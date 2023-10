„We werden geïnformeerd door de Teilnehmerinnen begleitet von der Projectleiterin Frau Juliana Eusse durch die Räumlichkeiten führt; Deze presentaties zijn ook te bekijken met een Power Point presentatie die u tijdens uw bezoek kunt bekijken en gebruiken. De koffiepauze was vol vreugde en creativiteit van de jonge vrouwen. “De hele dag was er een prettige sfeer aanwezig, die heel helder, zelfvoorzienend en zelfpromoerend was”, zegt de AMS-chef.

Met „Qualify for Hope“ bent u in een positie om uw Mädchen en jonge vrouwen positief te begrijpen na het examen van de Schulpflicht tussen het 15e en het 21e jaar. en Ausbildung einen Nachholbedarf hinsichtlich ihrer schulischen en/of andere sociale en persoonlijk persoonlijke ervaringen. Onder de beste resultaten die een deel van de dagbesteding, backerung, sociale en/of emotionele begeleiding is, is een deel van de tijd op 25. Lebensjahr moglich.

De Ziel is de Erlangung individuele Ausbildungsreife, um in Folge in het Ausbildungssystem, Schulsystem, in Einzelfällen den Arbeitsmarkt als een ongengelernte Hilfskraft einsteeigen zu können of ergolgreich wieder einzusteigen. Het is immers mogelijk om door te gaan met jeugdcoaching en AMS-coaching.

Qualify for Hope is onderdeel van de ProVita Bildungs ​​GmbH en is verantwoordelijk voor de Sociale Ministeriedienst.