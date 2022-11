Exklusiver ‚The Light We Carry‘-Auszug, den Michelle Obama aus ihrem neuen Buch liest: NPR

Bildunterschrift umschalten Chuck Kennedy/NPR

Das neue Buch von Michelle Obama Das Licht, das wir tragen, in dem sie über schwierige Zeiten in ihrem Leben spricht und wie sie nicht nur damit fertig wurde, sondern auch hoffnungsvoll blieb, erscheint am Dienstag. NPR wurde am Montag exklusiv zwei Abschnitte des Hörbuchs anhören können, die von Obama selbst gelesen wurden.

Auch die ehemalige First Lady kam zu uns, um über ihr Buch zu sprechen. Sie können ihr Interview am All Things Considered Tuesday hören – und es wird am Mittwoch in unserem Podcast Book of the Day zum Download zur Verfügung stehen.

Michelle Obama über den Wahlsieg von Trump 2016

Michelle Obama hat mit den Ergebnissen der Wahl 2016 gerungen. „Es tut immer noch weh“, sagt sie. „Es hat mich zutiefst erschüttert zu hören, wie der Mann, der meinen Mann als Präsident ersetzen würde, offen und ohne Entschuldigung ethnische Beleidigungen benutzte, um Egoismus und Hass irgendwie akzeptabel zu machen.“ Sie sagt, dass darunter Gedanken liefen, dass das, was sie getan hatten, „nicht genug war“ und dass „die Probleme zu groß waren“.

Michelle Obama über die Angst vor Baracks Präsidentschaftskandidatur

Für Michelle Obama war es nicht einfach, 2008 den Mut zu finden, die Präsidentschaftskandidatur ihres Mannes zu unterstützen. Obwohl sie große Angst vor dem Kontrollverlust hatte, sagt sie, habe sie letztendlich entschieden, dass sie später nicht herumsitzen und über den nicht eingeschlagenen Weg nachdenken wollte. „Indem Sie sich nur an das klammern, was Sie wissen, machen Sie Ihre Welt klein“, sagt sie. „Du beraubst dich deiner Wachstumschancen.“