Ex-Schalke-Star mit drastischer Wende nach bitterem Abgang

Seine Zeit auf Schalke war ein kurzes, aber äußerst erfolgreiches Intermezzo. Im Jahr 2021 wechselte Martin Fraisl ablösefrei von ADO Den Haag ins Ruhrgebiet. Eigentlich war er als Nummer zwei hinter Ralf Fährmann eingeplant – doch wieder einmal fand sich der Routinier in der zweiten Reihe wieder, Fraisl wurde zum Stammtorwart und Aufstiegshelden.

Nach nur einem Jahr trennten sich ihre Wege Schalke und wieder Fraisl. Der Österreicher zog weiter zur Bielefelder Alm. Während er mit S04 den Aufstieg schaffte, stiegen Fraisl und Bielefeld aus der zweiten Liga ab – auch dieses Kapitel endete nach nur einer Saison.

Der ehemalige Schalke-Spieler Fraisl steht nach dem Abstieg der Bielefelder wieder an der Spitze

Er identifizierte sich hundertprozentig mit den Königsblauen, erfreute sich bei den Fans und seinen Mitspielern größter Beliebtheit und wurde als Starttorwart nach einem dramatischen Jahr zum Aufstiegshelden. Dennoch beschlossen die Vereinsbosse nach dem direkten Wiederaufstieg, den Vertrag mit Fraisl nicht zu verlängern. Sie wollten eine neue Nummer eins für die erste Liga haben.

In Bielefeld war er Teil einer desolaten Mannschaft, die von Liga eins direkt in Liga drei weitergereicht wurde. In Ostwestfalen war er weder so erfolgreich noch so angesehen wie im Pott. Nach dem Abstieg wechselte der 30-Jährige nach Dänemark, wo er nach einem bitteren Jahr bei Arminia nun wieder sein Glück gefunden hat.

Nach zwei Jahren im Westen Deutschlands wechselte er zum FC Midtjylland nach Herning in die erste dänische Liga. Zu Beginn lief es für Fraisl nicht wirklich gut. Er war zunächst nur die Nummer zwei hinter dem Ex-Mainzer und Midtjylland-Eigengewächs Jonas Lössl.

Sein Debüt feierte er erst am sechsten Spieltag – auch das ging schief: Midtjylland verlor mit 0:3 gegen Nordsjaelland. Doch im Laufe der Hinrunde entwickelte sich der ehemalige Schalker zum Stammtorwart – seit dem 13. Spieltag war er die klare Nummer eins. Seitdem hat Midtjylland alle Spiele gewonnen.

Midtjylland auf Titelkurs

Besonders bitter für Fraisl ist jedoch, dass der Ex-Schalke erlitt im Spiel gegen Silkeborg kurz vor Ende der Hinrunde eine Kopfverletzung, verpasste verletzungsbedingt die letzten beiden Spiele und konnte die Midtjylland-Herbstmeisterschaft nur von der Tribüne aus feiern.

Nach der ersten Saisonhälfte führen Fraisl und Co. die dänische Liga mit zwei Punkten Vorsprung vor Bröndby an. Damit haben sie sich die „Wintermeisterschaft“, wie Fraisl auf Instagram postete, gesichert und können im nächsten Jahr mit viel Rückenwind den Titel angreifen. In der Rückrunde wird Fraisl wieder spielen können – in Dänemark geht es erst im Februar weiter.