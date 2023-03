De premier van Fiji, Frank Bainimarama, praat met de media terwijl hij vertrekt na het uitbrengen van zijn stem in het stembureau van de Yat Sen Secondary School tijdens de algemene verkiezingen in Suva, de hoofdstad van Fiji.

De voormalige premier van Fiji, Frank Bainimarama, werd beschuldigd van ambtsmisbruik.

De aanklachten hebben betrekking op het beëindigen van een politieonderzoek in 2019.

Zijn bondgenoot Sitiveni Qiliho wordt ook geconfronteerd met soortgelijke aanklachten.

Aanklagers hebben de voormalige Fiji-premier Frank Bainimarama donderdag aangeklaagd wegens ambtsmisbruik, maanden nadat hij door verkiezingen uit de macht was gezet.

Openbare aanklagers dienden aanklachten in tegen zowel Bainimarama als Sitiveni Qiliho, een belangrijke bondgenoot die momenteel geschorst is in zijn rol als politiecommissaris.

Er wordt beweerd dat de twee een politieonderzoek hebben vernietigd.

Hoewel de exacte aard van het onderzoek niet is bekendgemaakt, hebben de aanklachten betrekking op de activiteiten van voormalige personeelsleden van Fiji’s University of the South Pacific in juli 2019.

Bainimarama en Qiliho zouden “misbruik hebben gemaakt van het gezag van hun respectieve kantoren” omdat ze “een actief politieonderzoek hebben beëindigd”, zei de directeur van het openbaar ministerie, Christopher Pryde.

“Te zijner tijd kunnen er meer aanklachten tegen andere verdachten worden ingediend”, voegde hij eraan toe, zonder details te verstrekken.

Bainimarama was van 2007 na een bloedeloze staatsgreep premier van Fiji tot de algemene verkiezingen van afgelopen december.

Woensdag nam hij ontslag uit het parlement, dat hem in februari schorste tot 2026 wegens het overtreden van de parlementaire procedure.

In een toespraak tot het parlement beschuldigde Bainimarama de president van Fiji ervan de grondwet niet te beschermen, die door de nieuwe coalitieregering “bijna dagelijks werd weggeplukt”.

Qiliho werd in januari geschorst door Wiliame Katonivere, de president van Fiji.