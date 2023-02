Jake Paul en Tommy Fury staan ​​vanavond eindelijk tegenover elkaar in een boksring – en het is live op talkSPORT.

Het paar heeft al meer dan twee jaar kwaad bloed en zal eindelijk hun vete beslechten in de Diriyah Arena in Saoedi-Arabië.

YouTuber-bokser Paul, 26, versloeg UFC-legende Anderson Silva de laatste keer en hij zal proberen zijn ongeslagen record te verlengen in zijn eerste gevecht tegen een toegewijde boksprofessional.

Fury, 23, is ongeslagen in acht periodes, maar is nooit echt op de proef gesteld.

Het gevecht van acht ronden vindt plaats met een catchweight van 185 pond.

Jake Paul vs Tommy Fury vechten details:

Starttijd: De undercard begint om 19.00 uur Britse tijd

Paul vs Fury ringwandelingen gepland om 21.30 uur Britse tijd

Paul vs Fury ringwandelingen gepland om 21.30 uur Britse tijd Exclusief livecommentaar: talkSPORT website stream HIER, via de app HIER

talkSPORT website stream HIER, via de app HIER Tv kanaal: BT Sport Bespreekbureau, £ 19,95

Jake Paul vs Tommy Fury undercard en gevechtsresultaten: