Exklusives Interview mit Pep Guardiola über Joao Cancelo, Johan Cruyff, Romario und mehr: „Als Trainer muss man Dinge antizipieren, bevor sie passieren“ | Fußball Nachrichten

Die aufrührerischen Kommentare von Pep Guardiola nach dem Sieg von Manchester City gegen Tottenham im vergangenen Monat dominierten den Diskurs. Seine vernichtende Einschätzung des Hungers seiner Spieler sollte die Standards erhöhen und verhindern, dass Dinge schief gehen, bevor sie schief gehen.

Begraben in dem 16-minütigen Bewusstseinsstrom, der seine Pressekonferenz nach dem Spiel war, in dem Abschnitt mit Embargo, der erst später in dieser Woche erschien, gab Guardiola zu, dass er selbst dort gewesen war. Als 23-jähriger Mittelfeldspieler von Barcelona.

„Als ich Fußballspieler war, habe ich in Spanien vier Ligas in Folge gewonnen. In der fünften war ich nicht mehr dieselbe. In der sechsten war ich nicht mehr dieselbe. Ich habe nicht genug gehungert. Kaviar. Madrid hat mich geschlagen. Die fünfte und der sechste. Ich verstehe die Spieler. Aber ich bin hier, um es zu tun.“

Im Gespräch mit Guardiola vor dem Rückkampf gegen die Spurs in einem Nebenraum auf dem Trainingsgelände des Clubs ist die Luft voll von Gesprächen über den überraschenden Abgang von Joao Cancelo. Aber der City-Cheftrainer ist entspannter. Es ist eine Gelegenheit, über diese Parallelen nachzudenken.

Wusste er damals, dass die Besteckbeute unter Johan Cruyff seinen Appetit gestillt hatte, dass der Hunger nicht wie früher brannte? „Ich habe es ein bisschen später gemerkt. Es ist schwierig für einen Spieler, in Echtzeit genau zu erkennen, was passiert“, erzählt Guardiola Sky Sports.

„Es ist lächerlich, wie gering die Spanne zwischen Gewinnen und Verlieren ist. Man muss aufpassen. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Ich zweifle nie daran, dass die Spieler ihr Bestes geben. Aber gleichzeitig denkt man: ‚Okay, ich habe es geschafft.‘ es, ich habe gewonnen.‘ Um danach wieder ganz oben zu sein, braucht es Zeit.“

Bild:

Pep Guardiolas Mentor Johan Cruyff führte Barcelona zu vier aufeinanderfolgenden Titeln in La Liga





Guardiola hat es damals nicht gesehen. Aber Cruyff tat es. „Johan hatte viele großartige Eigenschaften, aber eine davon war, dass er genau wusste, wie Sie sich fühlen würden, bevor Sie es fühlten, bevor es passierte. Deshalb war er ein Genie. Er würde uns sagen: ‚Jetzt wird das passieren.‘ Glücklicherweise oder unglücklicherweise war es die meiste Zeit so.“

Wie diese Stadt, dass Barcelona allen Grund hatte zu glauben, dass sie die Besten waren. Romario hatte im Sommer mit Brasilien die Weltmeisterschaft gewonnen und sich den Goldenen Ball als Spieler des Turniers gesichert. Der bulgarische Sturmpartner Hristo Stoichkov gewann den Goldenen Schuh.

Sie kehrten beide körperlich nach Barcelona zurück, aber Romarios Geist blieb an der Copacabana und das sogenannte Dream Team war nie wieder ganz dasselbe. „Jetzt ist er Politiker, eine wichtige Person in Brasilien. Das hätte ich nicht erwarten können“, sagt Guardiola.

„Ich habe natürlich unglaubliche Erinnerungen an ihn als Spieler, aber auch als Kerl. Locker. Ein liebenswerter Mensch. Ich würde ihn gerne wiedersehen.“

Bild:

Romario erzielte 1994 beim 8:1-Sieg gegen Osasuna einen Hattrick für Barcelona





All dies ist eine angenehme Ablenkung von dem Thema, das die Fans von Manchester City derzeit beschäftigt. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ederson wie einst Romario in der Zwischensaison zum Karneval in Rio aufbricht, aber es gibt andere Bedenken.

Es gibt die Tatsache, dass sie fünf Punkte hinter einem Arsenal-Team liegen, das – vor dem Wochenende – ein Spiel in der Hand an der Spitze der Premier League-Tabelle hat. Es gibt die Tatsache, dass City, während andere im Januar Geld ausgaben, Cancelo erlaubte, den Verein zum FC Bayern München zu verlassen.

Raheem Sterling, Gabriel Jesus und Oleksandr Zinchenko wechselten alle im Sommer, aber dies war der erschütterndste von allen, da es spät im Transfer kam und keine Zeit hatte, ihn zu ersetzen. Guardiola versucht, wieder aufzubauen, versucht, neue Energie zu finden, aber es wackelt immer noch.

Wenn er nach einem Beispiel aus seiner Spielerkarriere greift, dann deshalb, weil er als Trainer Neuland betritt. Er hat natürlich eine riesige Erfahrung, mit großem Erfolg auch. Doch sowohl beim FC Barcelona als auch beim FC Bayern München waren die Stars seiner ersten Saison am Ende noch da.

Guardiola stellte dem Barcelona-Team Gerard Pique und Sergio Busquets vor. Zusammen mit Lionel Messi, Andres Iniesta und Xavi würden diese Spieler noch lange nach dem Wechsel des Trainers zusammen eine weitere Champions League gewinnen.

Bei den Bayern war Philipp Lahm Kapitän, bevor Guardiola kam und nachdem er ging. Manuel Neuer und Thomas Müller sind jetzt noch dabei. Es ist eine andere Herausforderung, ein großartiges Team aufzubauen, es aufzulösen und dann ein anderes aufzubauen. Guardiola geht in seine siebte Saison bei City.

Fünf der sechs Torschützenkönige des ersten Titelgewinners sind jetzt weg. Wenn seine Reaktion nach dem Sieg gegen Tottenham im Januar ein Versuch war, seinen Kader zum Leben zu erwecken, soll seine Stimmung vor diesem nächsten Treffen allen anderen etwas Ruhe bringen.

„Es ist passiert. Wir ändern uns, jeder ändert sich wichtig Jemand muss es bezahlen oder du bleibst.

„Da stimme ich absolut nicht zu.

„Immer, wenn sie sich nicht wohl fühlen, mit dem Manager, den Mitarbeitern, dem Verein, der Stadt oder was auch immer zu arbeiten, müssen sie versuchen, weiterzumachen. Natürlich muss es ein Angebot geben. Aber wenn Sie mit einem Angebot kommen, Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine Einigung erzielen werden.“

Das macht es aber nicht einfach?

„Absolut, weil da Gefühle sind“, fügt er hinzu. „Wir leben viele Dinge zusammen durch die guten und die schlechten Momente. Diese Bindungen sind natürlich etwas Besonderes. Aber am Ende des Tages gehört alles dazu. Es gibt einen natürlichen Weg.

„Ich wurde in Barcelona geboren. Barcelona ist mein Ein und Alles. Aber ich bin trotzdem gegangen. Und Barcelona hatte Erfolg, nachdem ich gegangen war, Bayern München hatte Erfolg, nachdem ich gegangen war. Nachdem ich hier weg bin, wird City Erfolg haben. Es ist Teil des Lebens. Ich glaube nicht, dass es ein großes Drama sein muss.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Pep Guardiola sagt, er habe kein schlechtes Wort über Joao Cancelo zu verlieren



Und doch ist dies Abbrechen. Seine Form hat nachgelassen, seine Bedeutung ist nicht mehr so ​​offensichtlich wie zuvor, aber er war ausschlaggebend für die beiden vorherigen Titelgewinne. Diese Pässe außerhalb des Schuhs, diese Fähigkeit, das Spiel aus dem Mittelfeld heraus zu machen. Es gibt einige Verluste beim City-Trail-Arsenal.

Was sagt er denen, die argumentieren könnten, dass sein Kader jetzt schwächer ist als noch vor einer Woche? „Seit vielen Jahren sagen die Leute, wir seien schwächer. Ich kenne diesen Ausdruck. Nachdem wir die Meisterschaft mit 100 Punkten gewonnen hatten, sagten die Leute, wir seien schwächer.“

Zumindest öffentlich hat er nicht die Absicht, das zu akzeptieren, was viele als Feststellung des Offensichtlichen ansehen würden. Über die Gründe dafür gibt er gerne Auskunft.

„Erstens gebe ich es nicht zu. Zweitens, wenn ich es zugeben würde, würde ich zugeben, dass meine Spieler nicht gut genug sind. Ich verstehe nie einen Manager, der sagt, dass seine Mannschaft nicht gut ist und sieben neue Spieler braucht. Ich habe es getan mit ihnen zu reden, ich muss sie trainieren.

„Sag mir, welcher nicht gut ist? Alle sind gut. Wenn wir in unserem System spielen können, an das wir glauben, werden die Einzelnen aufsteigen. Deshalb akzeptiere ich nicht, dass die Spieler nicht gut sind. Natürlich sind sie gut . Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen, gut spielen und sich entwickeln.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



KOSTENLOS ZU SEHEN: Highlights vom Sieg von Manchester City gegen die Wölfe



Die Fähigkeit, von der Außenverteidigerposition ins Mittelfeld zu kommen, war nicht nur Cancelo vorbehalten. Kyle Walker hat es vor ihm getan, Rico Lewis wird es nach ihm tun. „Wir haben Spieler, die reinkommen können. Draußen vielleicht Sergio [Gomez] ist der einzige“, sagt Guardiola.

„Aber wir haben dort gegen einen defensiven Mittelfeldspieler, Fabian Delph, gespielt und 100 Punkte gewonnen. Wir haben viele Jahre mit Alex Zinchenko auf dieser Position gespielt, als er die Nummer 10 war. Wenn alle offen sind und alle sagen, dass sie es können, dann ist es das nicht.“ ein Problem.“

Gibt es einen Mittelfeldspieler im Kader, der das jetzt kann?

„Ja natürlich.“

Wer? „Du wirst sehen.“

Er lächelt. Die Botschaft ist klar. Die Show wird weitergehen.

Die Stadt wird einen Weg finden. Er wird einen Weg finden.

„Es ist kein Drama“, betont er noch einmal.

„Zum Beispiel sind Gabriel, Alex und Raheem in dieser Saison gegangen. Ich könnte nicht dankbarer sein für das, was sie für mich und für diese Institution getan haben, indem sie in fünf Jahren 11 Trophäen gewonnen haben. Es ist einfach unglaublich. Glaub mir, ich wünsche mir das das Beste für sie persönlich und beruflich.

„Mir geht es genauso, wenn ich gehe. Eines Tages werden sie einen neuen Manager mit seiner eigenen Leidenschaft und seinen eigenen Ideen holen.

„Alles wird weitergehen.“

Sonntag, 5. Februar, 16:00 Uhr



Anpfiff 16:30 Uhr





Und damit kehrt er zu einem Gedanken von früher zurück. Eine Erinnerung daran, dass die Fähigkeit des Managements darin besteht, dieser Kurve voraus zu sein, zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um einem Spieler zu erlauben, zu gehen, wann ein Kader Stabilität braucht und wann er aufgefrischt werden muss.

„Mit den Entscheidungen muss man es so machen, wie Cruyff es mir damals gesagt hat. Man muss es immer einen Monat vorher machen. Man muss es vorhersehen. Das ist meine Aufgabe.

„Es wird scheitern. Ich habe versagt. Und es wird erfolgreich sein.“

Sehen Sie Tottenham gegen Manchester City am Sonntag ab 16:00 Uhr live auf Sky Sports Premier League; Anpfiff 16.30 Uhr