaft beiträgt, ist der Beitrag der Bitcoin-Casinos als alleiniges Konstrukt marginal. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen vollständig zu erfassen, muss der Fokus auf Bitcoin selbst liegen.

Als Kryptowährung ist eine relativ hohe Volatilität natürlich. Wechselkursschwankungen sind entsprechend vorprogrammiert. Bitcoin hat in den letzten Monaten eine Achterbahnfahrt hinter sich. Zunächst verzeichnete er einen horrenden Kursanstieg, nur um dann wieder einzubrechen. Dennoch ist die Kryptowährung mittlerweile für Zahlungsdienstleister und Investoren salonfähig geworden. In Japan und El Salvador gilt Bitcoin sogar als offizielles Zahlungsmittel.

Nachdem die Kryptowährung im Oktober 2020 noch unter 11.000 US-Dollar notierte, vervielfachte sich ihr Kurs bis Anfang Januar 2021 auf über 40.000 US-Dollar. Wenige Tage später rutschte Bitcoin jedoch wieder auf gut 30.000 US-Dollar ab. Mitte April 2021 erreichte er sein bisheriges Allzeithoch – mehr als 64.000 $. Einen guten Monat später lag der Kurs wieder deutlich unter der 40.000-Dollar-Marke.

Dennoch steigt das Ansehen der Kryptowährung weltweit. Analysten der Investmentbank JP Morgen halten sogar einen Kurs von bis zu 146.000 US-Dollar für möglich. Auch in den USA können Steuern mit Bitcoin bezahlt werden. Laut Gesetzestext ist es für das Wirtschaftswachstum des Landes notwendig, den Umlauf einer digitalen Währung zuzulassen, deren Wert allein von marktwirtschaftlichen Kriterien abhängt.

Bitcoin Halving – ändern sich die wirtschaftlichen Auswirkungen?

Bitcoin-Casinos werden mit zunehmender Zahl einen immer größeren Einfluss auf die Wirtschaft haben. Die zunehmende Relevanz des virtuellen Glücksspielmarktes gepaart mit der Strahlkraft von Bitcoin scheint eine unschlagbare Kombination zu sein. Ganz solide ist das Erfolgsrezept allerdings nicht, da die Kryptowährung mit einigen preisrelevanten Umwelteinflüssen zu kämpfen hat – unter anderem mit dem Halving.

Da Bitcoin nur in begrenzter Anzahl verfügbar ist, wurde ein Kontrollmechanismus integriert – das Halving. Tatsächlich wird das Mining-Ergebnis halbiert und der Schwierigkeitsgrad für die Berechnung eines Blocks erhöht. Das Halving findet alle vier Jahre statt, was wiederum eine regelmäßige Neuausrichtung der Wertentwicklung mit sich bringt.

Nach der Halbierung gibt es einen Mangel an Bitcoin-Einlagen. Da sich die Nachfrage dem geringeren Angebot nicht anpasst und voraussichtlich sogar steigen wird, steigt der Preis. Das nächste Halving wird voraussichtlich im Jahr 2024 stattfinden. Es ist also davon auszugehen, dass Bitcoin deutlich an Wert gewinnen wird. Dies erhöht automatisch die Auswirkungen auf die Wirtschaft.