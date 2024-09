Torwartlegende Sepp Maier spricht sich dafür aus, dass Manuel Neuer nach der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen wieder ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurückkehrt. „Neuer zurückzuholen, wäre jetzt die beste Lösung“, sagte der Weltmeister von 1974 dem Portal t-online„Wenn er die volle Unterstützung bekommt, wird er das bestimmt wieder tun. Er ist immer noch topfit und noch kein alter Mann.“

Ter Stegen vom FC Barcelona wird nach einem Riss der Patellasehne lange ausfallen, nachdem er nach Neuers Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach langer Wartezeit die neue Nummer eins der DFB-Auswahl geworden war. Ob der 38 Jahre alte Stammkeeper des FC Bayern zurückkehren könnte, wird bereits heiß diskutiert.

Maier: Neuer könnte bei der nächsten WM noch spielen

An die Adresse von Bundestrainer Julian Nagelsmann gerichtet sagte Maier (80): „Ich würde empfehlen, dass wir jetzt aufeinander zugehen und das besprechen.“ Neuer könne auch mit 40 Jahren bei der nächsten WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko „noch locker spielen“.

Auch Oliver Baumann aus Hoffenheim, der aktuell am Oberschenkel verletzte Kevin Trapp aus Frankfurt sowie Alexander Nübel vom VfB Stuttgart kämen für Maier als Ersatz für ter Stegen in Frage. „Sie müssten aber an die Aufgabe herangeführt werden. Manuel wird ohnehin unersetzlich sein“, betonte der frühere DFB-Torwarttrainer. Für ihn sei Neuer immer der beste Torwart der Welt gewesen und sei es immer noch.