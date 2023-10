Wie reguliert man etwas, das das Potenzial hat, Menschen sowohl zu helfen als auch zu schaden, das jeden Sektor der Wirtschaft betrifft und das sich so schnell verändert, dass selbst Experten nicht mithalten können?

Das ist die größte Herausforderung für Regierungen, wenn es um künstliche Intelligenz geht.

Wenn Sie die KI zu langsam regulieren, verpassen Sie möglicherweise die Chance, potenzielle Gefahren und gefährlichen Missbrauch der Technologie zu verhindern.

Reagieren Sie zu schnell, riskieren Sie, schlechte oder schädliche Regeln zu verfassen, Innovationen zu unterdrücken oder in eine Situation wie die der Europäischen Union zu geraten. Das KI-Gesetz wurde erstmals im Jahr 2021 veröffentlicht, kurz bevor eine Welle neuer generativer KI-Tools auf den Markt kam, wodurch ein Großteil des Gesetzes überholt wurde. (Der Vorschlag, der noch nicht in Kraft gesetzt wurde, wurde später in einigen neuen Technologien in „Shoehorn“ umgeschrieben, ist aber immer noch etwas umständlich.)

Am Montag kündigte das Weiße Haus seinen eigenen Versuch an, die schnelllebige Welt der KI mit einer weitreichenden Durchführungsverordnung zu regieren, die den Unternehmen neue Regeln auferlegt und eine Vielzahl von Bundesbehörden anweist, mit der Einführung von Schutzmaßnahmen für die Technologie zu beginnen.