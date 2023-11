Ex-Soldat wird beschuldigt, mit der Tötung von Militärangehörigen auf einem Stützpunkt der kalifornischen Armee gedroht zu haben

Ein ehemaliger Soldat wurde am Mittwoch festgenommen und beschuldigt, online Drohungen mit der Tötung bestimmter Militärangehöriger auf dem Militärstützpunkt Fort Irwin in Südkalifornien ausgesprochen zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Christian Ernest Beyer, 41, aus Petaluma, Kalifornien, der einst in Fort Irwin stationiert war, wird laut einer Erklärung der US-Staatsanwaltschaft für den Central District of California vom Donnerstag wegen zwischenstaatlicher Drohungen angeklagt.

Beyer, ein Veteran der Armee, wurde 2021 wegen Körperverletzung während seiner Stationierung in Fort Irwin vor ein Kriegsgericht gestellt, teilten die Staatsanwälte mit.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde er im Haus seines Vaters in Sonoma County festgenommen.

Laut einer eidesstattlichen Erklärung, die der Beschwerde beigefügt war, veröffentlichte Beyer am Montag ein YouTube-Video von einem Konto in seinem eigenen Namen, in dem er Leben bedrohte.

In dem Video sagte Beyer, er habe „die Leute gerufen, die mich rausgeschmissen haben“, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung. Dann rief er das Personal beim Namen und sagte: „Ich werde f—— kommen und dich jagen, … ich komme, um dich zu holen.“ Ich werde deine ganze Familie umbringen, wenn sie dort bleiben“, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung.

Beyer soll außerdem in einem an diesem Tag veröffentlichten Online-Video gesagt haben: „Ich hatte ein großartiges … Leben und ich werde … für das sterben, woran ich glaube. Wenn du kommst, um … mich zu holen und eine … Uniform anhast, dann wirst du …“ Du bist ein Feind und ich werde dich nicht als etwas anderes betrachten. „Ich werde … gegen dich kämpfen, bis ich dich zu Fall bringe“, so die Staatsanwaltschaft.

Am selben Tag, an dem Beyer Online-Drohungen ausgesprochen haben soll, geriet er Berichten zufolge auch in eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe älterer Menschen im Mendocino County. Der Vorfall begann, nachdem Beyer sein Auto in einem Viertel geparkt hatte, in dem er nicht wohnte, teilten die Staatsanwälte mit.

Beyer wird laut eidesstattlicher Erklärung zunächst vorgeworfen, einen der älteren Menschen mit einem Messer angegriffen zu haben. Dann raste er auf die Gruppe zu, sagten die Staatsanwälte und fügte hinzu, Beyer habe das Fahrzeug etwa 13 Fuß von der Straße abgekommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fuhr Beyer schließlich zu einem Parkplatz, wo er von örtlichen Strafverfolgungsbehörden konfrontiert wurde, dann aus seinem Auto stieg und weglief. Es kam zu einer Fahndung und Beyer wurde festgenommen.

Ein Bundesrichter in San Francisco ordnete am Donnerstag die Inhaftierung von Beyer ohne Kaution an, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Es wird erwartet, dass er in den kommenden Wochen angeklagt wird.

In den Gerichtsunterlagen war für Beyer kein Anwalt aufgeführt. Beyers Angehörige konnten am Freitagnachmittag nicht sofort erreicht werden.

Für zwischenstaatliche Drohungen droht laut Staatsanwaltschaft eine Höchststrafe von fünf Jahren Bundesgefängnis.