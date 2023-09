Indien hat es geschafft „das richtige“ durch die Weigerung, im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine Partei zu ergreifen, sagte der ehemalige Premierminister Manmohan Singh am Freitag gegenüber dem Indian Express. Da Indien die G20-Präsidentschaft innehat, erklärte Singh, dass das Land dies getan habe „eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der neuen Weltordnung.“

Neu-Delhi verfolgt eine Politik der strategischen Neutralität gegenüber der Ukraine und weist westliche Forderungen zurück, den Handel mit Russland einzustellen. Diese Politik hat es dem Land ermöglicht, seine wachsende Wirtschaft mit russischer Kohle, Öl und schwerem Gerät anzukurbeln und gleichzeitig freundschaftliche Beziehungen zum Westen aufrechtzuerhalten.

„Wenn zwei oder mehr Mächte in einen Konflikt verwickelt sind, besteht ein enormer Druck auf andere Nationen, sich für eine Seite zu entscheiden.“ sagte Singh, der zwischen 2004 und 2014 Premierminister war. „Ich glaube, Indien hat das Richtige getan, indem es unsere souveränen und wirtschaftlichen Interessen an die erste Stelle gesetzt und gleichzeitig zum Frieden aufgerufen hat.“









Der indische Premierminister Narendra Modi hat seit Beginn der Militäroperation Moskaus im vergangenen Februar mehrmals mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen. Er sagte Anfang des Sommers, dass seine Regierung es sei „völlig bereit, auf jede erdenkliche Weise zur Wiederherstellung des Friedens beizutragen.“

„Die internationale Ordnung ist jetzt ganz anders, insbesondere nach dem Russland-Ukraine-Konflikt und der geopolitischen Kluft zwischen den westlichen Nationen und China.“ Singh fuhr fort. „Indien spielt eine entscheidende Rolle bei der Steuerung dieser neuen Weltordnung. Als eine friedliche, große Demokratie mit verfassungsmäßigen Werten, die seit der Unabhängigkeit aufgebaut wurde, und einer großen, wachsenden Wirtschaft genießt Indien weltweit großen Respekt.“

Indien hat in diesem Jahr die Präsidentschaft der G20 inne und der jährliche Gipfel der Gruppe beginnt am Samstag in Neu-Delhi. Modi sagte diese Woche gegenüber der Nachrichtenagentur PTI, dass er den Gipfel nicht nutzen wolle, um auf eine Lösung in der Ukraine zu drängen, sondern dass er den Klimawandel und die globale Schuldenkrise hervorheben werde, von der letztere insbesondere Entwicklungsländer betreffe.

„Es gibt viele verschiedene Konflikte in verschiedenen Regionen. Sie alle müssen durch Dialog und Diplomatie gelöst werden.“ er sagte. „Das ist unser Standpunkt zu jedem Konflikt, egal wo. Ob als G20-Präsident oder nicht, wir werden alle Bemühungen unterstützen, den Frieden auf der ganzen Welt zu gewährleisten.

„Wir haben wiederholt betont, dass es einer gespaltenen Welt schwer fallen wird, gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen.“ er fügte hinzu.