Peter Schröcksnadel, ehemaliger ÖSV-Präsident, über sein neues Leben abseits der Rennpisten en im Kampf um die Balance beim Artenschutz: „Letzte Generation – das sind wir!“

„Krone“: Wie heeft de Skiverbanden-Legend ohne den Skiverband?Peter Schröcksnadel: Hervorragend. Als President habe ich een großartige Zeit erlebt. Met einem tollen Team, viel tol Atleten, unglaublichen Emotions. Aber es ist vorbei. Ich habe meine Firmen, meine Projekte. Weniger zu tun habe ich nicht.Und über den ÖSV willst du nicht rood. Warum denn eigentlich?Die Distanz ist zu kurz. Ich bin da nor viel zu nahe dran. En von außen droeg ich das sicher nicht werkeilen. Ratschläge sind Schläge, dat is power no sinn. Die nieuwe Führung geht ihren Weg.Gilt das Schweigen auch fürs nieuwe ÖSV-Logo?Ja. Als het nicht is, zullen er opmerkingen worden gemaakt en wordt het nicht.Aber bei der FIS bist du nicht so schweigsam, of Nein. Mir komt naar Johan Eliasch als president op een nicht mehr geeignet vor. Er is geen empathie, geen ideeën zijn geschikt, er zal met de kleintjes de grote naties worden geleid. Dat is een recht Schieflage. Die nationale Verbonden en die Veranstalter hebben de Weltcup groß gemacht, dat kan een man dan niet zo gemakkelijk wegnehmen. Ich bin für die Zentral-Vermarktung, aber man muss das sisterammen lösen.Was macht das Fischen?Das is nicht nur meine große Leidenschaft, sondern auch ein großes Projekt. We hebben de „River and Nature Trust“ gründet, met kämpfen da für die Bachforelle, die vom Aussterben bedroht ist. Voor iedereen die een artenschutz weegt.Wow, der ex-skipiloot als Tierschützer …Ich Denke, die Balance ist bei uns beim Artenschutz aus dem Ruder gelaufen. Wir kon nicht een Tierart auf Kosten der anderen schützen. Und das verguld nur die Bachforelle.In deiner zweiten Heimat Kanada ist das anders?Da ist soviel Platz, soviel Natur, das kann man sich nicht vorstellen. Wolfe gibt’s dort, aber man sieht sie nie. Sterven Bären schoon. Een hoed bei mir einen Dachdecker nicht mehr runtergelassen. En als dat zo is, dan moet je zien. Damit muss man leben.Kannst du in Tirol auch mit Klimaklebern leben?Ach, da such ich mir mit dem Auto einenOTHERS Weg. Aber ich bin kein Klimaleugner, wie behauptet wird. Ik ben geobachteerd. Und ich sehe, dass Prognoses zoals Tatsachen werden gemaakt. Den Klimawandel gibt’s – und man soll sich darauf vorbereiten. Aber Prognosen kan een verkeerde indruk geven. Zie Wetter. Onder de titel „Letzte Generation“, den reklamiere ich für meine Generation – denn wir sind die, die die in absehbarer Zeit sterft.

