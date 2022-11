Exklusiv: Der Bürgermeister von Uvalde schwört, dass ein hochrangiger Polizist, der wusste, dass Kinder vor Robb Elementary gerettet werden mussten, „bis Ende dieser Woche“ verschwunden sein wird.

Uvalde, Texas

Der Bürgermeister von Uvalde, Don McLaughlin, sagte, er sei empört über die Aktionen von Lt. Mariano Pargas, von dem ein CNN-Bericht zeigte, dass er es versäumte, Hilfe für Kinder zu organisieren, von denen er wusste, dass sie mit einem Schützen gefangen waren.

„Lt. Pargas wird kein Mitglied der Polizei von Uvalde sein. Spätestens Ende der Woche, wenn nicht früher“, sagte er am Dienstag gegenüber CNN.

Pargas befindet sich seit Juli im Verwaltungsurlaub, zwei Monate nach einer gescheiterten Reaktion der Strafverfolgungsbehörden auf das Massaker, bei dem 19 Viertklässler und zwei Lehrer getötet wurden. Aber der Bericht von CNN, dass Pargas seine Disponenten kontaktierte, um die Details eines Notrufs von einem Studenten zu erhalten, der in einem Klassenzimmer gefangen war, aber immer noch nicht das Kommando übernahm, gibt den Stadtbeamten jetzt die Rechtfertigung, die sie brauchen, um ihn von der Gehaltsliste zu streichen, sagte McLaughlin.

Er sagte, er sei dankbar für die Berichterstattung von CNN, aber frustriert darüber, dass Informationen, die er und die Stadtführer benötigten, um Änderungen in der Polizei anzusprechen, ihnen vorenthalten worden seien, während die örtliche Staatsanwaltschaft ihre eigenen Ermittlungen vor möglichen Strafanzeigen durchführt. Im Juni sagte die Bezirksstaatsanwältin von Uvalde County, Christina Mitchell Busbee, sie wolle Aufzeichnungen oder Videos veröffentlichen, während die Ermittlungen liefen. „Jede Veröffentlichung von Aufzeichnungen zu diesem Vorfall zu diesem Zeitpunkt würde die laufende Untersuchung stören und eine gründliche und vollständige Untersuchung behindern“, sagte sie in einer Erklärung.

„Da der Bürgermeister dieser Gemeinde und ich für den Bezirksrichter auf der anderen Straßenseite sprechen können, wurden wir nicht ein einziges Mal von den Strafverfolgungsbehörden informiert“, sagte McLaughlin.

„Ich denke, Mariano wäre früher gegangen“, fügte er hinzu, was passiert wäre, wenn er gewusst hätte, was CNN über Pargas enthüllt hatte, der am Tag der Schießerei am 24. Mai, während der Polizeichef im Urlaub war, amtierender Polizeichef war.

„Es zeigt nur, wofür wir ihn ursprünglich beurlaubt haben – sein Versäumnis zu handeln und eine Kommandosituation aufzubauen. Und dann bekommt er als amtierender Polizeichef diese Informationen und hat nichts damit gemacht, was ich gesehen habe.“

McLaughlin sagte, die Anwälte der Stadt würden nun prüfen, ob der 65-jährige Pargas zurücktreten werde oder ob weitere Maßnahmen erforderlich seien.

CNN hat Pargas nach einem Gespräch mit McLaughlin um einen Kommentar gebeten, aber keine Antwort erhalten. Am Montag sagte Pargas, seine Anwälte hätten ihm geraten, nicht zu sprechen, aber er wolle seine Handlungen verteidigen.

„Es ist nicht so, dass wir Angst haben, weil es nichts gibt, wovor wir uns fürchten müssten. Wir haben getan, was wir konnten, aber die Sache ist, dass uns gesagt wurde, dass wir nicht (öffentlich sprechen) können“, sagte er.

Wenn Pargas sich entscheidet, nicht freiwillig zu gehen, sagte McLaughlin, der Polizeichef und der Stadtverwalter hätten jetzt die Berechtigung, Maßnahmen zu ergreifen, und ein anderer Weg zur Kündigung könnte über die Stadtkommission führen.

McLaughlin sagte, „das sollte er“, als er gefragt wurde, ob Pargas gefeuert werden sollte, fügte aber hinzu: „Ich weiß nicht, ob er in den Ruhestand gehen kann. Ich weiß nicht, ob er entlassen wird. Das wird zwischen seinem Anwalt und unseren Anwälten sein, um das zu bekommen.“

Er beklagte sich darüber, dass er und die Stadtführer wiederholt von CNNs investigativer Berichterstattung über die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden, von örtlichen Beamten, aber auch von den Aktionen von Beamten des Texas Department of Public Safety, überrumpelt worden seien.

Der Mangel an Informationen behinderte die Entscheidungsfindung, war aber auch hart für die Familien der Opfer, denen er versprochen hatte, die Wahrheit zu erfahren, sagte er.

Und er wiederholte seine Besorgnis darüber, dass nicht jeder offen über die Fehler sprach, die an diesem Tag gemacht wurden.

„Das riecht für mich von Seiten der DPS nach Vertuschung ohne Ende, weil es keine Transparenz, keine Ehrlichkeit und so weiter gegeben hat“, sagte er.

„Jedes Mal, wenn wir uns umdrehen, ändert sich die Geschichte oder sie veröffentlichen eine Erzählung, die nur einen Teil der Geschichte zeigt … aber sie lässt DPS immer aus. Es ist frustrierend, es ist wirklich frustrierend.“

Col. Steven McCraw, DPS-Direktor, wies McLaughlins Verdacht im September zurück. „Erstens gibt es keine Vertuschung. Und unter dem Strich werden wir alles veröffentlichen, sobald wir können“, sagte er, als CNN ihn vor einem Treffen in Brownsville, Texas, ausfindig machte.

McLaughlin sagte, er habe an diesem Tag vor der Schule gestanden, als es 77 Minuten dauerte, bis die Beamten einen Schützen aufhielten, nachdem er das Gebäude betreten hatte, und der gesunde Menschenverstand sagte ihm, dass Kinder drinnen seien.

„Es ist Zeit, einfach reinzukommen“, sagte er.

„An diesem Tag wurden Fehler gemacht. Das steht außer Frage. Schreckliche Fehler. Aber wir müssen nach vorne kommen und es korrigieren, damit derselbe Fehler nicht an einer anderen Schule oder einer anderen Gemeinde passiert, die sie vielleicht aus dem lernen können, was hier gemacht wurde.“