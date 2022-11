Exklusiv: Im Inneren der Abtreibungsklinik in Arizona mit alptraumhafter Atmosphäre

Da die Abtreibungsgesetze in Arizona auf dem Spiel stehen, müssen Patienten und Anbieter die Konsequenzen tragen. CNN besuchte Planned Parenthood in Tempe an dem Tag, an dem Abtreibungsdienste wieder aufgenommen wurden.

02:29



– Quelle: CNN