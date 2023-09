Exkursion durch den Sinngrund mit vielen Informationen vom Experten

Benjamin Wildenauer

Der Ruf des Eisvogels ertönt. Er wartet irgendwo auf seinem Sitzplatz und sucht im Wasser nach Beute. Eisvögel benötigen einen Lebensraum, der in unserer modernen Welt immer seltener wird. Einen solchen Wohnraum bietet nun die renaturierte Sinn, die sich zwischen Staatsbad und Eckarts schlängelt.

Wie sich dieser Bereich im Laufe der Jahre verändert hat, konnten die Mitglieder des Schwerbehindertenstammtisches bei ihrem jüngsten Ausflug erfahren.

Bedeutungswandel

Bei strahlendem Sonnenschein machte sich der Planwagen der Forest Mountain Ranch mit fast einem Dutzend Passagieren auf den Weg.

Mit an Bord: der ehemalige Kurgärtner Robert Hildmann, der sein über viele Jahre gesammeltes Fachwissen über die Veränderung der Gründe für den Wandel von kleinbäuerlichen Nutzflächen zum heutigen Biotop weitergab.

Wo früher der Bach in ein festes Bett gezwungen wurde, darf er nun an manchen Stellen selbst entscheiden, wo er entlang fließen möchte.

Die Natur kann hier über mehrere Meter hinweg machen, was sie will, und hat im Laufe der Jahre einen einzigartigen Lebensraum geschaffen, in dem sich Schwarzstörche und Ringelnattern gegenseitig gute Nacht sagen, wenn ihnen nicht Fuchs und Hase zuvorgekommen sind.

Überlassen Sie die Natur sich selbst

Auf der Fahrt, die unter anderem an der Biberplattform vorbeiführte, erläuterte Hildmann den Teilnehmern, wie sich der Sinngrund entwickeln konnte, nachdem in den 1970er Jahren die kleinbäuerliche Landwirtschaft zunächst schrittweise und dann endgültig aufgegeben und Teile der Flächen überlassen wurden wieder ihre eigenen Geräte.

Pause in der Innenstadt

Nach etwa einer Stunde hallte das Klappern der Pferdehufe durch die Brückenauer Innenstadt. Bei Eis und Kaffee für die Leute und einem Eimer Wasser für die Pferde konnten in entspannter Atmosphäre Fragen gestellt und die eine oder andere Anekdote aus der Vergangenheit ausgetauscht werden, bevor sich der Tross wieder auf den Rückweg machte.

Der Rausch der Langsamkeit bot die ideale Gelegenheit, diesen Schatz vor unserer Haustür mit allen Sinnen zu entdecken und zu erleben. Halten Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang die Augen offen.

Mit etwas Glück können Sie vielleicht einen Eisvogel in seiner ganzen Farbenpracht entdecken.