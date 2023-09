DDer frühere Wirtschaftsberater und Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, Peter Navarro, wurde am Donnerstag vom Bundesgericht in Washington in zwei Fällen wegen Missachtung des Kongresses verurteilt. Er hatte einer Vorladung des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses zur Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 nicht Folge geleistet und die angeforderten Dokumente nicht vorgelegt.

Die Anklage gegen Navarro war bereits im vergangenen Jahr erhoben worden. „Navarro machte keinen Hehl aus seiner Rolle bei den Manövern zur Umkehrung der Wahlergebnisse von 2020 und erwähnte sogar die Unterstützung des ehemaligen Präsidenten für diese Pläne“, sagte Bennie Thompson, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, damals.

Navarro drohen eine Haft- und eine Geldstrafe

Dem Bericht zufolge arbeitete Navarro auch mit Donald Trumps ehemaligem politischen Berater Steve Bannon zusammen, um „die Zertifizierung durch den Kongress zu verzögern“ und das Wahlergebnis zu ändern. Navarro drohen für jede Anklage eine Gefängnisstrafe zwischen 30 Tagen und einem Jahr sowie eine Geldstrafe von bis zu 100.000 US-Dollar.

Am 6. Januar rief Trump seine Anhänger in einer aufrührerischen Rede dazu auf, zum Kapitol zu marschieren und „was auch immer zur Hölle“ zu kämpfen. Der Rechtspopulist wiederholte zudem seine vielfach widerlegten Vorwürfe, massiver Wahlbetrug habe ihn einer zweiten Amtszeit beraubt.







Der Sturm auf das Kapitol mit fünf Toten sorgte weltweit für Entsetzen und gilt als schwarzer Tag in der Geschichte der amerikanischen Demokratie. Im Dezember 2022 veröffentlichte der Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht zum Angriff auf das Kapitol.