Petr Pavel schlug den vorläufigen Ergebnissen zufolge den ehemaligen Premierminister Andrej Babis in einer Stichwahl in der zweiten Runde, um das höchste Amt zu übernehmen

Der frühere Nato-Kommandant Petr Pavel gewann am Samstag eine Stichwahl in der zweiten Runde zum Präsidenten der Tschechischen Republik und schlug den ehemaligen Ministerpräsidenten Andrej Babis mit 58 % der Stimmen gegenüber 42 % der Stimmen des letzteren, so das tschechische Statistikamt. Die Stimmzettel von 99 % der fast 15.000 Wahllokale wurden bereits ausgezählt.

Stellt die Umfrage als „Zusammenprall zweier Welten“ Pavels Kampagne erklärte, er sei dagegen „derjenige, vertreten durch Babis und [incumbent president Milos] Zeman“, die er als „eine Welt des Chaos, des Versagens, Probleme zu lösen, des persönlichen Gewinns und der Einflüsse hinter den Kulissen.”

Pavel dankte den Wählern für ihre Unterstützung und erklärte: „Werte wie Wahrheit, Würde, Respekt und Demut haben bei dieser Wahl gewonnen.“ Er tritt sein Amt im März an.









Pavel, der von 2015 bis 2018 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses war, warb für diese Zeugnisse und versprach, „Integrität wiederherstellen“ in die Rolle des Präsidenten und beschuldigte seinen Vorgänger Milos Zeman von „dehnt die Konstitution ziemlich aus“ und „was uns mit einer pro-chinesischen und pro-russischen Politik an den Rand bringt.”

Der ehemalige NATO-Bonzen und sein Gegner waren beide Mitglieder der Kommunistischen Partei vor dem Ende ihrer Herrschaft über die ehemalige Tschechoslowakei. Pavels Ausbildung zum Spion wurde jedoch kontrovers diskutiert. Er bestand darauf, dass er nie die Gelegenheit hatte, tatsächlich in der Spionage zu arbeiten.

Babis, ein Milliardär, der Anfang dieses Monats von Betrugsvorwürfen freigesprochen wurde, hatte mit der Unterstützung von Zeman gekämpft. Der scheidende Präsident diente für das gesetzliche Maximum von zwei Amtszeiten, schlug während seiner Amtszeit mehrere Amtsenthebungsversuche ab und mahnte zur Vorsicht im Hinblick auf den Konflikt in der Ukraine, damit er sich nicht in den Dritten Weltkrieg ausweitet.

Während keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang eine Mehrheit erreichte, sammelten sich die anderen sieben Kandidaten um Pavel, nachdem sie im ersten Wahlgang ausgeschieden waren. Die Wahlbeteiligung erreichte überdurchschnittliche 70 %. Während Babis und seine Familie Berichten zufolge Morddrohungen erhielten, wurde Pavel selbst in letzter Minute in einem Scherz für tot erklärt, für den die Kampagne seines Gegners die Verantwortung ablehnte.

Während die Rolle des Präsidenten im Land als weitgehend zeremoniell beschrieben wird, ist das Amt für die formelle Ernennung der Regierung, die Auswahl des Zentralbankgouverneurs und der Richter sowie das Kommando über die Streitkräfte verantwortlich.