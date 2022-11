Ex-NFL-Spieler Edebali – „Es ist sicherer als Sie denken“

Kasim Edebali spielte einige Jahre in der NFL, bevor er seine Karriere bei den Hamburg Sea Devils in der europäischen EFL-Liga beendete. (IMAGO / R.Seidel Imagery / IMAGO / Roberto Seidel)

Als Kind wurde Kasim Edebali von seiner Mutter und Großmutter über das Turnen an den Sport herangeführt: „Das hat mir eine super sportliche Basis gegeben, die mir später in der NFL sehr geholfen hat. Im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen hatte er nicht den Fokus Das Turntraining hat im Spiel oft zu einer besseren Körperspannung und Körperbeherrschung beigetragen: „Es gab so viele Situationen, in denen ich vielleicht umgeworfen worden wäre, aber ich habe einfach eine Vorwärtsrolle gemacht, bin sofort wieder aufgestanden und dann hab mal wieder einen Tackle gemacht. Und die meisten meiner Teamkollegen waren dazu nicht in der Lage.“

Spaß haben und den eigenen Körper im sportlichen Sinne begreifen – das ist für Edebali das Entscheidende für Kinder und Jugendliche. Als besonderen Einstieg in den Fußball empfiehlt er die eher körperlose Variante „Flag Football“, mit der er auch selbst anfing. Edebali gefällt besonders, dass man mit jeder Statur Fußball spielen kann. „Es gibt wirklich für jeden Körpertyp eine Position im American Football.“ Obwohl er „ein bisschen pummelig“ sei, habe es eine Stelle für ihn gegeben.

Auch die Verletzungsgefahr sei durch Regeländerungen in den letzten Jahren weniger akut geworden: „Es ist auf jeden Fall ein bisschen sicherer. (…) Es fängt immer zuerst mit der Technik an. Und wenn die Technik stimmt, ist es genauso wie mit der Rugby. Danach ist es sicherer als Sie denken.“

„Deutsche Gemeinschaft liebevoll und herzlich wie keine andere“

Edebali sieht die Hürde der umfangreichen Regeln im Fußball nicht zu hoch: „So kompliziert ist das gar nicht die Theorie dahinter. Dann ist es immer so: ‚Oh, deshalb machen sie das.‘ „Ah, deshalb passiert das.“ Und es macht viel Spaß, dieses Fußballwissen weiterzugeben.“ Die deutsche Fußballgemeinde ist liebevoller und herzlicher als jede andere.

Die Spiele in München sind wirtschaftlich sinnvoll für die NFL, aber auch toll für die Fans. Eine Win-Win-Situation für Edebali.