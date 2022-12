Ex-Weltmeister Spanien und Außenseiter Marokko liefern sich im WM-Achtelfinale einen packenden Kampf

Die Überraschungsmannschaft Marokko besiegte in Katar auch Ex-Weltmeister Spanien und steht nun erstmals im Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Nach 120 spannenden, aber torlosen Minuten gewannen die Nordafrikaner mit 3:0 im Elfmeterschießen. Ihr Sevilla-Torhüter Bono parierte vor 44.667 Zuschauern im Education City-Stadion von Doha zwei Elfmeter, während der Spanier Pablo Sarabia nur den Pfosten traf.

Marokko ist erst das vierte afrikanische Land, das es bei einer Weltmeisterschaft unter die besten acht Mannschaften schaffte: zuvor nur Ghana 2010, Senegal 2002 und Kamerun 1990. In der Vorrunde dieses Turniers hat das Team von Bayern-Profi Noussair Mazraoui und dem ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler Abdelhamid Sabiri bereits den WM-Zweiten Kroatien und den WM-Dritten Belgien hinter sich gelassen. Die Spanier hingegen waren bereits im WM-Achtelfinale 2018 (gegen Russland) und im EM-Halbfinale 2021 (gegen Italien) im Elfmeterschießen gescheitert. Schon mit der 1:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel hatte Spanien Zweifel aufkommen lassen, ob man wirklich zu den ganz Großen dieses Turniers zählen würde.

Wie schon zu Beginn des Turniers stürmten die Spanier mit Dani Olmo von RB Leipzig, Marco Asensio von Real Madrid und Ferran Torres vom FC Barcelona. Und sie spielten in ihren hellblauen Ausweichtrikots gegen eine lautstarke marokkanische Mehrheit auf der Tribüne, die die Iberer gnadenlos ausbuhte. Marokko zog sich mit einer engen Fünferkette im Mittelfeld vor einer Viererkette weit zurück. Ein umstrittener Freistoß, knapp über die Latte des Ex-Dortmunders Achraf Hakimi getreten, war die erste nennenswerte Offensivaktion.

Die bekannt torgefährliche rechte Seite des Außenseiters mit Paris-Profi Hakimi und Hakim Ziyech vom FC Chelsea deckte vor allem Routinier Jordi Alba als Rückkehrer in die spanische Startelf. Vor der Pause suchte La Roja vergeblich nach Lücken in der Abwehr der Nordafrikaner. Die jungen Stars Gavi und Pedri taten sich im offensiven Mittelfeld schwer. Nur Asensio mit einem Schuss ans Außennetz schreckte die Marokkaner auf.

Gavi setzte unabhängig vom Spielverlauf einen bemerkenswerten Akzent: Das Supertalent vom FC Barcelona ist nun seit Pelé 1958 der jüngste Startelfspieler in einem KO-Duell bei einer WM. Der legendäre Brasilianer war dabei, als sein Team Gastgeber Schweden besiegte 5-2, 17 Jahre und 249 Tage alt. Gavi spielte jetzt mit 18 Jahren und 123 Tagen. Gleichzeitig glich der 34-jährige Kapitän Sergio Busquets in seinem 17. WM-Einsatz für Spanien mit Iker Casillas und Sergio Ramos aus.

Die Marokkaner wurden immer mutiger: Außenverteidiger Noussair Mazraoui vom FC Bayern mit einem scharfen Schuss und Nayef Aguerd mit einem Kopfball gefährlich vor dem Tor von Unai Simon. Auch nach der Pause hat die Mannschaft von Trainer Walid Regragui enorm dafür gesorgt, dass die sechste WM-Teilnahme ihres Landes nicht an diesem Abend endete.

Unterdessen verzog Spaniens Cheftrainer Luis Enrique an der Seitenlinie immer wieder das Gesicht, als die Angriffe des Halbfinalisten der Europameisterschaft 2021 ins Stocken gerieten. Nach einem indirekten Freistoß aus spitzem Winkel hob der marokkanische Torhüter Bono die Fäuste, als Olmo abfeuerte. Alvaro Morata wurde dann mit einer Empfehlung von drei WM-Toren in Katar als frischer Stürmer für den ausgelaugten Gavi eingewechselt.

Auch der eingewechselte Nico Williams erhöhte den Druck, zumal die Marokkaner in der Schlussphase der regulären Spielzeit die Hälfte ihrer Abwehr verloren: Münchens Mazraoui und West-Ham-Profi Nayef Aguerd konnten nicht weiterspielen. Aber die Marokkaner kämpften weiterhin tapfer und hatten Glück, als der Spanier Pablo Sarabia in der Verlängerung verletzt nur den Pfosten traf. Im Elfmeterschießen scheiterten die Spanier dann an ihren Nerven.