EXKLUSIV: Jason Oppenheim war „zuckend“, nachdem seine Ex-Freundin Marie-Lou Nurk ihn während des Peinlichen Zusammenstoßes mit der ehemaligen Flamme Chrishell Stause über die Freisprecheinrichtung anrief





Jason Oppenheim war „zuckend“, als er zusah, wie sich seine Beziehung zu seiner Ex-Freundin Marie-Lou Nurk bei „Selling Sunset“ entfaltete, und enthüllte, dass die Reality-Show sie als Paar „belastet“ habe.

Die 46-jährige Immobilienmaklerin trennte sich im Mai nach zehn gemeinsamen Monaten vom 26-jährigen deutschen Model Mary-Lou. Ihre Beziehung wird jedoch in der siebten Staffel zu sehen sein, die lange vor ihrer Trennung gedreht wurde.

In einer peinlichen Szene gerät Mary-Lou mit Jasons ehemaliger Flamme Chrishell Stause (42) in Konflikt, der sie vorwirft, dass sie sich nicht „anstrengt“ und ihr immer „dasselbe Kompliment“ macht.

Die Spannung erreicht schließlich ihren Höhepunkt, als sich die beiden zum Mittagessen treffen, um ihre Differenzen auszuräumen – wobei das Model Jason anruft und ihn über die Freisprecheinrichtung lässt, während die beiden aneinander geraten.

Jason Oppenheim hat zugegeben, dass er „zuckend“ war, als er sich Momente aus seiner Beziehung mit seiner Ex-Freundin Marie-Lou (im Bild) in Staffel 7 von Selling Sunset ansah

Der Miteigentümer der Oppenheim-Gruppe trennte sich im Mai von seiner deutschen Model-Ex

Jason erinnerte sich in einem exklusiven Interview mit DailyMail.com an die Begegnung und sagte: „Ich zuckte bei einigen Szenen zusammen, darunter auch beim Mittagessen, weil es peinlich und unangenehm war, wenn es tatsächlich im wirklichen Leben passierte.“

„Ich wollte es nicht sehen!“ Es erinnerte mich daran, wie unwohl ich mich am Telefon fühlte. Ich saß nur da und hörte zu, und ich erinnere mich, dass ich mich in diesem Moment unwohl fühlte.‘

Das Paar gab eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie ihre Trennung bekannt gaben, die ihrer Meinung nach einvernehmlich sei.

Und offensichtlich verstehen sich die beiden immer noch gut, fügte der Immobilienmogul hinzu: „Wir schreiben wahrscheinlich ein paar Mal pro Woche SMS. Weißt du, sie ist mit einem neuen Freund zusammen, also möchte ich das respektieren. Aber gleichzeitig haben wir ja immer noch eine Freundschaft.“

Auf die Frage, wie Chrishell auf seine Trennung von Mary-Lou reagiert habe, neckte Jason nur: „Ich glaube nicht, dass sie Tränen vergossen hat.“

Was sein eigenes Liebesleben betrifft, so ist Jason Single und nimmt sich gerne eine Auszeit von den Strapazen und Wirrungen des Datings. Seine Zulassung erfolgt zwei Monate, nachdem er in Saint-Tropez gesehen wurde, wie er sich mit Danika Tanya anfreundete.

„Ich genieße es einfach, vom Dating Abstand zu nehmen“, teilte er mit. „Ich bin nicht erpicht darauf, wieder eine Beziehung oder irgendetwas Ernsthaftes einzugehen.“ Ich genieße gerade einfach meine Zeit. Ich bin wirklich glücklich. Ich gehe nicht wirklich mit jemandem aus.‘

Marie-Lou ruft Jason an und hält ihn während eines unangenehmen Mittagessens mit Chrishell auf Lautsprecher

Während des Mittagessens wird Chrishell vorgeworfen, Marie-Lou keine Fragen gestellt oder ihr keine Komplimente gemacht zu haben, was sie bestreitet

Jason war zuvor mit Chrishell, einem Mitarbeiter der Oppenheim Group, zusammen, und ihre Beziehung spielte sich in der Netflix-Realityshow ab

Jason ist auch weiterhin eng mit Chrishell befreundet, der bei der Oppenheim Group arbeitet, die er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Brett besitzt.

Das Paar trennte sich im Dezember 2021 nach sieben Monaten, und Crishell zog mit der nicht-binären australischen Musikerin G Flip, 30, weiter, die sie im Mai nach anderthalb gemeinsamen Jahren heiratete.

Im Gespräch mit DailyMail.com gab Jason zu, dass er Selling Sunset nie mit der Absicht betreten hatte, sein Liebesleben in die Handlung einzubeziehen – aber er würde nicht ausschließen, zukünftige Partner in die Show einzubeziehen.

„Hätten Sie mich gefragt, ob ich meine Beziehung jemals im Fernsehen gehabt hätte, hätte ich nein gesagt“, sagte Jason, während er darüber nachdachte, wie er die Kameras in seine Romanzen einbeziehen sollte.

Das ehemalige Paar war 19 Monate lang ein Paar – und bestätigte seine Romanze auf Instagram

Seitdem hat Chrishell die Liebe zur australischen Sängerin G Flip gefunden und das Paar hat in Vegas geheiratet

„Als wir anfingen, Sunset zu verkaufen, wollten die Produzenten, dass ich zu einem Date oder so etwas gehe, und ich dachte: „Auf keinen Fall“, aber ich bin immer wieder überrascht, wie offen und bereit ich bin, jede Saison etwas zu tun.

„Wenn es eine Beziehung gibt, die Teil meines Lebens wird, dann bin ich nicht der Typ, der der Produktion Nein sagt.“ Und es ist auch nicht fair gegenüber den anderen Leuten in der Show, weil die Frauen so offen und ehrlich sind und so viel teilen.“

Er fuhr fort: „Es gibt sicherlich auch negative Aspekte, aber ich denke, diese werden normalerweise durch Verantwortungsbewusstsein überwunden.“ „Wenn es einen Teil meines Lebens gibt, der mir wichtig ist, wäre es fast unaufrichtig, ihn nicht zu teilen, während alle anderen ihr ganzes Leben teilen.“

Selling Sunset Staffel 7 erscheint am Freitag, den 3. November auf Netflix.