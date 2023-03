LOW MOUNTAIN, Ariz. (AP) – Voormalig Navajo Nation-president Peterson Zah werd zaterdag geëerd met een begrafenisstoet die zich uitstrekte over 160 kilometer van westelijk New Mexico tot oostelijk Arizona.

Mensen stonden langs de wegen in het reservaat om voor het laatst afscheid te nemen van een monumentale leider die onderwijs, familie, cultuur en Navajo-taal tot de kenmerken van zijn leven maakte. Hij vocht onvermoeibaar om wangedrag tegen indianen te corrigeren. “Hij leidde met mededogen en een kristalheldere visie op wat goed is voor de mensen eerst”, zei Robert Joe, die zaterdagmiddag als ceremoniemeester optrad tijdens een openbare receptie. “Hij stelde de mensen altijd vóór hem om te doen wat goed was en voor het belang van de mensen.”

Zah stierf dinsdag laat in Fort Defiance, Arizona, omringd door zijn familie en na een langdurige ziekte. Hij werd 85.

Zah werd begraven in een privédienst op de begraafplaats van zijn familie in Low Mountain, Arizona, waar hij werd geboren.

De processie trok door verschillende Navajo-gemeenschappen, met mensen die hun handen voor hun hart hielden en borden vertoonden die verklaarden dat Zah gemist zou worden. De Navajo Tribal Utility Authority hees vlaggen van utiliteitsvrachtwagens langs de route.

Zah was de eerste president die in 1990 werd gekozen in de Navajo Nation – het grootste tribale reservaat in de VS – nadat de regering was geherstructureerd in drie takken om te voorkomen dat de macht geconcentreerd zou worden in het kantoor van de voorzitter. Op dat moment was de stam aan het bijkomen van een dodelijke rel die een jaar eerder was uitgelokt door Zah’s politieke rivaal, voormalig voorzitter Peter MacDonald.

Zah, die ook een termijn als stamvoorzitter diende, beloofde de Navajo-natie weer op te bouwen. Onder zijn leiding richtte de stam een ​​permanent fonds van meerdere miljarden dollars op na het winnen van een rechtszaak waarin werd vastgesteld dat de stam bevoegd was om belasting te heffen op bedrijven die mineralen uit het uitgestrekte reservaat haalden.

“President Zah verloor zijn doel nooit uit het oog: opkomen voor de waardigheid en het respect van het Navajo-volk”, schreven president Joe Biden en First Lady Jill Biden zaterdag in een brief aan de familie van Zah.

Zah, ook wel de Native American Robert Kennedy genoemd, stond bekend om zijn charisma, ideeën en vermogen om dingen voor elkaar te krijgen, waaronder het lobbyen bij federale functionarissen om ervoor te zorgen dat Native Americans peyote als een religieus sacrament konden gebruiken.

Zah werkte er ook aan om ervoor te zorgen dat indianen werden weerspiegeld in federale milieuwetten zoals de Clean Water Act en de Clean Air Act.

Hij stond bekend om zijn ingetogen maar strenge stijl van leidinggeven, waarbij hij rondreed in een gehavende, witte internationale pick-up uit de jaren 50 die zaterdag buiten op de openbare receptie te zien was.

