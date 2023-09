Dmitri Rogosin war einst Vizepremierminister Russlands und später Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos. Nach seiner Entlassung aus dieser Position wird er Militärberater für prorussische Kräfte in der Ukraine. Jetzt ist er wieder in einem offiziellen Amt in einem besetzten Gebiet.

Der frühere Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, ist zum Senator der von Russland kontrollierten Region Saporischschja in der Ukraine ernannt worden. Der Gouverneur der Region, Jewgeni Balitski, sagte, er habe Rogosin per Dekret ermächtigt, Senator der Russischen Föderation zu werden. Er verwies auf die „Erfahrung und enorme Kompetenz“ des ehemaligen Chefs von Roskosmos, der den russischen Militäreinsatz in der Ukraine unterstützt.

Anfang September hielt Russland in den vier ukrainischen Regionen, deren Annexion es im September 2022 ankündigte, Kommunal- und Regionalwahlen ab und verkündete anschließend den Sieg der Kremlpartei „Einiges Russland“. Die Regierung in Kiew und westlichen Ländern kritisierte die Wahlen als „illegal“.

Rogosin dankte dem Gouverneur der Region Saporischschja und sagte, er werde „diese befreite Region, die zum alten Russland gehört, im Oberhaus unseres Bundesparlaments vertreten“, so die russische Nachrichtenagentur Tass. Seine Priorität sei es, „die Befreiung der Region fortzusetzen“.

Rogosin wurde im Juli 2022 von Roskosmos entlassen. Anschließend leitete er eine Gruppe von Militärberatern, die prorussische Separatisten in der Ukraine unterstützten. Im vergangenen Dezember wurde er bei einem ukrainischen Luftangriff in der prorussischen Bastion Donezk in der Ostukraine verletzt. Nach eigenen Angaben schickte er später ein Splitterstück, das ihn verletzt haben soll, an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Rogosin, einst stellvertretender Ministerpräsident Russlands, ist ein Kritiker des Westens und bekannt für seine Hetzreden gegen Russlands Feinde.