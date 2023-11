Nach Matthew Perrys Tod hat sich seine ehemalige Verlobte Molly Hurwitz zu Wort gemeldet. „Er würde es lieben, wenn die Welt darüber sprechen würde, wie talentiert er war. Und er war wirklich, wirklich talentiert“, schrieb sie am Montag in einer langen Hommage auf Instagram.

Der 54-jährige Perry wurde am Samstag tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden.

In New York hinterließen die Leute Blumen für Perry. © Quelle: IMAGO/MediaPunch

Wie die „New York Post“ berichtet, war der 32-jährige Literaturmanager von 2018 bis 2021 mit Perry liiert. In ihrem Instagram-Post beschreibt Hurwitz den verstorbenen Schauspieler als „komplizierten“ Mann: „Ich liebte ihn mehr als mich.“ Ich konnte es verstehen, aber er war kompliziert und verursachte mir Schmerzen, die ich noch nie zuvor erlebt hatte. Niemand in ihrem Leben als Erwachsene hat sie so sehr geprägt wie Matthew Perry – „Dafür bin ich auf ewig dankbar, für alles, was ich aus unserer Beziehung gelernt habe.“

„Uns verbindet der Respekt und die Wertschätzung für Humor“

Hurwitz erinnert sich in ihrer Hommage auch daran, wie sie im Vorfeld der „Friends“-Reunion alte Folgen der Kultserie mit Perry noch einmal angeschaut habe. Der Schauspieler spielte zehn Staffeln lang Chandler Bing in der erfolgreichen Sitcom.

„Fk, ich war so gut!!! …Sehen Sie, was ich getan habe???’“, erinnerte sie sich an Perrys Worte. „Wir haben Szenen zurückgespult und studiert“, fährt sie fort. „Unser Respekt und unsere Wertschätzung für Humor verbindet uns. Es war magisch, mit ihm zusammen zu sein, als er seine Brillanz wiederentdeckte.“

Ihr emotionaler Beitrag schließt mit den Worten: „Matty, ich bin erleichtert, dass du Frieden gefunden hast. Mit freundlichen Grüßen Moll-o-Rama(…fication)“.

Perry und Hurwitz lernten sich durch gemeinsame Freunde kennen und begannen 2018, sich zu verabreden. Die Zeitung Sun enthüllte ihre Beziehung im Dezember 2019. Das Paar verlobte sich im folgenden Jahr.

Die Beziehung ging im Juni 2021 in die Brüche: „Manchmal klappt es einfach nicht, in diesem Fall ist das der Fall“, sagte Perry damals dem People Magazine, „ich wünsche Molly nur das Beste.“

Matthew Perry (links) spielte in der US-Kultserie „Friends“ neben Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt Leblanc und Lisa Kudrow. © Quelle: imago images/Mary Evans

Die Erfolgsserie „Friends“ aus den 1990er-Jahren, in der Perry die Rolle des Chandler Bing spielte, drehte sich um das Leben von sechs jungen Freunden in New York. Die TV-Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und entwickelte sich in unzähligen Ländern zum Fernsehkult. 2021 standen alle sechs Hauptdarsteller für die Sondersendung „Friends: The Reunion“ erneut gemeinsam vor der Kamera.

RND/ao