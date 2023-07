Minneapolis. Der ehemalige US-Polizist Derek Chauvin wird beim Obersten Gerichtshof eine Überprüfung seiner Verurteilung im Fall der Ermordung des Schwarzen George Floyd beantragen. Sein Anwalt William Mohrmann sagte am Mittwoch, dies sei der nächste Schritt, nachdem der Oberste Gerichtshof von Minnesota es abgelehnt habe, den Fall anzuhören.

Natürlich sei er enttäuscht gewesen, sagte Mohrmann. Der Hauptpunkt seiner Stellungnahme vor Gericht war die Frage, ob der Prozess in Minneapolis 2021 angesichts der Berichterstattung vor dem Prozess und der Angst vor Gewalt im Falle eines Freispruchs fair war. Das Gericht in Minnesota wies Chauvins Petition am Dienstag kommentarlos in einer einseitigen einstweiligen Verfügung ab. Sein Schuldspruch und seine mehr als 22-jährige Haftstrafe bleiben bestehen.

Seine Aussichten vor dem Obersten Gerichtshof sind nicht sehr vielversprechend: Dort werden jedes Jahr mehr als 7.000 Fälle eingereicht, von denen nur etwa 100 bis 150 jemals verhandelt werden.

Floyd starb im Mai 2020, nachdem White Knee Chauvin mehr als neun Minuten lang gegen den Hals des mit Handschellen gefesselten Floyd gedrückt hatte. Floyd sagte wiederholt, er könne nicht atmen. Der Mord wurde auf Video festgehalten. Der Fall löste weltweite Proteste gegen Rassismus aus.

RND/AP