Der ehemalige Schalke -Profi Tom Krauss (zweite VL) wechselt offenbar zu VFL Bochum. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Ein ehemaliger Schalke -Mittelfeldspieler wird in die Ruhr -Gegend zurückgezogen. Vfl Bochum signiert Tom Krauss-detailliert sein S04-Sympathie.

Update, 30. Januar, 12:58 Uhr: GELENKIRCHEN/BOCHUM – Jetzt ist der Kredit von Tom Krauss zu VFL Bochum perfekt! In einer Club-Ankündigung bestätigten die Bochumers am Donnerstagnachmittag, dass der Ex-Schuster bis Ende der Saison auf Castroper Strasse spielen wird.

Erster Bericht, 29. Januar, 12:52 Uhr: Während Schalke-Wish Player Pape Meissa Ba in Gelsenkirchen angekommen ist, wird ein Ex-S04-Spieler wahrscheinlich in die Region Ruhr zurückkehren. Tom Krauss schließt sich nach passenden Medienberichten an VFL Bochum an.

Ex-Schalke Professional ist kurz davor, zu VFL Bochum umzusteigen

Wie Tief im Westen der VFL-Magazin Berichten zufolge werden die Bochumers „Tom Krauss ‚Engagement in Kürze angekündigt“. Der 23-Jährige wird bis zum Ende der Saison von Mainz 05 ausgeliehen und soll dem Bundesliga-Boden des Tisches im Abstiegskampf helfen.

Der ehemalige S04 -Star wurde im Sommer 2024 nur an den englischen Club der Second Division, Luton Town, vergeben. Jetzt sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, fest: Krauss wird das eine einjährige Darlehen in England nicht beenden, sondern zu VFL Bochum wechseln. Die vorübergehende Übertragung auf die Insel hat sich tatsächlich ausgezahlt.

Ex-Schuscher Tom Krauss: So war seine Zeit in Luton Town und im S04

In Luton Town spielte Krauss in 23 Spielen über 1600 Minuten und stand fast immer in den Startelf. In seinen Missionen erzielte der zentrale Mittelfeldspieler zwei Tore und steuerte auch vier Vorlagen bei. Obwohl er mit dem S04 2022/23 in die zweite Division angewiesen wurde, haben sich die Fans möglicherweise an den damaligen Kreditspieler in der Lage erinnert.

Denn selbst bei FC Schalke 04 spielte Krauss fast immer in 32 Spielen von Anfang an und hat möglicherweise nur sehr wenige königliche Blau enttäuscht. Ein Grund für seine Popularität: Krauss ist seit seiner Kindheit S04-Fan selbst konfessing.

Der neue Bochum Access Tom Krauss ist der S04 -Fan

Nach dem Ende seines Darlehens sagte der Schalke -Profi zu dieser Zeit emotional. Seine Worte damals waren unter anderem: „Glück weiter, lieber Schalke, leider haben wir unser großes Ziel nicht erreicht.“ Krauss dankt zu dieser Zeit große Dank, zum Beispiel für das „unvergessliche Gefühl“ nach seinem ersten Tor in der Veltins-Arena.

Trotz seines großen Mitgefühls für Schalke 04 wird die Änderung des Distrikts von Bochum nun wahrscheinlich folgen. Bei VFL trifft Krauss einen alten Freund in der Person von Dieter Hecking – beide arbeiteten zusammen am 1. FC Nürnberg zusammen.