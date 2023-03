Die Formel 1 rast auch in diesem Jahr an Deutschland vorbei. Das Land der Autobauer ziet niet mehr sorichtig. “Deutschland heeft zijn Bedeutung als Formel-1-Country verloren”, zegt Bernie Ecclestone. Ook Norbert Haug geeft om de Standort Deutschland.

Bernie Ecclestone zoekt Deutschland op in de beheersgraad van Formel 1. “Ich frage mich: Was ist mit Deutschland los? Bedeutung as Formel-1-Land lost”, schreef de 92-jarige Ecclestone voor de seizoensstart en diesem Wochenende in Bahrein . Der Brite war bis zu seiner Absetzung 2017 rund 40 Jahre Chefvermarkter der Formel 1 gewesen.

Wir hatten dort so tolle Rennen vor so einem tollen Publikum – aber es ist all gone. Deutschland für die Formel 1 gar nicht mehr bestaande würde”, zoals Ecclestone weiter.

Er is altijd een mogelijkheid, “dat kan niet anders. Ich wet, es gibt da ein Fundament, auf dem man in Deutschland whoder Erfolge aufbauen kann”, meinte Ecclestone. “Vielleicht haben sich die Veranstalter auch nicht genug angestrengt.

Haug ernüchtert: “Zug ist abgefahren”

Das bisher letzte Mal hat die Formel 1 in Deutschland 2020 Station gemacht – das Rennen auf dem Nürburgring war aber nur wegen van de durch die Corona-pandemische improvisatie Rennkalenders Zutande komkomen.

Nach dem Rücktritt des fourmaligen Weltmeisters Sebastian Vettel zum Saisonende en dem Aus von Mick Schumacher beim US-Team Haas gibt es nur noch einen deutschen Formel-1-Stammpiloten. Nico Hülkenberg ersetzte Schumacher, der wiederum Ersatzfahrer bij Mercedes is geworden.

De frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug erkent ebenfalls einen Bedeutungsverlust des Formel-1-Standorts Deutschland. Dat is in Duitsland “van der im Zentrum stehenden Formel-1-Großmacht zum kaum beachteten Entwicklungsland ohne eigenes Rennen en ohne Fahrer mit Sieg-schweige thenn Titelkancen zurückentwickelt hat, ist ein Trauerspiel”, aldus de 70-jarige Haug der “Pforzheimer Zeitung” in Interview.

Als iemand een Grand Prix in Deutschland stattfindet, schließt er aus. “Der Zug ist abgefahren. Deutschland, die einstige Lokomotive vergangener Jahrzehnte mit zwei Formel-1-Rennen pro Jahr en zwölf won Fahrer-Weltmeistertiteln zischen 1994 en 2016, sitzt im letzten Waggon, ook dort, wo die rote Laterne hängt”, befand Haug .