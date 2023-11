Exklusiv: Der schwache Yen zwingt Japan, seinen historischen Militärausgabenplan zu kürzen

TOKIO, 3. November (Reuters) – Ein Zusammenbruch des Yen zwingt Japan nach Angaben von acht vertrauten Personen dazu, den historischen fünfjährigen Verteidigungsaufbau in Höhe von 43,5 Billionen Yen zurückzufahren, um eine chinesische Invasion in Taiwan abzuschrecken mit der Sache.

Seit der Plan im Dezember vorgestellt wurde, hat der Yen 10 % seines Wertes gegenüber dem Dollar verloren, was Tokio dazu zwang, seinen ehrgeizigen Rüstungsbeschaffungsplan zu kürzen, der damals schätzungsweise 320 Milliarden US-Dollar kosten sollte, sagten die Quellen.

Reuters befragte drei Regierungsbeamte mit direktem Wissen über die Beschaffung von Verteidigungsgütern und fünf Quellen aus der Industrie, die sagten, Japan werde aufgrund des schwachen Yen im Jahr 2024, dem zweiten Jahr des Aufbaus, mit der Kürzung seiner Flugzeugkäufe beginnen.

Einzelheiten darüber, wie Japan aufgrund von Währungsschwankungen seine militärischen Beschaffungen einschränkt, wurden bisher nicht bekannt gegeben. Die acht Personen, die an zahlreichen Treffen zu den Käufen teilnahmen, sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da sie nicht befugt waren, mit den Medien zu sprechen.

Als Tokio im Dezember mit der Ausarbeitung von Kaufplänen begann, ging man von einem Wechselkurs von 108 Yen pro Dollar aus – einem Wechselkurs, der zuletzt im Sommer 2021 gehandelt wurde –, sagten die acht Personen. Anfang November fiel die Währung auf 151 pro Dollar. Die Bank of Japan hat am Dienstag einen kleinen Schritt zur Beendigung des jahrzehntelangen geldpolitischen Anreizes unternommen, der zu einer Abwertung des Yen geführt hat, indem sie die Kontrollen der Anleiherenditen angepasst hat.

Im Gegensatz zu großen Unternehmen, die im Ausland Geschäfte machen, sichert sich das japanische Verteidigungsministerium nicht gegen Wechselkursschwankungen ab, sagte einer der Regierungsbeamten, was bedeutet, dass es nur wenige Mittel hat, um die steigenden Kosten für Tomahawk-Marschflugkörper und F-35-Tarnkappenjäger in Yen abzumildern.

Jedes Anzeichen dafür, dass Premierminister Fumio Kishida von seiner Militärausgabenwut weniger Erfolg haben wird als erwartet, könnte in Washington Unruhe über die Fähigkeit seines wichtigsten Verbündeten schüren, zur Eindämmung Pekings beizutragen, sagte Christopher Johnstone, Japan-Vorsitzender am Think Tank Center for Strategic and International Studies.

„Im Moment sind die Auswirkungen gering. Aber es steht außer Frage, dass eine langfristige Abwertung des Yen die Auswirkungen des Aufbaus Japans schwächen und Kürzungen und Verzögerungen bei wichtigen Akquisitionen erzwingen würde“, sagte Johnstone, ein ehemaliger Nationaler Sicherheitsbeamter Ratsdirektor für Ostasien in der Biden-Regierung.

Das japanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass es keine Einzelheiten der Beschaffungsplanung erörtere, als es um eine Stellungnahme gebeten wurde.

Die US-Botschaft in Tokio sagte, sie könne sich nicht äußern. Das Pentagon antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

AUFBAUEN

Kishida bezeichnete Japans größten Verteidigungsaufbau seit dem Zweiten Weltkrieg als „Wendepunkt in der Geschichte“. Die Ausgaben sollen das Land für mögliche Konflikte rund um seine weit verstreuten Inseln, die sich am Rande des Ostchinesischen Meeres in Richtung Taiwan erstrecken, wappnen, heißt es in Verteidigungsweißbüchern. Tokio ist auch mitverantwortlich für den Schutz der US-Stützpunkte auf seinem Territorium, die Washington für Gegenschläge gegen chinesische Streitkräfte nutzen könnte, die die selbstverwaltete demokratische Insel angreifen.

Im Dezember versprach Kishida, die jährlichen Verteidigungsausgaben auf 2 % des Bruttoinlandsprodukts zu verdoppeln. Bis vor zwei Jahren hielten Analysten und Gesetzgeber den Schritt, das kriegsverzichtende Land möglicherweise zum drittgrößten Militärausgaben der Welt zu machen, für unwahrscheinlich.

Das änderte sich, als im Februar 2022 russische Truppen in die Ukraine einmarschierten, eine Invasion, von der Tokio befürchtet, dass sie Peking zu einem Angriff auf Taiwan ermutigen würde.

China schürte im August erneut die Ängste Japans, indem es als Reaktion auf den Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan Raketen auf Gewässer in der Nähe seines Territoriums abfeuerte. Dies geschah nach Monaten intensivierter chinesischer Aktivitäten in Ostasien, einschließlich gemeinsamer Einsätze mit russischen Streitkräften.

China, das den Einsatz militärischer Gewalt nicht ausschließt, um Taiwan unter seine Kontrolle zu bringen, äußerte seine Besorgnis über Japans Militärausgabenpläne und warf dem Land vor, eine „Mentalität des Kalten Krieges“ an den Tag zu legen.

Chinooks und Wasserflugzeuge

Angesichts der Kürzungen seiner Kaufkraft habe Japan beschlossen, den Ausgaben für fortschrittliche, in den USA hergestellte Frontwaffen wie Raketen Vorrang einzuräumen, die den Vormarsch der chinesischen Streitkräfte aufhalten könnten, sagten die acht Personen. Das bedeute weniger Geld für Hilfsflugzeuge und andere Sekundärausrüstung, die größtenteils von japanischen Unternehmen hergestellt werde, sagten sie.

Im Dezember diskutierten Beamte des Verteidigungsministeriums über eine Bestellung von 34 Chinook-Transporthubschraubern mit zwei Rotorblättern zum Preis von rund 15 Milliarden Yen pro Flugzeug, sagten zwei der Quellen.

In dem im August veröffentlichten Verteidigungshaushaltsantrag für das Jahr ab April 2024 wurde diese Bestellung auf 17 halbiert, da die Kosten für das Flugzeug seit Dezember jeweils um rund 5 Milliarden Yen gestiegen waren. Etwa die Hälfte dieses Anstiegs sei auf den schwachen Yen zurückzuführen, sagte eine Regierungsquelle, die direkt an diesen Diskussionen beteiligt war.

Die Flugzeuge werden von Kawasaki Heavy Industries (7012.T) unter Lizenz von Boeing Co (BA.N) zusammengebaut. Ein Kawasaki-Sprecher bestätigte, dass die Erhöhung der Stückkosten zu einer Reduzierung der Chinook-Bestellung geführt habe.

Japan verwarf auch einen Plan zum Kauf von zwei US-2-Wasserflugzeugen von ShinMaywa Industries (7224.T) für Such- und Rettungsmissionen, nachdem sich der Preis pro Flugzeug im Vergleich zu vor drei Jahren fast verdoppelt hatte und 30 Milliarden Yen betrug, sagten zwei weitere Personen, die mit den Ausgaben vertraut sind Pläne.

„Der Preis ist erheblich gestiegen, und das liegt daran, dass der schwächere Yen und die Inflation die Kosten deutlich in die Höhe getrieben haben“, sagte ein Unternehmenssprecher. Sie lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob das Verteidigungsministerium eine Bestellung für das Wasserflugzeug aufgegeben hatte.

INDUSTRIE-SPIEL

Für Kishida, der sich mit rivalisierenden Fraktionen der Regierungspartei auseinandersetzen muss, die darüber streiten, ob er sich Geld leihen oder die Steuern erhöhen soll, um seinen Verteidigungsaufbau zu finanzieren, könnte die Kürzung des Ausrüstungskaufs politisch weniger belastend sein, als den Gesetzgeber um Aufstockungen zu bitten, sagen Analysten .

„Ob Kishida beschließt, das Budget zu erhöhen oder nichts zu unternehmen, hängt von seiner Unterstützungsquote in Japan ab“, sagte Yoji Koda, ein pensionierter Admiral der Maritime Self Defense Force, der die japanische Flotte befehligte. Er geht davon aus, dass der japanische Staatschef sich für Kürzungen oder Verzögerungen bei der Beschaffung entscheidet, weil das einfacher ist, als die Steuerzahler davon zu überzeugen, mehr Geld auszugeben.

Doch indem Kishida dieser Herausforderung aus dem Weg geht, provoziert er auch eine Gegenreaktion japanischer Unternehmen, die befürchten, dass sie die Hauptlast der Kürzungen tragen werden, um sicherzustellen, dass sich Tokio die Raytheon (RTX.N) Tomahawks und die F-35-Jets leisten kann, die es bei Lockheed Martin bestellt hat ( LMT.N).

Als Zeichen wachsender Unzufriedenheit schloss sich die Japan Business Federation, die einflussreichste Unternehmenslobby des Landes, im Oktober mehreren Verbänden der Verteidigungsindustrie an, um das Verteidigungsministerium in einem Nachtragshaushalt, der jetzt dem Parlament vorgelegt wird, auf zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Militärgütern zu drängen, sagte eine der Quellen.

Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte, dass die Unternehmen am 25. Oktober einen Brief an Verteidigungsminister Minoru Kihara übermittelt hätten, in dem sie die Regierung aufforderten, mit der Beschaffung von Verteidigungsgütern wie geplant fortzufahren.

Die Wirtschaftslobby lehnte eine Stellungnahme ab.

Verteidigungsfirmen werden Schwierigkeiten haben, mehr Geld zu bekommen, weil die Regierung mit der Aufstockung des 43-Billionen-Yen-Plans zurückhalten will, um zu sehen, ob sich die Währungssituation ändert, sagte Kevin Maher von NMV Consulting in Washington, der das Büro des US-Außenministeriums leitete Japan-Angelegenheiten.

„Wenn sie glauben, dass es sich auf die Fähigkeiten auswirken wird, dann ist es möglich, aber ich denke, das wird frühestens im vorletzten Jahr des Fünfjahresplans der Fall sein“, sagte er.

(1 $ = 150,4000 Yen)

Berichterstattung von Nobuhiro Kubo, Takaya Yamaguchi und Tim Kelly in Tokio; Zusätzliche Berichterstattung von Yoshifumi Takemoto; Bearbeitung durch Katerina Ang

