Sonos gaat door met het afronden van details voor een paar nieuwe slimme luidsprekers die de komende weken op de markt komen De rand heeft nu marketingbeelden van de producten verkregen en weet ongeveer hoeveel ze zullen kosten. De ruimtelijke audio-gerichte Era 300 zal naar verwachting worden geprijsd in de marge van $ 450, waardoor het goedkoper is dan het vlaggenschip van het bedrijf, Sonos Five. Als zodanig zullen de Five waarschijnlijk deel blijven uitmaken van de line-up van Sonos na de aanstaande hardware-aankondigingen.

Maar hetzelfde kan niet gezegd worden van de Sonos One, die vrijwel zeker zal worden vervangen door de aankomende Era 100. Sonos heeft gesproken over de prijs van die speaker rond de $ 250, een lichte prijsstijging in vergelijking met de $ 219 One. Maar klanten zouden verschillende verbeteringen moeten krijgen voor het extra geld.

Sonos heeft naar verluidt de Era 300 en Era 100 opgesloten voor een gelijktijdige release eind maart.

Via verschillende mensen die bekend zijn met de plannen en productroutekaart van Sonos, De rand heeft uitgebreide informatie over beide luidsprekers geleerd, inclusief meer details over hoe ze in thuisbioscoopsystemen passen.

Er lijkt ook een kloof te zijn met Apple, dat zichzelf heeft gepositioneerd als leider op het gebied van ruimtelijke audio. Hoewel de Era 300 vanaf het begin is ontworpen om muziek in ruimtelijke audio te benadrukken, is het onwaarschijnlijk dat de tienduizenden Dolby Atmos-nummers van Apple Music op dit moment worden ondersteund. En temidden van de voortdurende juridische strijd van Sonos met Google, zou Google Assistant mogelijk kunnen worden geschrapt uit de nieuwste slimme luidsprekers van het bedrijf.

Veel van wat ik in augustus meldde (inclusief Bluetooth-audioweergave en USB-C-lijningang) kan opnieuw worden bevestigd voor de Era 300. Bovendien kan ik nu melden dat de Era 100 Ook bieden beide gemakken, waardoor het veel veelzijdiger is dan de Sonos One. Je kunt externe bronnen zoals een draaitafel rechtstreeks door een Era 100 laten lopen, wat bij zijn voorganger niet mogelijk was. Je kunt dit zien in de onderstaande afbeelding, waar links een tweede kabel in de speaker loopt.

De Sonos Era 100 zal Bluetooth en line-in audio bevatten, twee functies die de Sonos One mist.

Gecombineerd met de introductie van Bluetooth voor beide home-speakers, lijkt Sonos doelbewust keuze en flexibiliteit te omarmen met zijn nieuwe producten. In 2023 is het behoud van fysieke invoer, ook al is het niet zo eenvoudig als een 3,5 mm aux-aansluiting, verfrissend. Apple’s HomePod en Google’s Nest Audio missen elke vorm van I/O en vertrouwen te allen tijde op draadloze streaming, hoewel Amazon’s Echo en Echo Studio een traditionele aux-ingang hebben.

Beide Era-speakers bevatten Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 en ondersteuning voor AirPlay 2. Sonos zal apart een line-in-adapter voor USB-C-audio en een “combo-adapter” voor aansluiting via ethernet verkopen; er is geen ingebouwde aansluiting op beide apparaten.

Beide Era-luidsprekers zijn verkrijgbaar in zwarte of witte afwerkingen.

Zoals ik al maanden zeg, is de Era 300 ontworpen om ruimtelijke audio en Dolby Atmos te laten zien door meeslepend, kamervullend geluid te produceren. Het formaat van de speaker zit tussen de huidige Sonos One en Sonos Five in. Het bevat in totaal zes drivers die het geluid naar voren, naar links, naar rechts en naar boven sturen. Bij gebruik met de Arc of Beam (Gen 2) als achterste surrounds, levert een stereopaar van Era 300’s een meeslepend Atmos-surroundgeluid inclusief naar boven gerichte audio.

De Era 300 kan worden gebruikt als achter-surrounds voor de Dolby Atmos-soundbars van Sonos, waaronder de Arc en Beam (Gen 2).

Wat betreft muziek, je kunt ruimtelijke audiotracks streamen van Amazon Music Unlimited, maar waarvan De rand begrijpt, heeft Sonos nog geen overeenkomst bereikt met Apple om de Dolby Atmos-bibliotheek van Apple Music af te spelen op een stand-alone Era 300. Voorlopig blijft die functionaliteit exclusief voor de HomePod. (Het moet worden opgemerkt, jij kan speel de ruimtelijke audiobibliotheek van Apple af via een Apple TV 4K en de Arc/Beam – maar dat geldt voor elke Atmos-opstelling.) Dit kan altijd veranderen in de komende weken of tegen de tijd dat de Era 300 in de schappen ligt.

De Era 100 is qua grootte vergelijkbaar met de Sonos One, maar produceert nu echt stereogeluid.

Tot nu toe was er minder bekend over de Era 100. Maar de afbeeldingen en details die ik heb geleerd, vertellen een duidelijk verhaal. De Era 100 is niet afgestemd op ruimtelijke audio en bevat geen opwaarts gerichte drivers. Het is eerder het beste om het te zien als een geëvolueerde Sonos One met (idealiter) betere prestaties. Het bedrijf heeft een tweede tweeter aan de nieuwe luidspreker toegevoegd voor echt stereogeluid en de middenwoofer vergroot voor een krachtigere basweergave.

Zoals je op de foto’s kunt zien, De Verge’s originele mockup van de Era 300 blijft nauwkeurig, en hoewel de Era 100 ontwerpkenmerken ontleent aan de One, heeft hij een rondere algemene vorm. Sonos heeft de volumeregelaars aangepast met een nieuwe, ingesprongen balk die gemakkelijker te voelen zou moeten zijn en waar je met je vinger overheen kunt glijden.

Beide luidsprekers hebben een nieuwe tekstballonknop onder de standaard Sonos-bedieningselementen waarmee je de ingebouwde microfoons tijdelijk kunt dempen; er is ook een fysieke schakelaar op de achterkant van elk die de stroom naar de microfoons volledig loskoppelt. Opties voor spraakassistenten zijn Sonos Voice Control en Amazon Alexa; het is in dit stadium onduidelijk of Google Assistant nog steeds wordt ondersteund. Het interne marketingmateriaal van Sonos vermeldt direct Alexa, maar niet Assistant. Sonos Voice Control en Alexa kunnen gelijktijdig werken, dus het is mogelijk dat Sonos de service van Google om die reden minder in de schijnwerpers zet.

Weet je meer over aankomende hardware van Sonos en andere bedrijven? Ik heb meerdere Sonos-apparaten onthuld voordat ze officieel werden aangekondigd. Deze omvatten de Roam, Ray, Sonos Voice Control, Sub Mini en nu de Era-lijn. Betrouwbare bronnen maken deze rapportage mogelijk, en als je meer wilt delen over wat Sonos, Bose, Sony of een ander technologiemerk te wachten staat, kun je me vertrouwelijk en veilig een bericht sturen met Signal op 845-445-8455. Je kunt me ook bereiken via e-mail op welch@theverge.com of via Instagram of Twitter-DM.

Trueplay op Android (soort van)

De Era 300 en Era 100 zullen de eerste keer zijn dat Sonos Trueplay-tuning op Android-telefoons ondersteunt. Maar in tegenstelling tot iOS, zijn het de luidsprekers zelf die de kameranalyse en geluidsoptimalisatie uitvoeren met behulp van hun ingebouwde microfoons. Intern noemt Sonos dit ‘snel afstemmen’, terwijl het gewone rondlopen met je telefoon door de kamer nog steeds beschikbaar is als ‘geavanceerd afstemmen’ – en nog steeds exclusief voor iPhone en iPad.

Duurzaamheid en eenvoudigere reparatie

Met de nieuwste speakers wil Sonos de vooruitgang die het heeft geboekt op het gebied van duurzaam design onder de aandacht brengen. Onder de veranderingen gebruiken beide Era-apparaten meer schroeven en minder lijm, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden gedemonteerd en gerepareerd als componenten moeten worden vervangen. Het bedrijf heeft ook het stroomverbruik aanzienlijk verlaagd: de Era 300 en Era 100 verbruiken elk minder dan twee watt wanneer ze niet worden gebruikt en zullen een nieuwe, efficiëntere slaapmodus bevatten.

Sonos heeft de Era 300 of Era 100 nog niet officieel aangekondigd.

Ik ben enthousiast over beide producten en kijk ernaar uit om ze te vergelijken met het veld van Apple, Amazon, Google, Bose en meer. Met zoveel connectiviteitsopties – Wi-Fi-streaming, AirPlay 2, Bluetooth en USB-C – plus de opnieuw ontworpen internals, probeert Sonos duidelijk zichzelf te vestigen als de leider in slimme luidsprekers. Het belangrijkste is natuurlijk hoe ze klinken, en dat is het enige waar ik nog niet over kan praten.